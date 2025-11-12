Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मिलिए ग्लैमर से कोसों दूर रहने वाली Dharmendra की नातिन प्रेरणा गिल से, इस फील्ड में कमाया खूब नाम

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 02:06 PM (IST)

    बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र (Dharmendra Health) को तबियत खराब होने की वजह से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि अब एक्टर को छुट्टी दे दी गई है और घर पर ही उनका इलाज चल रहा है। पूरा देओल परिवार इस वक्त उनके साथ मौजूद है। देओल परिवार की आपसी बॉन्डिंग हर किसी के लिए मिसाल है। ऐसे में आज आपको परिवार के एक ऐसे सदस्य के बारे में बताएंगे ने इस चमक दमक से काफी दूर है।

    prefferd source google
    Hero Image

    धर्मेंद्र की भांती प्रेरणा गिल (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एक सिनेमा के बैकग्राउंड से आने वाले परिवार के बच्चों से यहीं उम्मीद की जाती है कि आने वाली जेनरेशन के बच्चे भी वहीं चुनेंगे। एक तरफ जहां बॉलीवुड में कपूर्स मशहूर हैं वहीं धर्मेंद्र के परिवार को भी फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े परिवार में से एक माना जाता है। धर्मेंद्र ने दो शादियां की हैं। इस शादी से उन्हें 6 बच्चे हैं। परिवार में 13 नाती-पोते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    देओल परिवार में है अच्छी बॉन्डिंग

    आज हम परिवार के एक ऐसे सदस्य के बारे में बात करेंगे जहां सिनेमा पीढ़ियों से चला आ रहा है लेकिन देओल परिवार के इस सदस्य ने चुपचाप एक ऐसा रास्ता चुना है जो चमक-दमक से कोसों दूर है। हम बात कर रहे हैं धर्मेंद्र की बेटी विजेता गिल की बेटी प्रेरण की। एक तरफ जहां उनके मामा सनी और बॉबी देओल बड़े पर्दे पर राज कर रहे हैं, चचेरे भाई करण देओल भी इस फील्ड में आगे बढ़ा रहे हैं, वहीं धर्मेंद्र की पोती प्रेरणा गिल ने कुछ अलग करने का सपना देखा। प्रेरणा अपनी लिखावट के दम पर साहित्य जगत में अपनी पहचान बना रही हैं। धर्मेंद्र की पोती की साहित्यिक प्रतिभा के बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे।

    prerna.pgill_1675333330_3029237992503509141_6704147244

    यह भी पढ़ें- Dharmendra से मिलने ब्रीच कैंडी अस्पताल पहुंचें एशा देओल के एक्स हसबैंड, बीते साल पत्नी से लिया था तलाक

    कौन हैं प्रेरणा गिल?

    प्रेरणा गिल, धर्मेंद्र की दूसरी बेटी विजेता गिल की बेटी हैं। बॉलीवुड में कदम रखने वाले कई स्टार किड्स से अलग हटकर प्रेरणा ने कैमरे के बजाय शब्दों को पिरोना चुना। दिल्ली में रहने वाली प्रेरणा ने एक राइटर और एडिटर के तौर पर पहचान बनाई और अपनी स्टोरी टेलिंग की दुनिया में नाम कर रही हैं।

    उनकी साहित्यिक यात्रा 2015 में उनकी पहली किताब के साथ शुरू हुई। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक प्रेरणा अब तक चार किताबें लिख चुकी हैं। उनका लेटेस्ट कविता संग्रह जनवरी 2025 में रिलीज हुआ था जिसका नाम "मीनव्हाइल" (Meanwhile) है। इसमें समय, प्रेम और आत्मनिरीक्षण के विषयों को खूबसूरती से प्रस्तुत किया गया है।

    prerna.pgill_1556377561_2031364671834986798_6704147244

    सनी और बॉबी से प्रेरणा का अच्छा कनेक्शन

    प्रेरणा भले ही फिल्मी दुनिया से दूर हैं, लेकिन देओल परिवार के साथ उनका एक गहरा रिश्ता है। वह अक्सर पारिवारिक समारोहों में शामिल होती रही हैं, और यहां तक कि सनी और बॉबी दोनों ने भी उनकी किताबों का सार्वजनिक रूप से समर्थन किया है। प्रेरणा ने दिल्ली के वकील पुलकित देवड़ा के साथ शादी की है और एक खुशहाल जीवन बिता रही हैं।

    यह भी पढ़ें- Dharmendra Discharged: लौट आया ही-मैन! 48 घंटों बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए धर्मेंद्र, परिवार संग पहुंचे घर