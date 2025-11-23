फिर बड़े पर्दे पर रोमांस फरमाएंगे Ranbir-Deepika, एक्ट्रेस ने दिया बड़ा हिंट?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री ने हमेशा बॉलीवुड फैंस के दिलों में एक खास जगह बनाई है। भले ही उन्होंने सिर्फ तीन फिल्मों ‘बचना ऐ हसीनों’, ‘ये जवानी है दीवानी’ और ‘तमाशा’ में साथ काम किया है, लेकिन उनकी जोड़ी आज भी मॉडर्न सिनेमा में सबसे पसंदीदा जोड़ी में से एक है। उन्हें 10 साल पहले एक साथ बड़े पर्दे पर देखा गया था और वह फिल्म तमाशा थी जो 2015 में रिलीज हुई थी। फिर भी उनकी परफॉर्मेंस का जादू अभी भी कायम है और इस हफ्ते उन पुरानी यादों की एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ गई जब दीपिका ने एक शानदार हिंट दे दिया।

सोशल माीडिया पर वीडियो वायरल दरअसल जब एक जोशीले फैन ने सबके सामने फिल्म बनाने वालों से उन्हें एक रोम-कॉम में फिर से साथ लाने की गुजारिश की! सोशल मीडिया पर एक वायरल रील में एक फैन ने डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स से इमोशनल रिक्वेस्ट की कि वे दोनों एक्टर्स को फिर से एक साथ कास्ट करें। उन्होंने कहा, “यह सभी डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स से एक अपील है कि क्या आप लोग प्लीज रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण को एक साथ एक फिल्म में कास्ट कर सकते हैं? बेहतर होगा कि एक रोम-कॉम हो? फिर उन्होंने कम ऑडियंस टर्नआउट को लेकर इंडस्ट्री की चिंताओं पर बात की और कहा, “तुम लोग बोलते रहते हो पिक्चरें पैसे नहीं कमा रही हो लोग थिएटर में नहीं आ रहे। तुम कास्ट तो करो साथ में उनको।”

यह भी पढ़ें- कपूर खानदान में हो गई थी नामों की कमी, फिर Ranbir को इस तरह मिला अपना नाम दीपिका पादुकोण ने दिया बड़ा हिंट उन्होंने कहा, 'दोनों ऑफ-स्क्रीन भी क्या मैजिक क्रिएट करते हैं। जिस जोड़ी की पब्लिक अपीयरेंस इतना ज्यादा बज क्रिएट कर देती हैं वो वापस स्क्रीन पर आएंगे तो सोचो क्या हो जाएगा! हे भगवान, मैं इसके बारे में सोचकर मुस्कुराना भी बंद नहीं कर पा रही हूं! अच्छे से स्क्रिप्ट लिखो और दोनों को कास्ट करो। क्योंकि दोनों ही बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं और इतने खूबसूरत लगते हैं साथ में यार'। इस पर पर दीपिका पादुकोण ने लाइक किया तो फैंस की उम्मीदें अब और ज्यादा बढ़ गई है। इस लाइक को लेकर सब अंदाजा लगा रहे हैं क्या सच में ऐसा हो सकता है। जब दीपिका पादुकोण ने इसे लाइक किया तो सब कुछ बदल गया। फैंस ने तुरंत उनका रिएक्शन देखा और कमेंट सेक्शन में हंगामा मच गया। एक यूजर ने लिखा, “दीपिका को यह रील पसंद आई omg।” एक और ने कहा, “उसे पसंद आई!! इसका मतलब है DP तैयार है!” उनके एक लाइक ने सोशल मीडिया पर नए अंदाजे लगाए, कई फैंस ने इसे इस बात का इशारा माना कि वह रीयूनियन के लिए तैयार हो सकती हैं।