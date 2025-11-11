'मरे उसके दुश्मन...' दोस्त Dharmendra के निधन की झूठी खबर पर फूटा शत्रुघ्न सिन्हा का गुस्सा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. 89 साल के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र (Dharmendra) इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में उनका कई दिनों से इलाज चल रहा है। वहीं धर्मेंद्र के निधन की झूठी खबरें मंगलवार की सुबह जब उड़ीं तो उनके परिवार ने इस पर आकर सफाई दी। बेटी ईशा देओल ने सबसे पहले इस पर नाराजगी जाहिर की तो वहीं इसके बाद हेमा मालिनी ने भी मीडिया में फैली धर्मेंद्र की झूठी खबरों पर अपना गुस्सा जाहिर किया। अब धर्मेंद्र के खास दोस्त शत्रुघ्न सिन्हा (Shatrughan Sinha) ने भी इस पर जमकर भड़ास निकाली है।

धर्मेंद्र के निधन की खबर पर शत्रुघ्न सिन्हा का फूटा गुस्सा दरअसल धर्मेंद्र के निधन की खबर के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि उनके खास दोस्त धर्मेंद्र के दुश्मन मरें। बॉलीवुड हंगामा को दिए इंटरव्यू में शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि,

'मैं सुबह उठा और मुझे इन रिपोर्ट्स के बारे में पता चला। पहले तो मुझे लगा कि, ये सब सच होगा, क्योंकि ये भरोसेमंद पोर्टल्स और पब्लिकेशन्स के जरिए कहा जा रहा था। मैं हैरान भी था और मुझे राहत भी मिली कि रिपोर्ट्स गलत थीं। हर किसी के चहीते धरम जी ठीक हैं और जल्द ही वो घर पर होंगे और हां, मरे उनके दुश्मन। धरम जी के पास कोई टीम नहीं है, तो किस टीम ने उनके निधन की खबर की पुष्टि की है? जब उनके परिवार और किसी करीबी ने ऐसी बात नहीं कही तो दूसरे क्यों उनकी मौत की फर्जी खबरें उड़ा रहे हैं, ये सब बिल्कुल सही नहीं है।'

वहीं शत्रुघ्न सिन्हा ने यह भी कहा कि, हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के साथ उनका बहुत करीब का रिश्ता रहा है। तीनों ने एक साथ काम किया और धर्मेंद्र-हेमा उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। वहीं मीडिया में उड़ी फर्जी रिपोर्ट्स पर शत्रुघ्न सिन्हा ने कड़ी नाराजगी जाहिर की और खूब भड़ास निकाली। धर्मेंद्र की बात करें तो फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि वह फिलहाल अस्पताल में ही है और डॉक्टर्स की निगरानी में हैं।