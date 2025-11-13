Alia Bhatt की शादी में चाचा मुकेश भट्ट को नहीं दिया था न्यौता, अभी तक राहा से भी नहीं मिले नानू

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कभी बॉलीवुड की सबसे सफल फिल्म निर्माता जोड़ियों में से एक महेश भट्ट (Mahesh Bhatt) और मुकेश भट्ट (Mukesh Bhatt) अपनी फिल्मों के जरिए बॉलीवुड पर राज किया करते थे। हालांकि अब ये एक-दूसरे से बात तक नहीं करते।

मिलकर चलाते थे प्रोडक्शन हाउस दोनों ने मिलकर विशेष फिल्म्स (Vishesh Films) का निर्माण किया था जिसमें जिन्होंने साथ मिलकर आशिकी, राज और मर्डर जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दीं। हालांकि अभी फिलहाल दोनों एक लंबे समय से चल रहे विवाद में उलझे हुए हैं जो अब भी इंडस्ट्री का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। अब ये लड़ाई मीडिया में आ गई है।

मुकेश ने ये तक खुलासा किया कि वो अभी तक रणबीर और आलिया की बेटी राहा से नहीं मिले हैं। बता दें कि राहा इसी साल 6 नवंबर को 3 साल की हो गई हैं। मुकेश ने राहा से मिलने की इच्छा जाहिर करते हुए कहा- "जब मुझे पता चला कि आलिया प्रेग्नेंट है और उसके बेटी हुई है तो मेरी आंखें तरस गई राहा को देखने के लिए। मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं।"