Alia Bhatt की शादी में चाचा मुकेश भट्ट को नहीं दिया था न्यौता, अभी तक राहा से भी नहीं मिले नानू
भट्ट ब्रदर्स महेश और मुकेश एक समय अपने बैनर, विशेष फिल्म्स के साथ बॉलीवुड प्रोडक्शन जगत पर राज करते थे। हालांकि, समय के साथ उनकी साझेदारी टूट गई और उनके निजी रिश्ते में एक दर्दनाक मोड़ आ गया। दोनों अलग हो गए। ये तल्खी इतनी बड़ी थी कि महेश ने उन्हें आलिया की शादी में भी नहीं बुलाया।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कभी बॉलीवुड की सबसे सफल फिल्म निर्माता जोड़ियों में से एक महेश भट्ट (Mahesh Bhatt) और मुकेश भट्ट (Mukesh Bhatt) अपनी फिल्मों के जरिए बॉलीवुड पर राज किया करते थे। हालांकि अब ये एक-दूसरे से बात तक नहीं करते।
मिलकर चलाते थे प्रोडक्शन हाउस
दोनों ने मिलकर विशेष फिल्म्स (Vishesh Films) का निर्माण किया था जिसमें जिन्होंने साथ मिलकर आशिकी, राज और मर्डर जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दीं। हालांकि अभी फिलहाल दोनों एक लंबे समय से चल रहे विवाद में उलझे हुए हैं जो अब भी इंडस्ट्री का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। अब ये लड़ाई मीडिया में आ गई है।
मुझे बुरा लगा- मुकेश
हाल ही में, मुकेश ने खुलासा किया कि उन्हें आलिया भट्ट की शादी में नहीं बुलाया गया था। उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत बुरा लगा क्योंकि वे महेश भट्ट की बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। लेहरन रेट्रो से बात करते हुए, मुकेश ने कहा, "अगर मैं कहूं कि मुझे बुरा नहीं लगा तो मैं पाखंडी होऊंगा। बेशक, मुझे बुरा लगा। मैं आलिया से बहुत प्यार करता हूं, सिर्फ़ उससे ही नहीं, शाहीन से भी। इसलिए जब उसकी शादी हुई, तो मैंने सोचा कि मेरी बच्ची की शादी है। मैं वहां जरूर जाना चाहता था।"
मुकेश ने ये तक खुलासा किया कि वो अभी तक रणबीर और आलिया की बेटी राहा से नहीं मिले हैं। बता दें कि राहा इसी साल 6 नवंबर को 3 साल की हो गई हैं। मुकेश ने राहा से मिलने की इच्छा जाहिर करते हुए कहा- "जब मुझे पता चला कि आलिया प्रेग्नेंट है और उसके बेटी हुई है तो मेरी आंखें तरस गई राहा को देखने के लिए। मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं।"
कैसे आई महेश और मुकेश भट्ट के बीच दूरी?
यह झगड़ा 2021 में तब शुरू हुआ जब मुकेश भट्ट ने आधिकारिक तौर पर विशेष फिल्म्स की बागडोर संभाली और घोषणा की कि महेश अब कंपनी के भविष्य के प्रोजेक्ट्स में शामिल नहीं होंगे। उस समय, मुकेश ने दावा किया था कि कोई झगड़ा नहीं हुआ था। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि यह एक शांतिपूर्ण अलगाव था। हालांकि, महेश की बाद की टिप्पणियां, खासकर "नैतिक रूप से दिवालिया" आशिकी 3 के बारे में, कुछ और ही इशारा करती हैं। रिपोर्टों के अनुसार, क्रिएटिव और फाइनेंशियल मतभेद की वजह से ये जोड़ी अलग हुई।
