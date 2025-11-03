Alpha Release Date: आगे खिसकी अल्फा की रिलीज डेट, Alia Bhatt की स्पाई थ्रिलर के मेकर्स ने लिया बड़ा फैसला

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। यशराज फिल्म्स के बैनर तले बी टाउन एक्ट्रेस आलिया भट्ट (Alia Bhatt) की अपकमिंग फिल्म अल्फा का निर्माण किया जा रहा है। ये एक स्पाई थ्रिलर मूवी है, जिसमें आलिया के अलावा अन्य कई सितारे अहम भूमिका में मौजूद हैं। आने वाले क्रिसमस यानी 25 दिसंबर को अल्फा (Alpha Release Date) को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाना था।

लेकिन अब मेकर्स की तरफ से इसकी रिलीज डेट में बदलाव कर दिया गया है और अल्फा की रिलीज को आगे बढ़ा दी गई है।ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर मेकर्स ने ये फैसला क्यों लिया है और अब अल्फा किस दिन थिएटर्स में एंट्री मारेगी।

बदली गई अल्फा की रिलीज डेट साल 2024 में आलिया भट्ट फिल्म जिगरा में नजर आई थीं। इसके बाद से हर कोई आलिया की अपकमिंग मूवी अल्फा की रिलीज का इंतजार कर रहा है, जो अब और अधिक बढ़ने वाला है। आधिकारिक जानकारी के आधार पर यश राज फिल्म्स की बहुप्रतीक्षित एक्शन एंटरटेनर ‘अल्फा’, जिसे आलिया भट्ट हेडलाइन कर रही हैं, अब 17 अप्रैल, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। कंपनी ने पुष्टि की कि फिल्म के वीएफएक्स (VFX) वर्क के चलते इसकी रिलीज डेट में फेरबदल किया गया है। ताकि ‘अल्फा’ को अपने बेहतरीन विज़ुअल रूप में दर्शकों के सामने पेश किया जा सके।