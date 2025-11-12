अपनी बायोपिक में इस बॉलीवुड एक्टर को काम करते देखना चाहते थे Dharmendra, बोले- 'मैं और वो...'
फिल्म जगत के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को बुधवार सुबह मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। पिछले कुछ दिनों से उनकी हालत सीरियस बताई जा रही थी। उनके स्वास्थ्य को लेकर प्रशंसकों की चिंता के बीच, फिल्म जगत के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र से जुड़ी पुरानी खबरें ऑनलाइन फिर से सामने आने लगीं।
धर्मेंद्र ने की थी सलमान की तारीफ
धर्मेंद्र ने सलमान खान की खूब तारीफ की थी। उन्होंने बताया कि कैसे सलमान एक बहुत अच्छे इंसान हैं और उनकी दोस्ती कितनी सच्ची है। यह बात उन्होंने ' यमला पगला दीवाना ' के ट्रेलर लॉन्च के दौरान कही थी। धर्मेंद्र ने सलमान की तारीफ करते हुए कहा कि वह दिल से बहुत अच्छे हैं और एक शानदार इंसान हैं।
हीमैन ने कहा, "आज अगर मैं इंडस्ट्री में किसी को भी बुलाऊं, तो सब मेरे परिवार की गुडविल की वजह से आ जाएंगे। सलमान खुद एक बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं उन्हें प्यार करता हूं, वह एक अद्भुत व्यक्ति हैं।'
एक्टर ने किसे किया नॉमिनेट?
वहीं एक्टर ने अपनी बायोपिक के लिए भी उन्हें नॉमिनेट किया था। साल 2015 में बॉलीवुड लाइफ के साथ बातचीत में, धर्मेंद्र से उनकी बायोपिक के लिए नाम चुनने के लिए कहा गया था। इस दौरान उन्होंने सलमान खान का नाम चुना था।
धर्मेंद्र ने कहा था- 'मुझे लगता है कि उनमें कई खूबियां हैं जो मुझसे बहुत मिलती-जुलती हैं। मुझे लगता है कि वह मुझे पर्दे पर बखूबी निभा पाएंगे।'
सलमान और धर्मेंद्र की मुलाकात के बारे में बात करते हुए एक्टर ने बताया कि एक बार वो एक झील के पास शूटिंग कर रहे थे जब वो एक्टर से पहली बार मिले। सलमान तब बड़े शर्मीले स्वभाव के थे।
