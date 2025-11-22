कपूर खानदान में हो गई थी नामों की कमी, फिर Ranbir को इस तरह मिला अपना नाम
Ranbir Kapoor बॉलीवुड के बेहतरीन अभिनेताओं में से एक है साथ ही वे फिल्म इंडस्ट्री के एक समृद्ध परिवार से भी आते हैं। लेकिन क्या आपको पता है उनका नाम रखते वक्त काफी सोच विचार किया गया था, पढ़ें उनके नाम के पीछे की दिलचस्प कहानी।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नेटफ्लिक्स के लेटेस्ट स्पेशल, डाइनिंग विद द कपूर्स में मशहूर कपूर परिवार के सदस्य, रणधीर कपूर, रीमा जैन, नीतू कपूर, करीना कपूर खान, करिश्मा कपूर और रणबीर कपूर एक साथ आए, जहां उन्होंने खाने और पुरानी यादों के जरिए एक-दूसरे से बात की।
शानदार खाने का मजा लेते हुए कपूर परिवार ने अपने साथ बिताए पलों को याद किया और एक-दूसरे के साथ और मशहूर फिल्ममेकर राज कपूर के साथ अपने गहरे कनेक्शन को प्यार से याद किया। इनके साथ रणबीर ने अपने नाम के पीछे की एक दिलचस्प स्टोरी बताई। उन्होंने बताया कि उनके परिवार में R से नामों की कमी हो गई थी।
कैसे मिला रणबीर को अपना नाम?
Ranbir Kapoor ने बताया कि कैसे उनका नाम सिर्फ उनका अपना नहीं है, बल्कि उनके दादा, शोमैन राज कपूर को एक ट्रिब्यूट है। राज कपूर का पूरा नाम रणबीर राज कपूर (Ranbir Raj Kapoor) था और दशकों बाद, जब ऋषि कपूर और नीतू कपूर के बेटे का जन्म हुआ। अब परंपरा देखें तो कपूर परिवार में R से ही नाम रखा जाता है। ऐसे में आर से शुरू होने वाले नामों में उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था। ऐसे में रणबीर के दादा शम्मी कपूर ने आइडिया दिया कि क्यों ना राज कपूर के नाम जो रणबीर है उसका वे ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इस तरह रणबीर को उनका नाम राज कपूर से मिला।
रणबीर ने किया ये खुलासा
उन्होंने बताया, "मेरा नाम असल में मेरे दादाजी का नाम है। उनका असली नाम रणबीर राज कपूर था। वे इसी तरह अपने चेक पर साइन करते थे और जब मैं पैदा हुआ, तो मुझे लगता है कि मेरे परिवार में R से शुरू होने वाले नाम खत्म हो रहे थे। इसलिए, मेरे दादाजी, मिस्टर शम्मी कपूर ने मेरे दादाजी (राज कपूर) से कहा कि चूंकि आपने यह नाम इस्तेमाल नहीं किया है, तो चलो यह नाम उन्हें दे देते हैं। इस तरह मेरा नाम रणबीर पड़ा।"
डाइनिंग विद द कपूर्स को अरमान जैन ने बनाया है और इसे इंडियन मैचमेकिंग फेम स्मृति मुंद्रा ने डायरेक्ट किया है। यह 21 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुई।
