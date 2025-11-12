Dharmendra Discharged: लौट आया ही-मैन! 48 घंटों बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए धर्मेंद्र, परिवार संग पहुंचे घर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पिछले दो दिनों से लीजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र का नाम लगातार चर्चा में बना हुआ है। 10 नवंबर को तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां उन्होंने जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ी। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार मौत को मात देकर हिंदी सिनेमा का ही-मैन घर वापस आ गया है।

48 घंटों के बाद धर्मेंद्र की अस्पताल से छुट्टी हो गई है और वह अपने परिवार संग सही सलामत घर वापस आ गए हैं। हालांकि, अभी उनकी हालत में कितना सुधार है, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है।

हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए धर्मेंद्र वेटरन एक्टर के तौर पर धर्मेंद्र को जाना जाता है। 89 साल के धर्म पाजी की तबीयत बिगड़ने पर उनके परिवार और फैंस की चिंता बढ़ गई थी। अभिनेता के चाहने वाले दिन और रात उनकी सलामती की दुआ कर रहे थे। अब लगता है कि उनकR प्रार्थनाएं काम आ गईं और दो दिनों के बाद धर्मेंद्र को ब्रीच कैंडी हॉस्टपिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है।