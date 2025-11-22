कपूर खानदान में हो गई थी नामों की कमी, फिर Ranbir को इस तरह मिला अपना नाम

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नेटफ्लिक्स के लेटेस्ट स्पेशल, डाइनिंग विद द कपूर्स में मशहूर कपूर परिवार के सदस्य, रणधीर कपूर, रीमा जैन, नीतू कपूर, करीना कपूर खान, करिश्मा कपूर और रणबीर कपूर एक साथ आए, जहां उन्होंने खाने और पुरानी यादों के जरिए एक-दूसरे से बात की।

शानदार खाने का मजा लेते हुए कपूर परिवार ने अपने साथ बिताए पलों को याद किया और एक-दूसरे के साथ और मशहूर फिल्ममेकर राज कपूर के साथ अपने गहरे कनेक्शन को प्यार से याद किया। इनके साथ रणबीर ने अपने नाम के पीछे की एक दिलचस्प स्टोरी बताई। उन्होंने बताया कि उनके परिवार में R से नामों की कमी हो गई थी।