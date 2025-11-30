Ranveer Singh ने कांतारा चैप्टर 1 से ऋषभ शेट्टी को किया कॉपी, फैंस बोले- 'इतनी अक्ल तो...'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। IFFI 2025 का कल गोवा में समापन हो गया। इस दौरान कांतारा चैप्टर 1 एक्टर ऋषभ शेट्टी और रणवीर सिंह भी मौजूद रहे। रणवीर ने इस बीच ऋषभ के अभिनय की जमकर तारीफ की। हालांकि, इस मौके पर उनका एक वीडियो गलत कारणों से वायरल हो रहा है।

कांतारा चैप्टर 3 में नजर आएंगे रणवीर? रणवीर इस दौरान ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा के क्लाइमेक्स सीन भूत कोला की नकल उतारते नजर आए जोकि कई दर्शकों को अच्छा नहीं लगा। इंटरनेट यूजर्स इसके लिए रणवीर की आलोचना कर रहे हैं। इसके साथ ही रणवीर खुद को कांतारा चैप्टर 3 में कास्ट करने की भी सिफारिश करते हैं।