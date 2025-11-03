Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Alpha Release Date: आगे खिसकी अल्फा की रिलीज डेट, Alia Bhatt की स्पाई थ्रिलर के मेकर्स ने लिया बड़ा फैसला

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 03:18 PM (IST)

    अभिनेत्री आलिया भट्ट (Alia Bhatt) स्टारर स्पाई थ्रिलर फिल्म अल्फा का हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है, जो अभी थोड़ा और बढ़ने वाला है। क्योंकि मेकर्स की तरफ से अल्फा की रिलीज डेट (Alpha Release Date) में फेरबदल कर दिया गया है। आइए जानते हैं कि अब यशराज फिल्म्स की ये मूवी कब रिलीज की जाएगी। 

    prefferd source google
    Hero Image

    अल्फा की रिलीज डेट में हुआ बदलाव (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। यशराज फिल्म्स के बैनर तले बी टाउन एक्ट्रेस आलिया भट्ट (Alia Bhatt) की अपकमिंग फिल्म अल्फा का निर्माण किया जा रहा है। ये एक स्पाई थ्रिलर मूवी है, जिसमें आलिया के अलावा अन्य कई सितारे अहम भूमिका में मौजूद हैं। आने वाले क्रिसमस यानी 25 दिसंबर को अल्फा (Alpha Release Date) को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाना था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लेकिन अब मेकर्स की तरफ से इसकी रिलीज डेट में बदलाव कर दिया गया है और अल्फा की रिलीज को आगे बढ़ा दी गई है।ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर मेकर्स ने ये फैसला क्यों लिया है और अब अल्फा किस दिन थिएटर्स में एंट्री मारेगी। 

    बदली गई अल्फा की रिलीज डेट

    साल 2024 में आलिया भट्ट फिल्म जिगरा में नजर आई थीं। इसके बाद से हर कोई आलिया की अपकमिंग मूवी अल्फा की रिलीज का इंतजार कर रहा है, जो अब और अधिक बढ़ने वाला है। आधिकारिक जानकारी के आधार पर यश राज फिल्म्स की बहुप्रतीक्षित एक्शन एंटरटेनर ‘अल्फा’, जिसे आलिया भट्ट हेडलाइन कर रही हैं, अब 17 अप्रैल, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। कंपनी ने पुष्टि की कि फिल्म के वीएफएक्स (VFX) वर्क के चलते  इसकी रिलीज डेट में फेरबदल किया गया है। ताकि ‘अल्फा’ को अपने बेहतरीन विज़ुअल रूप में दर्शकों के सामने पेश किया जा सके।

    alphareleasedate

    यह भी पढ़ें- Love & War: 90s की दीवा की तरह सजीं आलिया भट्ट, संजय लीला भंसाली की फिल्म से एक्ट्रेस का लुक वायरल

    YRF के एक प्रवक्ता ने कहा,“अल्फा हमारे लिए बेहद खास फिल्म है और हम इसे सबसे सिनेमाई अंदाज में दर्शकों के सामने पेश करना चाहते हैं। हमें एहसास हुआ कि वीएफएक्स (VFX) में पहले अनुमान से अधिक समय लगेगा। हम कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहते और अल्फा को एक ऐसी थिएट्रिकल एक्सपीरियंस बनाना चाहते हैं जिसे लोग याद रखें। इसलिए अब फिल्म 17 अप्रैल, 2026 को रिलीज होगी।”

    अल्फा की स्टार कास्ट

    अल्फा में आलिया का एक बिल्कुल नया एक्शन अवतार देखने को मिलेगा और यह उनकी वाईआरएफ के साथ पहली फिल्म है। यह वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की पहली पूरी तरह महिला-नेतृत्व वाली एक्शन फिल्म है, जिसमें आलिया और शरवरी स्क्रीन पर वह सब करने जा रही हैं जो दर्शकों ने किसी अभिनेत्री को पहले कभी करते नहीं देखा होगा। इस मूवी में अनिल कपूर और बॉबी देओल भी अहम भूमिकाओं में मौजूद हैं। 

    यह भी पढ़ें- Alia Bhatt की अल्फा में कैमियो करेंगे 'पठान' और 'टाइगर'? वॉर 2 के फ्लॉप होने के बाद मेकर्स लगा रहे दांव पेंच