'गम की दुनिया से दूर...', Dharmendra का पुराना पोस्ट देखकर फैंस की आंखों से निकले आंसू

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पिछले कुछ दिनों से हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की हालत नाजुक है। धर्मेंद्र को उम्र संबंधित दिक्कते थीं, जिसकी वजह से उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में एडमिट करवाया गया था। 10 नवंबर को सोशल मीडिया पर एक्टर की डेथ की अफवाहों ने फैंस की चिंता बढ़ा दी थी। हालांकि, बेटे सनी देओल और दूसरी पत्नी हेमा मालिनी ये क्लियर किया कि अभिनेता की हालत पहले से स्थिर है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उनकी हेल्थ को लेकर सामने आए अपडेट के बीच ही धर्मेंद्र का 'गम' से जुड़ा एक पुराना पोस्ट जमकर इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। इस पोस्ट को देखकर फैंस काफी इमोशनल हो गए हैं और जल्द से जल्द उनके ठीक होने की दुआ मांग रहे हैं।

धर्मेंद्र ने पोस्ट में लिखी थी ये शायरी हम सब ये जानते हैं कि धर्मेंद्र एक बेहतरीन अभिनेता होने के साथ-साथ एक अच्छे शायर भी हैं। वह बिग बॉस जैसे कई रियलिटी शोज में खास मेहमान बनकर आए, जहां उन्होंने अपने शायरना अंदाज से सबका दिल जीत लिया था। धर्मेंद्र का जो पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वह 26 सितंबर का है।

धर्मेंद्र का पोस्ट देखकर फैंस हुए भावुक शोले के वीरू के इस पुरानी पोस्ट को देखने के बाद फैंस एक्टर के जल्द से जल्द ठीक होने की दुआ तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही उनके और उनके परिवार की हिम्मत भी बढ़ा रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "शेर अभी जिंदा है"। दूसरे यूजर ने लिखा, "आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ सर"।