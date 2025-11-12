Dharmendra Health Update: धर्मेंद्र के घर पहुंची डॉक्टर्स की टीम, आज ही अस्पताल से हुए हैं डिस्चार्ज
अभिनेता धर्मेंद्र (Dharmendra) अस्पताल से अब घर आ चुके हैं और उनकी हालत में सुधार हो रहा है। इधर कई बड़े-बड़े दिग्गज अभिनेता उनके घर पहुंच रहे हैं। अब धर्मेंद्र की हेल्थ पर नया अपडेट सामने आया है...
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. बॉलीवुड के दिग्गज
धर्मेंद्र के घर पहुंची डॉक्टर्स की टीम
दरअसल हाल ही में कहा गया है कि धर्मेंद्र के घर डॉक्टर्स की टीम पहुंची है। हाल ही में सोशल मीडिया पर जो वीडियो सामने आया है, जिसमें यह जानकारी दी गई है कि ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की टीम धर्मेंद्र के घर पहुंची है। हालांकि यह टीम चेकअप के लिए गई है या फिर कोई और वजह है, यह अभी साफ नहीं हो पाया है। लेकिन डॉक्टर्स की निगरानी में धर्मेंद्र को अभी रखा गया है। भले ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है लेकिन फिर भी उनका ध्यान बखूबी रखा जा रहा है। इसके साथ ही यह बताया गया था कि वह अब धीरे-धीरे रिकवर कर रहे हैं।
अमिताभ बच्चन पहुंचे धर्मेंद्र के घर
वहीं अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) को भी हाल ही में धर्मेंद्र के घर के बाहर देखा गया है। अमिताभ बच्चन अपने दोस्त धर्मेंद्र की तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल नहीं जा पाए थे लेकिन अब वह धर्मेंद्र के घर आने के बाद उनकी तबीयत का हाल जानने के लिए पहुंचे। इस दौरान वो खुद कार चलाते हुए नजर आए और यह देखकर फैंस को अपने जय-वीरू की जोड़ी की याद आ गई।
आपको बता दें कि 31 अक्टूबर को सांस संबंधी समस्या के चलते धर्मेंद्र को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके बाद उन्हें कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रखा गया और अब वह घर आ चुके हैं और धीरे-धीरे वह स्वस्थ हो रहे हैं।
