अपनी बायोपिक में इस बॉलीवुड एक्टर को काम करते देखना चाहते थे Dharmendra, बोले- 'मैं और वो...'

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र की तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तभी से उनके फैंस काफी चिंता में थे। एक्चर 89 साल के हैं। वहीं अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उन्हें घर भेज दिया गया है। वहीं इस बीच देखा गया कि सलमान खान एक्टर से मिलने अस्पताल पहुंचे थे। अब दोनों का एक खास कनेक्शन भी सामने आया है।

धर्मेंद्र ने की थी सलमान की तारीफ धर्मेंद्र ने सलमान खान की खूब तारीफ की थी। उन्होंने बताया कि कैसे सलमान एक बहुत अच्छे इंसान हैं और उनकी दोस्ती कितनी सच्ची है। यह बात उन्होंने ' यमला पगला दीवाना ' के ट्रेलर लॉन्च के दौरान कही थी। धर्मेंद्र ने सलमान की तारीफ करते हुए कहा कि वह दिल से बहुत अच्छे हैं और एक शानदार इंसान हैं।

एक्टर ने किसे किया नॉमिनेट? वहीं एक्टर ने अपनी बायोपिक के लिए भी उन्हें नॉमिनेट किया था। साल 2015 में बॉलीवुड लाइफ के साथ बातचीत में, धर्मेंद्र से उनकी बायोपिक के लिए नाम चुनने के लिए कहा गया था। इस दौरान उन्होंने सलमान खान का नाम चुना था।