Dining With The Kapoors से क्यों कट हुआ बहू आलिया भट्ट का पत्ता? वजह जानकर लगेगा शॉक
Dining With The Kapoors On OTT: वेटरन एक्टर रहे राज कपूर की 100वीं जयंती के मौके पर कपूर खान एक स्पेशल शो डाइनिंग विद द कपूर्स को लेकर आ रहा है, जिसे ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) पर रिलीज किया जाएगा। गौर करने वाली बात ये है कि आलिया भट्ट (Alia Bhatt) इस फैमिली शो का हिस्सा नहीं हैं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आने वाले 21 नवंबर को हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता और फिल्ममेकर रहे राज कपूर की 100वीं जयंती मनाई जाएगी। बॉलीवुड में उनके अहम योगदान का जश्न कपूर खान कुछ निराले अंदाज में मानने जा रहा है। इसके लिए ओटीटी (OTT) प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर एक डॉक्युमेंट्री-सीरीज (Dining With The Kapoor) को ऑनलाइन स्ट्रीम किया जाएगा।
इस डॉक्यू सीरीज का ट्रेलर पहले ही सामने आया गया है, जिसमें रणबीर कपूर, करीना कपूर, करिश्मा कपूर और कपूर खानदान बाकी सदस्य भी नजर आए। लेकिन कपूर खान का बहू आलिया भट्ट (Alia Bhatt) इस शो से गायब हैं। आइए जानते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या-
क्यों आलिया नहीं बनीं फैमिली शो का हिस्सा?
फिल्म इंडस्ट्री का कपूर परिवार राज कपूर की सौवीं जयंती का जश्न मनाएगा नए अंदाज में। ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) पर 21 नवंबर से रिलीज होने वाले डॉक्यू सीरीज डाइनिंग विद द कपूर्स में पूरा कपूर परिवार साथ बैठकर खाना खाएगा, राज कपूर की विरासत की बातें होंगी। ऐसे में परिवार के हर सदस्य का सीरीज में होना लाजमी है।
Khaana taiyaar hai 💕The secret ingredient is love, laughter, aur dher saara ghee 🍝🤭— Netflix India (@NetflixIndia) November 15, 2025
Watch Dining With The Kapoors, out 21 November, only on Netflix.#DiningWithTheKapoorsOnNetflix pic.twitter.com/EQwuVUbFDm
यह भी पढ़ें- 3 करोड़ की फीस लेना अब एक्ट्रेसेस को पड़ेगा बहुत भारी, 30 सेकंड का छिन सकता है काम?
हालांकि इसका पहला ट्रेलर जब आया, तो उसमें अभिनेत्री आलिया भट्ट नहीं दिखीं। रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) की पत्नी और अभिनेत्री आलिया कपूर परिवार की बहू हैं, ऐसे में वह कपूर परिवार के बारे में क्या सोचती हैं, वह राय दर्शकों को जाननी थी। जब ट्रेलर में रणबीर कपूर, करीना कपूर (Kareena Kapoor), सैफ अली खान से लेकर नीतू कपूर, रणधीर कपूर, रीमा जैन, रिद्धिमा कपूर साहनी और नव्या नवेली नंदा तक दिखे, तो सवाल उठे की आलिया क्यों नहीं हैं।
अब इसका जवाब अभिनेता और राज कपूर के नाती अरमान जैन (Armaan Jain) ने दिया है। हाल ही में एक इंटरव्यू में अरमान ने कहा कि पहले से ही दूसरी शूटिंग को लेकर आलिया के कुछ कमिटमेंट (वादा) थे। इसलिए ऐसा हुआ। मैं थोड़ा फिल्मी लग सकता हूं यह कहते हुए, लेकिन जैसा राज कपूर ने कहा है, ‘काम ही पूजा है।’ ऐसे में काम पहले आता है।
इन फिल्मों में बिजी चल रही हैं आलिया
दरअसल आलिया भट्ट इन दिनों अपनी अपकमिंग मूवी अल्फा और लव एंड वॉर में बिजी चल रही है। जहां स्पाई थ्रिलर अल्फा के अगले साल अप्रैल के महीने में सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा, वहीं निर्देशक संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन में बन रही लव एंड वॉर की रिलीज में अभी टाइम लगेगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।