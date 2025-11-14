30 सेकंड के 3 करोड़ लेती हैं ये हसीनाएं, अब होगा बंटाधार?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस अब खुद को किसी हीरोज से कम नहीं आंकती। फिर बात चाहे रोल की हो या फिर फीस की। ये तो हम सब जानते हैं कि बॉलीवुड सितारे अपनी फिल्मों के अलावा एड दुनिया से काफी कमाई करते हैं, जहां से उन्हें अच्छी खासी रकम भी मिलती है।

आलिया भट्ट से लेकर करीना कपूर और दीपिका पादुकोण तक, ये सभी एक्ट्रेस पर एड के लिए 3 से 5 करोड़ की फीस लेती हैं। हालांकि, अब उन्हें ये फीस महंगी पड़ सकती है, क्योंकि एड मेकर्स अब नई रणनीति बनाने लगे हैं, जिसके एक्ट्रेसेस को भारी नुकसान हो सकता है।

ब्यूटी ब्रांड को लेकर मेकर्स ने तोड़ी रूढ़िवादी सोच ब्यूटी ब्रांड में एक्ट्रेसेस का सिक्का खूब चलता है। मस्कारा से लेकर लिपस्टिक, फेसवॉश से लेकर काजल तक के एड्स से एक्ट्रेसेस काफी पैसा कमाती रही हैं। हालांकि, मेकर्स ने अब इस रूढ़िवादी सोच को खत्म करके नई रणनीति को अपनाया है और हाल ही में सिद्धार्थ मल्होत्रा को एक लिपस्टिक ब्रांड का एम्बेसडर बनाया है।

यह भी पढ़ें- Ranbir Kapoor के सीक्रेट इंस्टाग्राम अकाउंट को क्यों फॉलो नहीं करती हैं पत्नी Alia Bhatt? बताई खास वजह सिड को लिपस्टिक का एम्बेसडर बनाने की वजह बताते हुए प्राइम वीडियो के 'पिच टू गेट रिच' में नजर आ रहे दर्पण सिंह ने 'थिंक स्कूल हिंदी बाय जीरो 1' से बातचीत करते हुए कहा, "हमारे पास बहुत कम पैसा है और अगर हम किसी टॉप एक्ट्रेस को अप्रोच करते हैं, तो उनका पर डे बजट 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में होता है। अधिकतर एक्ट्रेस 3 दिन से कम का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करती हैं। एक बार उन्होंने वह ब्यूटीब्रांड साइन कर दिया, तो वह कैटेगरी उनके लिए ब्लॉक हो जाती है, ऐसे में वह लॉन्ग टर्म की डील की डिमांड करती हैं, कभी कभी तीन साल की भी। सीधी सी बात है हम वह अफोर्ड नहीं कर सकते हैं"।

मेल एक्टर के साथ आधे दिन में हो जाता है शूट दर्पण ने आगे कहा कि इस चीज को सोचकर ही हमारी टीम ने ये सोचा कि ब्यूटी ब्रांड के लिए किसी मेल सेलिब्रिटी को क्यों कास्ट न किया जाए, खास तौर पर लिपस्टिक के लि। उन्होंने बताया, "एक मेल मूवी स्टार को कभी लिपस्टिक एड का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला है, तो उनके लिए अवसर जीरो के बराबर है। इससे उनके ब्रांड एंडोर्समेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वह कम समय के लिए शूट करने के लिए रेडी हो जाते हैं और हाफ डे का शूट का हमें रिजनेबल कॉस्ट पड़ जाता है। इससे पहले किसी ने भी मेल स्टार को लिपस्टिक प्रमोट करने के लिए अप्रोच नहीं किया है, तो हम अलग दिखते हैं।"