Ranbir Kapoor के सीक्रेट इंस्टाग्राम अकाउंट को क्यों फॉलो नहीं करती हैं पत्नी Alia Bhatt? बताई खास वजह

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणबीर कपूर बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर्स में से हैं जिनकी तगड़ी फैन फॉलोविंग है।हालांकि एक्टर खुद को सोशल मीडिया से दूर रखते हैं और उनका किसी भी ऐप पर कोई अकाउंट नहीं है। लेकिन हाल ही में एक्टर ने एक ऐसा खुलासा किया है जिससे उनके फैंसशॉक्ड रह गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रणबीर कपूर का है फेक इंस्टा अकाउंट रणबीर कपूर ने हाल ही में दुबई में एक कार्यक्रम के दौरान बताया कि उनका एक फेक और प्राइवेट इंस्टाग्राम अकाउंट है। वहीं इस दौरान मंच पर मौजूद आलिया भट्ट ने बताया कि उस अकाउंट में राहा के दो वीडियो पड़े हैं।

इसे और स्पष्ट करते हुएरणबीर ने कहा, "मैं आधिकारिक तौर पर इंस्टाग्राम पर होने की ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहता। मुझे लगता है कि मैं अपनी फिल्मों के माध्यम से खुद को एक्स्प्रेस करता हूं। लेकिन हां, मेरा एक निजी अकाउंट जरूर है।"