    Love & War: 90s की दीवा की तरह सजीं आलिया भट्ट, संजय लीला भंसाली की फिल्म से एक्ट्रेस का लुक वायरल

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 05:31 PM (IST)

    Sanjay Leela Bhansali की लव एंड वॉर में रणबीर कपूर, विक्की कौशल और आलिया भट्ट लीड रोल में हैं। फिल्म की सेट से उनकी पहली झलक सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।

    लव एंड वॉर से आलिया भट्ट का लुक वायरल

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आलिया भट्ट ने आखिरकार अपनी अगली फिल्म लव एंड वॉर की शूटिंग शुरू कर दी है और संजय लीला भंसाली निर्देशित इस फिल्म से उनकी पहली तस्वीरें भी ऑनलाइन लीक हो गई हैं। इन तस्वीरों में आलिया भट्ट 90 के दशक की अपनी खूबसूरती में डूबी हुई दिख रही हैं।           

    कैसा है आलिया का लुक

    वायरल लुक में आलिया भट्ट ने साड़ी पहनी है, बालों का बड़ा सा जूड़ा बनाया है। आलिया के इस लुक को और भी काबिले तारीफ बना दिया है उनके हैवी आई मेकअप ने। इस लुक में आलिया 90s की दीवा की तरह लग रही हैं। उनकी हेयरस्टाइल इस लुक को पूरी तरह परफेक्ट बना रही है।                  

    लव एंड वॉर की कहानी के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिल्म में आलिया के साथ रणबीर कपूर और विक्की कौशल मुख्य भूमिका में हैं। पिछले साल एक इंटरव्यू में, आलिया भट्ट ने भी इस फिल्म और रणबीर के साथ फिर से स्क्रीन शेयर करने के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा था, 'एक दर्शक के तौर पर, मैं भंसाली सर और रणबीर को इतने सालों बाद फिर से साथ काम करते देखने के लिए ज्यादा उत्साहित हूं। मैं सोचती हूं, 'वाह, कैसा होगा?'

    विक्की कौशल के साथ फिर से काम करने के बारे में बात करते हुए, आलिया ने आगे कहा, 'विक्की और मैं फिर से साथ आ रहे हैं, रणबीर और विक्की ने संजू में जादू बिखेरा था। तो यह काफी एक्साइटेड होने वाला है'।

    लव एंड वॉर 20 मार्च, 2026 को रिलीज होगी। वर्कफ्रंट की बात करें तो आलिया भट्ट की पिछली रिलीज जिगरा थी जिसमें उनके साथ वेदांग रैना ने काम किया था। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्मफेयर अवॉर्ड भी मिला। उनकी अपकमिंग फिल्मों में अल्फा है जिसमें वे शरवरी वाघ के साथ नजर आएंगी। वहीं रणबीर कपूर इस वक्त रामायण की शूटिंग में व्यस्त हैं, उनकी पिछली रिलीज एनिमल थी जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी।

