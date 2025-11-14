जब अमिताभ के स्टारडम पर भारी पड़े थे धर्मेंद्र, 50 साल पहले शोले के लिए मिली थी मोटी रकम
Dharmendra Fees Sholay: भारत की बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक शोले के एक-एक कैरेक्टर का नाम आज भी लोगों की जुबान पर है। यह फिल्म जितनी खास है इसके पीछे की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है और हो भी क्यों ना हो इसमें धर्मेंद्र, अमिताभ, संजीव कुमार, जया भादुड़ी जैसे बड़े कलाकारों ने काम किया था, हालांकि फिल्म के लिए सबसे बड़ी रकम धर्मेंद्र को मिली थी।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र स्टारर फिल्म शोले आज भी हिंदी फिल्म जगत में सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर का खिताब रखती है। रमेश सिप्पी की यह एक्शन कॉमेडी, जिसने अपनी रिलीज के 50 साल पूरे कर लिए हैं, अपने दमदार डायलॉग्स, एक्शन सीन और जय-वीरू की सदाबहार दोस्ती के लिए बेहद पसंद की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म में सबसे ज्यादा कमाई करने वाला कलाकार कौन था?
धर्मेंद्र ने नहीं करना चाहते थे वीरू का किरदार
1975 में आई यह फिल्म दो पूर्व अपराधियों जय और वीरू, के इर्द-गिर्द घूमती है, जिन्हें एक रिटायर्ड पुलिसकर्मी, ठाकुर बलदेव सिंह और गब्बर सिंह नाम के कुख्यात डाकू को पकड़ने में मदद करने के लिए नियुक्त करता है। हैरानी की बात है कि वीरू धर्मेंद्र की पहली पसंद नहीं थे। जब उन्हें शुरुआत में यह रोल ऑफर किया गया था, तो इस दिग्गज स्टार को लगा कि कहानी ठाकुर और गब्बर पर ज्यादा फोकस करती है। इसलिए, वह इन दोनों में से कोई एक किरदार निभाना चाहते थे। हालांकि रमेश सिप्पी ने किसी तरह उन्हें मना लिया।
अमिताभ बच्चन से ज्यादा थी धर्मेंद्र की फीस
फिल्म के निर्देशक ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि धर्मेंद्र ने कहा कि यह ठाकुर की कहानी है, हम क्या करेंगे। इस पर सिप्पी ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, "तो ठाकुर या गब्बर का किरदार निभा लो... लेकिन तुम्हें हेमा मालिनी नहीं मिलेंगी'। यहीं से हमें बॉलीवुड के 'ही मैन' वीरू का किरदार मिला। शोले में वीरू का किरदार शुरू में ठुकराने के बावजूद, धर्मेंद्र फिल्म में सबसे ज्यादा पैसे पाने वाले अभिनेता थे। कथित तौर पर उन्हें इस किरदार के लिए 1,50,000 रुपये मिले थे, जबकि बिग बी को 1 लाख रुपये मिले थे।
संजीव कुमार और अमजद खान को मिली इतनी फीस
एक्शन कॉमेडी में ठाकुर बलदेव सिंह का किरदार निभाने वाले संजीव कुमार को 1,25,000 रुपये मिले। अमजद खान को कथित तौर पर गब्बर के अपने प्रतिष्ठित किरदार के लिए 50,000 रुपये दिए गए। हेमा मालिनी को बसंती का किरदार निभाने के लिए 75,000 रुपये मिले थे।
इस बीच, जया बच्चन ए-लिस्टर्स में सबसे कम पारिश्रमिक पाने वाली अभिनेत्रियाँ रहीं। उन्हें ठाकुर बलदेव सिंह की विधवा बहू राधा की भूमिका के लिए केवल 35,000 रुपये मिले। शोले 1975 में रिलीज हुई थी जिसमें धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, जया भादुड़ी, संजीव कुमार और अमजद खान ने अहम किरदार निभाए थे।
