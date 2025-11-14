Language
    'कोई एथिक्स नहीं...' Dharmendra को लेकर चढ़ा Amitabh Bachchan का पारा, निकितन धीर ने भी पैप्स पर निकाली भड़ास

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 11:18 AM (IST)

    Dharmendra Health Update: धर्मेंद्र की तबीयत ठीक नहीं है और पैपराजी उनके घर के बार खड़े होकर आते-जाते लोगों की तस्वीरें और वीडियोज कैप्चर कर रहे हैं। इस मामले में सनी देओल ने पैप्स को लताड़ लगाई थी और अब अमिताभ का भी रिएक्शन भी सामने आया है। 

    धर्मेंद्र को लेकर अमिताभ बच्चन ने खोया आपा। फोटो क्रेडिट- एक्स

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धर्मेंद्र (Dharmendra) की तबीयत अचानक खराब हो गई थी और कई सेलिब्रिटीज उनसे मिलने के लिए अस्पताल भी गए। अभी वह डिस्चार्ज हो गए हैं लेकिन इस बीच फिल्मी गलियारों में पैप्स कल्चर पर सेलिब्रिटीज अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं।

    दरअसल, धर्मेंद्र से जुड़ी न्यूज को कवर करने के लिए पहले अस्पताल के बाहर पैपराजी की भीड़ थी और अब अभिनेता के घर के बाहर। सनी देओल ने पैप्स पर नाराजगी भी जाहिर की थी। इसके बाद करण जौहर, अमीषा पटेल जैसे सेलेब्स ने भी पैप्स को खूब-खरी खोटी सुनाई थी। अब 83 साल के अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने अपना रिएक्शन दिया है।

    पैप्स पर भड़के अमिताभ बच्चन

    शोले में धर्मेंद्र के साथ काम कर चुके अमिताभ बच्चन हाल ही में अपने जिगरी यार से मिलने के लिए उनके घर खुद गाड़ी चलाकर गए थे और पैप्स ने उन्हें घेर लिया था। अब यूं धर्मेंद्र के घर के बाहर यूं वीडियोज और तस्वीरें कैप्चर करने के लिए अमिताभ बच्चन न रिएक्ट किया है।

    अमिताभ बच्चन ने एक्स हैंडल पर दो टूक में अप्रत्यक्ष रूप से पैप्स पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने लिखा, "कोई नैतिकता नहीं है। कोई भी आचार नीति नहीं।"

    यह भी पढ़ें- Dharmendra की सबसे छोटी बेटी भी एक्टिंग में आजमा चुकी हैं किस्मत, लाइमलाइट से दूर अब कहां हैं अहाना देओल?

    निकितन धीर ने लगाई क्लास

    अभिनेता निकितन धीर ने भी पैप्स को बुरी तरह लताड़ा है। उन्होंने जीतेंद्र के गिरने का वीडियो बनाने पर भी गुस्सा निकाला है। बकौल एक्टर, "मैंने हाल ही में अपने दिल का एक टुकड़ा (पिता) खो दिया और खुद देखा कि  सो कॉल्ड पैपराजी कितने घटिया हो सकते हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि आप किसी इंसान से बात कर रहे हैं, बल्कि ऐसा लगता है जैसे आप गिद्धों से घिरे हुए हैं। जब मैंने देखा कि उन्होंने श्री जीतेंद्र को किस तरह फिल्माया और उनकी कमजोरी का इस्तेमाल व्यूज के लिए किया तो मेरे मन में उनके लिए जो इज्जत थी, वो कम हो गई।" 

    Nikitan dheer

    निकितन धीर ने आगे कहा, "अब जब श्री धर्मेंद्र अस्वस्थ हैं, तब भी वे जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, वह बहुत दुखद है। एक समाज के तौर पर हमारे पास बस लाइक्स और व्यूज ही बचे हैं। मानवता का ऐसा अंत हो गया है। ऐसे समय लोगों का तमाशा मत बनाओ। आप दूसरों के प्रति इतने असंवेदनशील कैसे हो सकते हैं? कोशिश करो और समझो कि लोग किस दौर से गुजर रहे हैं। मुझे यकीन है कि मेरी किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कोई बस बैठकर ये बकवास होते नहीं देख सकता।"

    यह भी पढ़ें- '71 साल का रिश्ता...'दूसरी शादी के बावजूद Dharmendra के दिल के बेहद करीब हैं प्रकाश कौर, खूबसूरत है वजह