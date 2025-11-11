335 करोड़ की विरासत...100 एकड़ का फार्महाउस...आलीशान गाड़ियां, Dharmendra की नेटवर्थ हिला देगी आपको

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धर्मेंद्र हिंदी सिनेमा के वह दिग्गज हैं, जिनसे आज की जनरेशन हो या पुराने लोग हर किसी का एक अटूट कनेक्शन है। 89 साल की उम्र के बावजूद वह अपने फैंस को फिल्मी पर्दे पर तो एंटरटेन कर ही रहे हैं, लेकिन इसी के साथ वह सोशल मीडिया के जरिए भी उनसे जुड़े रहते हैं।

पिछले कुछ दिनों से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में एडमिट धर्मेंद्र के जल्द से जल्द ठीक होने के लिए फैंस पूजा-पाठ कर रहे हैं। फिलहाल, हेमा मालिनी ने अभिनेता की हेल्थ अपडेट देते हुए बताया कि उनकी हालत फिलहाल स्थिर है। 65 साल से ज्यादा लोगों को पर्दे पर एंटरटेन करने वाले धर्मेंद्र की कुल कितनी नेटवर्थ है, नीचे पढ़ें डिटेल्स:

फिल्मों के अलावा बिजनेस से आता है पैसा 1960 में फिल्म 'दिल भी है तेरा, हम भी हैं तेरे' से हिंदी सिनेमा में कदम रखने वाले धर्मेंद्र ने अपने पूरे फिल्मी करियर में फूल और पत्थर, मेरा गांव मेरा देश, शोले, खामोशी,जॉनी गद्दार जैसी कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। शाह रुख खान की तरह ही बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र जितने अच्छे एक्टर हैं, उतने ही अच्छे वह बिजनेसमैन भी हैं।

100 एकड़ का है धर्मेंद्र का फार्म हाउस धर्मेंद्र पर्दे पर कैसा भी किरदार निभाए, लेकिन वह दिल से एकदम देसी हैं और इसका अंदाजा आप उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से लगा सकते हैं। धर्मेंद्र का वैसे तो मुंबई में भी घर है, लेकिन उनका एक बेहद ही खूबसूरत 100 एकड़ का फार्म हाउस भी है, जो लोनावला में है। वह अपना अधिकतर समय उसी फार्महाउस पर बिताते हैं।