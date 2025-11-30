Language
    Box Office: रणवीर सिंह की Dhurandhar ने एडवांस बुकिंग में काटी चांदी, पहले ही दिन छापे करोड़ों

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 08:41 PM (IST)

    Dhurandhar Advance Booking Day 1: रणवीर सिंह की अपकमिंग फिल्म धुरंधर का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस बात का सबूत इसकी एडवांस बुकिंग सेल से मिलता है। फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू कर दी गई है जिसमें इसने पहले ही दिन धुआंधार कमाई की है।

    धुरंधर की एडवांस बुकिंग में हुई चांदी

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणवीर सिंह, आर. माधवन, सारा अर्जुन, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल और संजय दत्त स्टारर धुरंधर 5 दिसंबर को रिलीज हो रही है। सच्ची घटनाओं से प्रेरित यह फिल्म आतंकवाद और भारत की 'पाकिस्तान में आतंकवाद के केंद्र में घुसपैठ' की कोशिशों को दिखाती है। फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है और इसने पहले ही दिन करोड़ों की टिकट्स सेल कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    धुरंधर एडवांस बुकिंग डे 1

    मीडिया ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, धुरंधर ने पहले दिन 2D में अब तक 1366 शोज के लिए 2755 टिकट्स बेच दी हैं। जिससे इसने 15.78 लाख से ज्यादा की कमाई कर ली हैं। वहीं अगर ब्लॉक सीट्स की बात करें तो फिल्म ने अब तक 1.12 करोड़ रुपये की टिकट सेल करते हुए पहले दिन ही एडवांस बुकिंग में धमाल मचा दिया है।

    DHURANDHAR (8)

    महंगी टिकट होने के बावजूद हाई डिमांड

    ऑनलाइन मूवी टिकट बुकिंग पोर्टल पर मुंबई में धुरंधर का सबसे महंगा टिकट Rs 2,020 का है, जिसमें Rs 70 कन्वीनियंस फीस शामिल है, यह टिकट मुंबई में Maison INOX: जियो वर्ल्ड प्लाजा में हैं। इतनी महंगी टिकट में कोई खाना और ड्रिंक्स शामिल नहीं हैं।

    sidharth (3)

    विवादों में घिरी फिल्म

    धुरंधर का ट्रेलर रिलीज होने के बाद, रिपोर्ट्स और ऑनलाइन चर्चाओं में रणवीर के किरदार और मेजर मोहित शर्मा के बीच समानताएं बताई गईं। हालांकि परिवार ने दावा किया कि फिल्म बनाने वालों ने न तो इस कनेक्शन को माना और न ही फिल्म बनने के दौरान या बाद में उनसे सलाह ली। इसके बाद आदित्य धर ने सोशल मीडिया पर ऑफिशियली बयान दिया कि यह फिल्म मेजर मोहित शर्मा पर नहीं बनी है।

    धुरंधर में रणवीर सिंह ने लीड कैरेक्टर निभाया है वहीं आर माधवन, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना भी अहम रोल निभा रहे हैं। इस फिल्म में रणवीर के अपोजिट सारा अर्जुन हैं। फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है।

