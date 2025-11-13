Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Ranbir Kapoor के सीक्रेट इंस्टाग्राम अकाउंट को क्यों फॉलो नहीं करती हैं पत्नी Alia Bhatt? बताई खास वजह

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 05:31 PM (IST)

    रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) ने हाल ही में खुलासा किया कि उनका एक प्राइवेट इंस्टाग्राम अकाउंट है, जिसका इस्तेमाल वह दूसरों को फॉलो करने के लिए करते हैं। उन्होंने बताया कि इस अकाउंट पर राहा के साथ उनके दो वीडियो हैं। इस अकाउंट को आलिया भट्ट भी फॉलो नहीं करतीं। एक्टर ने इसके पीछे एक बहुत अच्छा कारण दिया।  

    prefferd source google
    Hero Image

    रणबीर कपूर और आलिया भट्ट (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्लीरणबीर कपूर बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर्स में से हैं जिनकी तगड़ी फैन फॉलोविंग हैहालांकि एक्टर खुद को सोशल मीडिया से दूर रखते हैं और उनका किसी भी ऐप पर कोई अकाउंट नहीं है। लेकिन हाल ही में एक्टर ने एक ऐसा खुलासा किया है जिससे उनके फैंसशॉक्ड रह गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     रणबीर कपूर का है फेक इंस्टा अकाउंट

    रणबीर कपूर ने हाल ही में दुबई में एक कार्यक्रम के दौरान बताया कि उनका एक फेक और प्राइवेट इंस्टाग्राम अकाउंट है। वहीं इस दौरान मंच पर मौजूद आलिया भट्ट ने बताया कि उस अकाउंट में राहा के दो वीडियो पड़े हैं।

    यह भी पढ़ें- Alpha Release Date: आगे खिसकी अल्फा की रिलीज डेट, Alia Bhatt की स्पाई थ्रिलर के मेकर्स ने लिया बड़ा फैसला


     एक्टर ने खुद खोला राज

    दरअसल एक Q&A सेशन के दौरान रणबीर से सवाल पूछा गया जिसके बारे में जानने के लिए उनके फैंस काफी समय से इच्छुक थे।उनका सवाल था कि एक्टर किसीसोशल मीडिया पर क्यों नहीं हैं?' इस पर एक्टर ने जवाब दिया कि उनका एक प्राइवेट अकाउंट है जिसका इस्तेमाल वो बेहतरीन लोगों को देखने और फॉलो करने के लिए करते हैं।

     इसे और स्पष्ट करते हुएरणबीर ने कहा, "मैं आधिकारिक तौर पर इंस्टाग्राम पर होने की ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहता। मुझे लगता है कि मैं अपनी फिल्मों के माध्यम से खुद को एक्स्प्रेस करता हू। लेकिन हा, मेरा एक निजी अकाउंट जरूर है।"

     क्यों आलिया नहीं करती फॉलो?

    इसके बाद आलिया ने बताया कि उस अकाउंट में रणबीर की सिर्फ दो रील हैं जिसमें वो राहा के साथ खेलते नजर आ रहे हैं। इसके बाद रणबीर मजाक में कहते हैं कि वोआलिया को खुद को फॉलो नहीं करने देते। एक्टर ने कहा, 'अगर आलिया मुझे फॉलो कर लेगी तो सबको पता चल जाएगी कि मेरा अकाउंट है। इस वजह से मेरे जीरो फॉलोवर्स हैं और मैं उसे ये वीडियो सीधे दिखा देता हूं'

    यह भी पढ़ें- Alia Bhatt की शादी में चाचा मुकेश भट्ट को नहीं दिया था न्यौता, अभी तक राहा से भी नहीं मिले नानू