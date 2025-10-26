Alia Bhatt की अल्फा में कैमियो करेंगे 'पठान' और 'टाइगर'? वॉर 2 के फ्लॉप होने के बाद मेकर्स लगा रहे दांव पेंच
वाईआरएफ यूनिवर्स की पिछली फिल्म वॉर 2 फ्लॉप रही थी ऐसे में अब आलिया भट्ट की अल्फा को लेकर मेकर्स की चिंता बढ़ गई है। इसीलिए कथित तौर पर अब मेकर्स ने अल्फा में कैमियो के लिए शाहरुख शान को अप्रोच किया है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आलिया भट्ट की अपकमिंग स्पाई फिल्म 'अल्फा' को लेकर एक्साइटमेंट बढ़ गई है क्योंकि कथित तौर पर ऐसी अफवाहें हैं कि शाहरुख खान और सलमान खान इस फिल्म में कैमियो कर सकते हैं। आइए जानते हैं क्या सच में ऐसा है?
अल्फा में होगी पठान की एंट्री
वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की पहली महिला-प्रधान स्पाई ड्रामा फिल्म अल्फा में आलिया भट्ट और शरवरी वाघ नजर आएंगी। इनके साथ ही इसमें मशहूर जासूस टाइगर और पठान को एक बार फिर पर्दे पर साथ देखने को मिलेगा। आदित्य चोपड़ा ने शाहरुख को फिल्म में अपने प्रतिष्ठित जासूस किरदार के रूप में पेश करने के लिए संपर्क किया है, जिससे कथित तौर पर 'पठान 2' की शुरुआत होगी।
हालांकि शाहरुख खान इस समय अपनी बेटी सुहाना खान और दीपिका पादुकोण के साथ अपनी एक्शन फिल्म 'किंग' की शूटिंग कर रहे हैं, इसलिए निर्माता शेड्यूलिंग लॉजिस्टिक्स का मूल्यांकन कर रहे हैं। खबर है कि शाहरुख को नवंबर की शुरुआत में कैमियो शूट के लिए तीन-चार दिन अलग रखने को कहा गया है। अगर वह ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो कैमियो को कथित तौर पर पोस्ट-क्रेडिट सीन में फिर से शामिल किया जाएगा। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक सलमान खान 'पठान' में अपने कैमियो के बाद टाइगर के रूप में वापसी कर सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, सलमान कैमियो के लिए तभी राजी होंगे जब यह उनके पिछले किरदार के प्रभाव से मेल खाएगा।
'टाइगर', 'पठान' और 'वॉर' फ्रैंचाइजी के बाद, 'अल्फा' स्पाई यूनिवर्स का अगला चैप्टर बनने के लिए तैयार है। यह फिल्म 25 दिसंबर, 2025 को हिंदी, तमिल और तेलुगु में थिएटर्स में रिलीज होने वाली है।
