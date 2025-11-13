Ranbir Kapoor के सीक्रेट इंस्टाग्राम अकाउंट को क्यों फॉलो नहीं करती हैं पत्नी Alia Bhatt? बताई खास वजह
रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) ने हाल ही में खुलासा किया कि उनका एक प्राइवेट इंस्टाग्राम अकाउंट है, जिसका इस्तेमाल वह दूसरों को फॉलो करने के लिए करते हैं। उन्होंने बताया कि इस अकाउंट पर राहा के साथ उनके दो वीडियो हैं। इस अकाउंट को आलिया भट्ट भी फॉलो नहीं करतीं। एक्टर ने इसके पीछे एक बहुत अच्छा कारण दिया।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणबीर कपूर बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर्स में से हैं जिनकी तगड़ी फैन फॉलोविंग है।हालांकि एक्टर खुद को सोशल मीडिया से दूर रखते हैं और उनका किसी भी ऐप पर कोई अकाउंट नहीं है। लेकिन हाल ही में एक्टर ने एक ऐसा खुलासा किया है जिससे उनके फैंसशॉक्ड रह गए।
रणबीर कपूर का है फेक इंस्टा अकाउंट
रणबीर कपूर ने हाल ही में दुबई में एक कार्यक्रम के दौरान बताया कि उनका एक फेक और प्राइवेट इंस्टाग्राम अकाउंट है। वहीं इस दौरान मंच पर मौजूद आलिया भट्ट ने बताया कि उस अकाउंट में राहा के दो वीडियो पड़े हैं।
यह भी पढ़ें- Alpha Release Date: आगे खिसकी अल्फा की रिलीज डेट, Alia Bhatt की स्पाई थ्रिलर के मेकर्स ने लिया बड़ा फैसला
#RanbirKapoor’s fake insta account with zero followers has only one reel posted which he made with Raha 👼 & even #AliaBhatt is not allowed to follow him bcz then the world would know😭🤧 pic.twitter.com/TvEwT9Lfao— Raymond. (@rayfilm) November 13, 2025
एक्टर ने खुद खोला राज
दरअसल एक Q&A सेशन के दौरान रणबीर से सवाल पूछा गया जिसके बारे में जानने के लिए उनके फैंस काफी समय से इच्छुक थे।उनका सवाल था कि एक्टर किसीसोशल मीडिया पर क्यों नहीं हैं?' इस पर एक्टर ने जवाब दिया कि उनका एक प्राइवेट अकाउंट है जिसका इस्तेमाल वो बेहतरीन लोगों को देखने और फॉलो करने के लिए करते हैं।
इसे और स्पष्ट करते हुएरणबीर ने कहा, "मैं आधिकारिक तौर पर इंस्टाग्राम पर होने की ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहता। मुझे लगता है कि मैं अपनी फिल्मों के माध्यम से खुद को एक्स्प्रेस करता हूं। लेकिन हां, मेरा एक निजी अकाउंट जरूर है।"
क्यों आलिया नहीं करती फॉलो?
इसके बाद आलिया ने बताया कि उस अकाउंट में रणबीर की सिर्फ दो रील हैं जिसमें वो राहा के साथ खेलते नजर आ रहे हैं। इसके बाद रणबीर मजाक में कहते हैं कि वोआलिया को खुद को फॉलो नहीं करने देते। एक्टर ने कहा, 'अगर आलिया मुझे फॉलो कर लेगी तो सबको पता चल जाएगी कि मेरा अकाउंट है। इस वजह से मेरे जीरो फॉलोवर्स हैं और मैं उसे ये वीडियो सीधे दिखा देता हूं।'
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।