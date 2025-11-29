Dhurandhar OTT Release: थिएटर के बाद इस ओटीटी पर स्ट्रीम होगी Ranveer Singh की 'धुरंधर, डेट हुई आउट!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणवीर सिंह की स्पाई थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' 2025 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में शामिल है। इस फिल्म में संजय दत्त, आर माधवन, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल सहित कई कलाकार अहम भूमिका में दिखाई देंगे। धुरंधर को थिएटर में रिलीज होने के लिए अब 7 दिन भी बाकी नहीं है। हालांकि, ये फिल्म सिनेमाघरों में आए, उससे पहले ही इसकी ओटीटी रिलीज को लेकर डिटेल सामने आ गई है। बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के बाद ये फिल्म कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी, नीचे पढ़ें डिटेल्स:

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

थिएटर के बाद 'धुरंधर' इस प्लेटफॉर्म पर मचाएगी धमाल ? ओटीटी के बाद आदित्य धर की स्पाई ड्रामा फिल्म 'धुरंधर' जिस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी वह है नेटफ्लिक्स (Netflix)। ओटीटी प्ले की रिपोर्ट्स के मुताबिक, थिएटर के बाद नेटफ्लिक्स ने 'धुरंधर' के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने के लिए इसके राइट्स ले लिए हैं।

रिलीज से पहले विवादों में फंसी धुरंधर 'धुरंधर' के निर्देशक निर्माता आदित्य धर की रणवीर सिंह के किरदार को लेकर दी गई सफाई के बाद भी अशोक चक्र विजेता मेजर मोहित शर्मा के परिवार ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए मेकर्स पर आरोप लगाया है कि उन्होंने इंडियन आर्मी और मेजर मोहित शर्मा के कानूनी उत्तराधिकारियों से अनुमति लिए बिना ही स्पेशल फोर्स ऑफिसर के गुप्त ऑपरेशन और उनकी शाहदत से जुड़ी चीजें दिखाईं हैं। इतना ही नहीं उनके परिवारवालों ने पब्लिकली स्क्रीनिंग से पहले ये फिल्म उन्हें दिखाने की गुजारिश की है।