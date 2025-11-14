फिल्में हिट कराने के लिए स्टार्स अपना रहे ये जुगाड़, Alia से लेकर जाह्नवी समेत ये एक्टर्स लिस्ट में शामिल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। किसी फिल्म को बनाने में कई महीने और साल लग जाते हैं और इसीलिए एक्टर्स और फिल्म निर्माता उसके प्रमोशन में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। हम देखते हैं एक्टर्स आजकल अलग-अलग सीटी और जगहों पर जाकर अपनी फिल्मों का प्रमोशन करते हैं जिनमें ऑडियंस के सामने उस फिल्म के डायलॉग बोलना, उसके फेमस गानों पर डांस करना शामिल है।

क्या है वो जुगाड़ ? हालांकि एक और चीज सामने निकलकर आई है जो स्टार्स अपनी फिल्मों को हिट कराने के लिए अपना रहे हैं। आपने मैथड एक्टिंग (Method Acting) तो सुना ही होगा, जिसमें एक्टर किसी किरदार में जाने के लिए उसी की तरह अपना बिहेवियर और लुक रखने लगते हैं। लेकिन अब चीज सिर्फ स्क्रीन तक ही सीमित नहीं रही बल्कि ऑफस्क्रीन यानि प्रमोशन के दौरान और सोशल मीडिया पर भी एक्टर्स उस फिल्म के किरदार के फैशन को अपनाते हैं। जिसे मैथड फैशन (Method Fashion) नाम दिया गया है।

आलिया भट्ट - गंगूबाई काठियावाड़ी (Alia Bhatt) आलिया भट्ट हाल के वर्षों में मेथड ड्रेसिंग के सबसे सशक्त उदाहरणों में से एक रही हैं। गंगूबाई काठियावाड़ी में उन्होंने प्रतिष्ठित सफेद साड़ियों, गहरे काजल और बालों में गुलाबों को पूरी तरह से अपनाया। जिससे गंगूबाई का आभास फिल्म से परे भी अमर हो गया।

श्रद्धा कपूर, स्त्री (Shraddha Kapoor) श्रद्धा कपूरा का स्त्री कैरेक्टर करोड़ों दिलों की धड़कन है और इस फीलिंग को श्रद्धा ने ऑफ स्क्रीन भी कम नहीं होने दिया. वे फिल्म के प्रमोशन के दौरान ज्यादातर अपने स्त्री वाले गेटअप में ही नजर आईं वहीं सोशल मीडिया पर भी मैथड ड्रेसिंग का नमूना पेश किया।



जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor) - मिस्टर एंड मिसेज माही जाह्नवी कपूर ने अपने किरदारों के व्यक्तित्व को निखारने के लिए कपड़ों को एक जरिया बनाया है। उलझ के लिए, उन्होंने सादगी भरे कपड़े पहने, वहीं मिस्टर एंड मिसेज माही के लिए, वह पूरी तरह से खेल की दुनिया में उतर गईं। जर्सी स्टाइल की साड़ी ब्लाउज उनके किरदार के सफर को दर्शाते थे।

रुक्मिणी वसंत (Rukmini Vasanth) - कंतारा चैप्टर 1 रुक्मिणी का मेथड ड्रेसिंग का तरीका हमेशा से ही गहरा प्रभाव डालने वाला रहा है। कंतारा चैप्टर 1 में, वह ट्रेडिशनल पारंपरिक बुनाई, देहाती बनावट के कपड़े पहनती नजर आईं। राजकुमारी के रूप में उनका रूप कनकवती को दर्शकों से परिचित कराने का एक अच्छा तरीका था। जिससे उन्हें पर्दे पर आने से पहले ही उनकी दुनिया की एक झलक मिल जाती है।

दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) - गहराइयां गहराइयाँ के लिए, दीपिका पादुकोण की मेथड ड्रेसिंग ने फिल्म की सहज, इमोशनल कहानी को दिखाया। उन्होंने हवादार सिल्हूट, म्यूट पैलेट और सहज कोस्ट लाइन फैशन को अपनाया जो उनके किरदार अलीशा की कमजोरी और जटिलता को दर्शाता था।