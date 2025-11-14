'कोई एथिक्स नहीं...' Dharmendra को लेकर चढ़ा Amitabh Bachchan का पारा, निकितन धीर ने भी पैप्स पर निकाली भड़ास

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धर्मेंद्र (Dharmendra) की तबीयत अचानक खराब हो गई थी और कई सेलिब्रिटीज उनसे मिलने के लिए अस्पताल भी गए। अभी वह डिस्चार्ज हो गए हैं लेकिन इस बीच फिल्मी गलियारों में पैप्स कल्चर पर सेलिब्रिटीज अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं।

दरअसल, धर्मेंद्र से जुड़ी न्यूज को कवर करने के लिए पहले अस्पताल के बाहर पैपराजी की भीड़ थी और अब अभिनेता के घर के बाहर। सनी देओल ने पैप्स पर नाराजगी भी जाहिर की थी। इसके बाद करण जौहर, अमीषा पटेल जैसे सेलेब्स ने भी पैप्स को खूब-खरी खोटी सुनाई थी। अब 83 साल के अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने अपना रिएक्शन दिया है।

पैप्स पर भड़के अमिताभ बच्चन शोले में धर्मेंद्र के साथ काम कर चुके अमिताभ बच्चन हाल ही में अपने जिगरी यार से मिलने के लिए उनके घर खुद गाड़ी चलाकर गए थे और पैप्स ने उन्हें घेर लिया था। अब यूं धर्मेंद्र के घर के बाहर यूं वीडियोज और तस्वीरें कैप्चर करने के लिए अमिताभ बच्चन न रिएक्ट किया है।