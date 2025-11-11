335 करोड़ की विरासत...100 एकड़ का फार्महाउस...आलीशान गाड़ियां, Dharmendra की नेटवर्थ हिला देगी आपको
हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की फैंस दुआएं कर रहे हैं। 89 साल के ही-मैन का बॉलीवुड में 65 साल से ज्यादा का करियर रहा है। एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में देने वाले शोले के वीरू की कितने करोड़ के मालिक हैं, नीचे पढ़ें पूरी डिटेल्स:
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धर्मेंद्र हिंदी सिनेमा के वह दिग्गज हैं, जिनसे आज की जनरेशन हो या पुराने लोग हर किसी का एक अटूट कनेक्शन है। 89 साल की उम्र के बावजूद वह अपने फैंस को फिल्मी पर्दे पर तो एंटरटेन कर ही रहे हैं, लेकिन इसी के साथ वह सोशल मीडिया के जरिए भी उनसे जुड़े रहते हैं।
पिछले कुछ दिनों से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में एडमिट धर्मेंद्र के जल्द से जल्द ठीक होने के लिए फैंस पूजा-पाठ कर रहे हैं। फिलहाल, हेमा मालिनी ने अभिनेता की हेल्थ अपडेट देते हुए बताया कि उनकी हालत फिलहाल स्थिर है। 65 साल से ज्यादा लोगों को पर्दे पर एंटरटेन करने वाले धर्मेंद्र की कुल कितनी नेटवर्थ है, नीचे पढ़ें डिटेल्स:
फिल्मों के अलावा बिजनेस से आता है पैसा
1960 में फिल्म 'दिल भी है तेरा, हम भी हैं तेरे' से हिंदी सिनेमा में कदम रखने वाले धर्मेंद्र ने अपने पूरे फिल्मी करियर में फूल और पत्थर, मेरा गांव मेरा देश, शोले, खामोशी,जॉनी गद्दार जैसी कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। शाह रुख खान की तरह ही बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र जितने अच्छे एक्टर हैं, उतने ही अच्छे वह बिजनेसमैन भी हैं।
बॉलीवुड के हीमैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र रेस्टोरेंट चेन के मालिक हैं। उन्होंने साल 2015 में नई दिल्ली में अपना पहला ढाबा 'गरम-धरम' शुरू किया था। बिजनेस इनसाइडर की एक खबर के मुताबिक, इसके बाद उन्होंने साल 2022 में करनाल हाइवे के पास अपना ही-मैन नाम का रेस्टोरेंट खोला। इसके अलावा नोएड़ा, उत्तर प्रदेश में भी उनका 'गरम-धरम' नाम से रेस्टोरेंट हैं। वह फिल्म इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा कमाऊ और बिजनेस फील्ड में भी चमकने वाले सितारे हैं।
100 एकड़ का है धर्मेंद्र का फार्म हाउस
धर्मेंद्र पर्दे पर कैसा भी किरदार निभाए, लेकिन वह दिल से एकदम देसी हैं और इसका अंदाजा आप उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से लगा सकते हैं। धर्मेंद्र का वैसे तो मुंबई में भी घर है, लेकिन उनका एक बेहद ही खूबसूरत 100 एकड़ का फार्म हाउस भी है, जो लोनावला में है। वह अपना अधिकतर समय उसी फार्महाउस पर बिताते हैं।
उनके फार्महाउस पर अगर एक बड़ा स्वीमिंग पूल है, तो एक खेती बाड़ी भी है। सीए नॉलेज की एक रिपोर्ट के मुताबिक, धर्मेंद्र ने महाराष्ट्र में 17 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने 88 लाख से ज्यादा कृषि भूमि और 52 लाख रुपए नॉन एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट किए हुए हैं।
लग्जरी कार के मालिक भी हैं धर्मेंद्र
धर्मेंद्र के पास मुंबई में बड़े घर और लोनावाला में 100 एकड़ के फार्म हाउस के साथ-साथ कई लग्जरी गाड़िया भी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनके पास एक विंटेज फिएट से लेकर मॉर्डन लग्जरी कार रेंज रोवर इवोक एवोक भी है, डीज बेंज एसएल500 है, जिसकी कीमत 98.11 लाख है। उनके गैराज में पुरानी और कई नई लग्जरी कारें हैं।
धर्मेंद्र बिजनेस के अलावा, महंगी प्रॉपर्टी के मालिक होने के अलावा, एक प्रोडक्शन हाउस के मालिक भी हैं। उन्होंने 1983 में खुद का प्रोडक्शन हाउस लॉन्च किया था, जिसका नाम विजयता फिल्म्स है। उनके प्रोडक्शन के बैनर तले ही सनी देओल और बॉबी देओल की डेब्यू फिल्म बेताब और बरसात आई थी। ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल हुई थीं। इसके अलावा वह प्रति फिल्म 5 करोड़ तक की फीस लेते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, बिजनेस-फिल्मों और अन्य चीजों को मिलाकर उनकी कुल नेटवर्थ 350 करोड़ के आसपास है।
