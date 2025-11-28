Language
    रणवीर नहीं दीपिका को पड़ी Ranbir की जरुरत, क्या 'सांवरिया' के भरोसे है अब 'मस्तानी' का करियर?

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 08:11 PM (IST)

    Ranbir Kapoor और Deepika Padukone के रीयूनियन की फैंस की लंबे समय से चली आ रही इच्छा सच होने वाली है, क्योंकि अयान मुखर्जी राज कपूर की 'चोरी चोरी' का मॉडर्न अडैप्टेशन डायरेक्ट कर रहे हैं। यह प्रोजेक्ट रणबीर के RK फिल्म्स बैनर को फिर से शुरू करने का भी निशान हो सकता है। हो सकता है कि एक दशक के बाद दोनों की जोड़ी फिर से बड़े पर्दे पर देखने को मिले।

    अयान मुखर्जी की फिल्म में नजर आएंगे रणबीर और दीपिका 

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण का बड़े पर्दे पर फिर से साथ आना उनके फैंस की लगातार ख्वाहिशों में से एक रहा है और ऐसा लगता है कि यह जल्द ही होने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अयान मुखर्जी अपनी अपकमिंग फिल्म में दोनों को कास्ट करेंगे और अगर लेटेस्ट डेवलपमेंट पर यकीन किया जाए, तो यह राज कपूर और नरगिस की फिल्म 'चोरी चोरी' से थोड़ा-बहुत अडैप्टेड होगा।

    क्या दीपिका को पड़ी रणबीर की जरुरत

    ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हाल के समय में रणबीर कपूर की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया है वहीं रणवीर सिंह की फिल्में उतनी नहीं चली हैं। इसलिए इस वक्त रणबीर कपूर के करियर का ग्राफ ऊंचा देखा जा रहा है। वहीं दीपिका पादुकोण के करियर की बात की जाए तो मां बनने के बाद उनकी 8 घंटे कि शिफ्ट की डिमांड के चलते एक के बाद एक फिल्में उनके हाथ से चली गई है। दूसरी ओर उनकी पिछली फिल्में भी कुछ खास नहीं दिखा पाई है। हाल ही में दीपिका ने एक पोस्ट भी लाइक की थी जिसमें उनके फैंस ने रणबीर के साथ फिल्म करने मांग की थी। तो ऐसे में लगता है कि दीपिका भी रणबीर के साथ फिल्म करने में दिलचस्पी ले रही हैं। ऐसे में अयान की फिल्म का अपडेट आना फैंस के लिए खुशखबरी जैसा है।

    अयान मुखर्जी की फिल्म में नजर आएंगे दोनों

    इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक रणबीर कपूर अपने दादा और हिंदी सिनेमा के शोमैन राज कपूर की डायरेक्ट की हुई फिल्म को फिर से करेंगे। खबर है कि आने वाले प्रोजेक्ट में आज के जमाने का ट्विस्ट होगा। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि नई मूवी में स्टोरीलाइन नहीं होगी, हालांकि, सेंट्रल कहानी वही रहेगी लेकिन मॉडर्न सेटिंग में। इतना ही नहीं, खबर है कि रणबीर इस फिल्म के साथ RK फिल्म्स बैनर को फिर से शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। यह नए बैनर के तहत उनका पहला प्रोडक्शन होगा।

    रणबीर और दीपिका एक दशक बाद फिर से साथ काम करेंगे। उन्हें आखिरी बार इम्तियाज अली की 'तमाशा' (2015) में साथ देखा गया था। अयान मुखर्जी के डायरेक्शन में बनी 'ये जवानी है दीवानी' में RK और DP की केमिस्ट्री आज भी उनके फैंस को पसंद है।

    दीपिका ने लाइक किया था ये पोस्ट लाइक

    एक फैन ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने प्रोड्यूसर्स और फिल्ममेकर्स से रिक्वेस्ट की कि वे रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण को एक फिल्म के लिए स्क्रीन पर साथ लाएं। वीडियो में उन्होंने कहा कि प्रोड्यूसर्स को कलेक्शन की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जिस मूवी में वे दोनों होंगे, वह बहुत बड़ी हिट होगी। इस पोस्ट पर दीपिका पादुकोण का लाइक देखकर फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ गई है।

    दोनों एक्टर्स का वर्कफ्रंट

    रणबीर कपूर की अपकमिंग फिल्मों में संजय लीला भंसाली की 'लव एंड वॉर' है जिसमें उनके साथ विक्की कौशल और आलिया भट्ट हैं। यह फिल्म अगले साल अगस्त में रिलीज होगी। उनके पास नितेश तिवारी की बड़ी फिल्म 'रामायण' भी है। दूसरी ओर दीपिका अगली बार एटली की फिल्म में दिखेंगी जिसमें अल्लू अर्जुन लीड रोल में हैं। फिल्म का टाइटल अभी तय नहीं हुआ है। वह अभी शाहरुख खान की 'किंग' में काम कर रही हैं। यह अगले साल थिएटर में आएगी।

