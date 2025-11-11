इधर अस्पताल में Dharmendra...उधर दिल्ली में ब्लास्ट, Delhi Crime 3 के मेकर्स ने लिया ये बड़ा फैसला

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 10 नवंबर का दिन पूरे देशभर के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं था। एक तरफ जहां सभी फैंस के दिलों पर राज करने वाले धर्मेंद्र के अस्पताल में एडमिट होने से फैंस की चिंता बढ़ी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में लाल किला मेट्रो के पास हुए ब्लास्ट से हर किसी के मन में डर पैदा हो गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस बीच ही अब नेटफ्लिक्स रिलीज सीरीज 'दिल्ली क्राइम 3' के मेकर्स और कृति सेनन और धनुष की 'तेरे इश्क में' फिल्म के निर्माताओं ने एक बड़ा फैसला लिया है। हुमा कुरैशी ने दिल्ली क्राइम 3 को लेकर दी अपडेट शेफाली शाह स्टारर क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज 'दिल्ली क्राइम' के 2 सफल सीजन आ चुके हैं। अब जल्द ही इस सीरीज का तीसरा सीजन नेटफ्लिक्स (Netflix) पर स्ट्रीम किया जाएगा, जिससे पहले इस सीरीज की मुंबई में स्क्रीनिंग होनी थी। हालांकि, धर्मेंद्र की तबीयत खराब होने और दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए ब्लास्ट की वजह से इसे टाल दिया गया है, जिसकी जानकारी हुमा कुरैशी ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की।

हम आपके साथ मिलकर खुशी को सेलिब्रेट करना चाहते थे, लेकिन ये समय सम्मान देने का है। इस शो का प्रीमियर 13 नवंबर को होगा। उम्मीद करते हैं आप इसे देखेंगे और ढेर सारा प्यार देंगे। लव एंड प्रेयर्स हुमा"।

'तेरे इश्क में' की कास्ट ने भी टाल दिया लॉन्च दिल्ली क्राइम सीजन 3 की स्क्रीनिंग के अलावा, फिल्म 'तेरे इश्क में' का आज ए आर रहमान, धनुष, कृति सेनन और पूरी कास्ट के साथ मिलकर म्यूजिक एल्बम लॉन्च करने वाले थे, लेकिन धर्मेंद्र की हेल्थ को देखते हुए वह भी टाल दिया गया है।