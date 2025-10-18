Love & War: 90s की दीवा की तरह सजीं आलिया भट्ट, संजय लीला भंसाली की फिल्म से एक्ट्रेस का लुक वायरल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आलिया भट्ट ने आखिरकार अपनी अगली फिल्म लव एंड वॉर की शूटिंग शुरू कर दी है और संजय लीला भंसाली निर्देशित इस फिल्म से उनकी पहली तस्वीरें भी ऑनलाइन लीक हो गई हैं। इन तस्वीरों में आलिया भट्ट 90 के दशक की अपनी खूबसूरती में डूबी हुई दिख रही हैं।

कैसा है आलिया का लुक वायरल लुक में आलिया भट्ट ने साड़ी पहनी है, बालों का बड़ा सा जूड़ा बनाया है। आलिया के इस लुक को और भी काबिले तारीफ बना दिया है उनके हैवी आई मेकअप ने। इस लुक में आलिया 90s की दीवा की तरह लग रही हैं। उनकी हेयरस्टाइल इस लुक को पूरी तरह परफेक्ट बना रही है।

विक्की कौशल के साथ फिर से काम करने के बारे में बात करते हुए, आलिया ने आगे कहा, 'विक्की और मैं फिर से साथ आ रहे हैं, रणबीर और विक्की ने संजू में जादू बिखेरा था। तो यह काफी एक्साइटेड होने वाला है'।