    'गम की दुनिया से दूर...', Dharmendra का पुराना पोस्ट देखकर फैंस की आंखों से निकले आंसू

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 08:56 PM (IST)

    हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र कुछ बोलते भी हैं, तो वह फैंस के दिलों को छू जाता है। 89 साल के अभिनेता का मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में एडमिट होने से पहले एक पुराना पोस्ट वायरल हो रहा है। जिसे देखकर फैंस की आंखें भी नम हो गई हैं। फैंस अपने फेवरेट एक्टर के जल्द से जल्द ठीक होने की दुआ मांग रहे हैं। 

    धर्मेंद्र का 'गम' को लेकर वायरल हुआ पुराना पोस्ट/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पिछले कुछ दिनों से हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की हालत नाजुक है। धर्मेंद्र को उम्र संबंधित दिक्कते थीं, जिसकी वजह से उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में एडमिट करवाया गया था। 10 नवंबर को सोशल मीडिया पर एक्टर की डेथ की अफवाहों ने फैंस की चिंता बढ़ा दी थी। हालांकि, बेटे सनी देओल और दूसरी पत्नी हेमा मालिनी ये क्लियर किया कि अभिनेता की हालत पहले से स्थिर है। 

    उनकी हेल्थ को लेकर सामने आए अपडेट के बीच ही धर्मेंद्र का 'गम' से जुड़ा एक पुराना पोस्ट जमकर इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। इस पोस्ट को देखकर फैंस काफी इमोशनल हो गए हैं और जल्द से जल्द उनके ठीक होने की दुआ मांग रहे हैं। 

    धर्मेंद्र ने पोस्ट में लिखी थी ये शायरी

    हम सब ये जानते हैं कि धर्मेंद्र एक बेहतरीन अभिनेता होने के साथ-साथ एक अच्छे शायर भी हैं। वह बिग बॉस जैसे कई रियलिटी शोज में खास मेहमान बनकर आए, जहां उन्होंने अपने शायरना अंदाज से सबका दिल जीत लिया था। धर्मेंद्र का जो पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वह 26 सितंबर का है। 

    अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक्टर ने मुस्कुराते हुए एक पोस्ट शेयर की थी, जिसमें वह ब्लू रंग के सूट में टाई लगाए एकदम टिप टॉप नजर आ रहे हैं। इन फोटोज को शेयर करते हुए धर्मेंद्र ने कैप्शन में लिखा था, "आजकल गम ए दौरान से दूर गम ए दुनिया से दूर...अपने ही नशे में झूमता हूं"। 

    धर्मेंद्र का पोस्ट देखकर फैंस हुए भावुक 

    शोले के वीरू के इस पुरानी पोस्ट को देखने के बाद फैंस एक्टर के जल्द से जल्द ठीक होने की दुआ तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही उनके और उनके परिवार की हिम्मत भी बढ़ा रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "शेर अभी जिंदा है"। दूसरे यूजर ने लिखा, "आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ सर"। 

    एक और अन्य यूजर ने लिखा, "सर आप जल्दी से ठीक होकर फिर सोशल मीडिया पर लौट आओ, आपकी पोस्ट मेरे चेहरे पर स्माइल ले आती हैं"। आपको बता दें कि धर्मेंद्र की हालत पहले से स्थिर हैं और सलमान खान से लेकर शाह रुख, अमीषा पटेल सहित कई बॉलीवुड सितारे उनका हालचाल लेने के लिए पहुंचे थे। 

