जब अमिताभ के स्टारडम पर भारी पड़े थे धर्मेंद्र, 50 साल पहले शोले के लिए मिली थी मोटी रकम

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र स्टारर फिल्म शोले आज भी हिंदी फिल्म जगत में सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर का खिताब रखती है। रमेश सिप्पी की यह एक्शन कॉमेडी, जिसने अपनी रिलीज के 50 साल पूरे कर लिए हैं, अपने दमदार डायलॉग्स, एक्शन सीन और जय-वीरू की सदाबहार दोस्ती के लिए बेहद पसंद की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म में सबसे ज्यादा कमाई करने वाला कलाकार कौन था?

धर्मेंद्र ने नहीं करना चाहते थे वीरू का किरदार 1975 में आई यह फिल्म दो पूर्व अपराधियों जय और वीरू, के इर्द-गिर्द घूमती है, जिन्हें एक रिटायर्ड पुलिसकर्मी, ठाकुर बलदेव सिंह और गब्बर सिंह नाम के कुख्यात डाकू को पकड़ने में मदद करने के लिए नियुक्त करता है। हैरानी की बात है कि वीरू धर्मेंद्र की पहली पसंद नहीं थे। जब उन्हें शुरुआत में यह रोल ऑफर किया गया था, तो इस दिग्गज स्टार को लगा कि कहानी ठाकुर और गब्बर पर ज्यादा फोकस करती है। इसलिए, वह इन दोनों में से कोई एक किरदार निभाना चाहते थे। हालांकि रमेश सिप्पी ने किसी तरह उन्हें मना लिया।

संजीव कुमार और अमजद खान को मिली इतनी फीस एक्शन कॉमेडी में ठाकुर बलदेव सिंह का किरदार निभाने वाले संजीव कुमार को 1,25,000 रुपये मिले। अमजद खान को कथित तौर पर गब्बर के अपने प्रतिष्ठित किरदार के लिए 50,000 रुपये दिए गए। हेमा मालिनी को बसंती का किरदार निभाने के लिए 75,000 रुपये मिले थे।