सनी देओल के परिवार संग जुड़ने जा रहा Deepika Padukone की बहन का रिश्ता? किस पर आया अनीशा का दिल

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। पादुकोण परिवार में शादी की शहनाइयां बजने वाली हैं। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की छोटी बहन और एथलीट अनीषा पादुकोण बहुत जल्द शादी के बंधन में बंधने वाली हैं। कई रिपोर्टों के अनुसार, अनीषा अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड रोहन आचार्य से शादी करने वाली हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शादी की तारीख की ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है लेकिन अंदर ही अंदर तैयारियां चल रही हैं। क्या आपको मालूम है कि इस रिश्ते के साथ ही अनीशा देओल परिवार की रिश्तेदार भी बन जाएंगे। कैसे? ये हम आपको बताते हैं।