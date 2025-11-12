Dharmendra Discharged: लौट आया ही-मैन! 48 घंटों बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए धर्मेंद्र, परिवार संग पहुंचे घर
Dharmendra Discharged From Hospital: अभिनेता धर्मेंद्र को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ने के 48 घंटे बाद धर्मेंद्र सही सलामत घर लौट आए हैं। उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पिछले दो दिनों से लीजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र का नाम लगातार चर्चा में बना हुआ है। 10 नवंबर को तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां उन्होंने जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ी। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार मौत को मात देकर हिंदी सिनेमा का ही-मैन घर वापस आ गया है।
48 घंटों के बाद धर्मेंद्र की अस्पताल से छुट्टी हो गई है और वह अपने परिवार संग सही सलामत घर वापस आ गए हैं। हालांकि, अभी उनकी हालत में कितना सुधार है, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है।

वेटरन एक्टर के तौर पर धर्मेंद्र को जाना जाता है। 89 साल के धर्म पाजी की तबीयत बिगड़ने पर उनके परिवार और फैंस की चिंता बढ़ गई थी। अभिनेता के चाहने वाले दिन और रात उनकी सलामती की दुआ कर रहे थे। अब लगता है कि उनकR प्रार्थनाएं काम आ गईं और दो दिनों के बाद धर्मेंद्र को ब्रीच कैंडी हॉस्टपिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है।
10 नवंबर को खबर आई थी कि धर्मेंद्र को सांस लेने में तखलीफ हो रही थी, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां डॉक्टर की निगरानी में एक्टर का इलाज चला। इस दौरान ऐसी भी खबरें सामने आई थीं कि अभिनेता की हालत ज्यादा गंभीर हो गई है और इसके चलते उन्हें वेंटिलेटर पर भी रखा गया।
STORY | Dharmendra discharged, family decides to take him home: doctor— Press Trust of India (@PTI_News) November 12, 2025
Veteran Bollywood star Dharmendra was discharged from Breach Candy hospital on Wednesday morning after the family decided to take him home for treatment, his treating doctor told PTI.
The 89-year-old has… pic.twitter.com/HSR3SXcn7e
लेकिन अब धर्मेंद्र मौत के मुंह से वापस आ गए हैं और अपने घर पहुंच गए हैं। हालांकि, इस मामले को लेकर अभी उनके परिवार की तरफ से ताजा अपडेट आना बाकी है। बताया जा रहा है कि एक्टर बॉबी देओल अपने पिता को एंबुलेंस में लेकर मुंबई स्थित आवास पर पहुंचे हैं।
धर्मेंद्र की मौत की उड़ी थी झूठी खबर
इससे पहले मंगलवार 11 नवंबर को धर्मेंद्र की मौत की झूठी खबर भी तेजी से फैली थी। बाद में अभिनेता बेटी एशा देओल और उनकी पत्नी हेमा मालिनी ने इस मामले का खंडन किया और फेक न्यूज होने की जानकारी दी।
