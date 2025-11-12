मिलिए ग्लैमर से कोसों दूर रहने वाली Dharmendra की नातिन प्रेरणा गिल से, इस फील्ड में कमाया खूब नाम

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एक सिनेमा के बैकग्राउंड से आने वाले परिवार के बच्चों से यहीं उम्मीद की जाती है कि आने वाली जेनरेशन के बच्चे भी वहीं चुनेंगे। एक तरफ जहां बॉलीवुड में कपूर्स मशहूर हैं वहीं धर्मेंद्र के परिवार को भी फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े परिवार में से एक माना जाता है। धर्मेंद्र ने दो शादियां की हैं। इस शादी से उन्हें 6 बच्चे हैं। परिवार में 13 नाती-पोते हैं।

देओल परिवार में है अच्छी बॉन्डिंग आज हम परिवार के एक ऐसे सदस्य के बारे में बात करेंगे जहां सिनेमा पीढ़ियों से चला आ रहा है लेकिन देओल परिवार के इस सदस्य ने चुपचाप एक ऐसा रास्ता चुना है जो चमक-दमक से कोसों दूर है। हम बात कर रहे हैं धर्मेंद्र की बेटी विजेता गिल की बेटी प्रेरण की। एक तरफ जहां उनके मामा सनी और बॉबी देओल बड़े पर्दे पर राज कर रहे हैं, चचेरे भाई करण देओल भी इस फील्ड में आगे बढ़ा रहे हैं, वहीं धर्मेंद्र की पोती प्रेरणा गिल ने कुछ अलग करने का सपना देखा। प्रेरणा अपनी लिखावट के दम पर साहित्य जगत में अपनी पहचान बना रही हैं। धर्मेंद्र की पोती की साहित्यिक प्रतिभा के बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे।

उनकी साहित्यिक यात्रा 2015 में उनकी पहली किताब के साथ शुरू हुई। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक प्रेरणा अब तक चार किताबें लिख चुकी हैं। उनका लेटेस्ट कविता संग्रह जनवरी 2025 में रिलीज हुआ था जिसका नाम "मीनव्हाइल" (Meanwhile) है। इसमें समय, प्रेम और आत्मनिरीक्षण के विषयों को खूबसूरती से प्रस्तुत किया गया है।