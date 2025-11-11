इधर अस्पताल में Dharmendra...उधर दिल्ली में ब्लास्ट, Delhi Crime 3 के मेकर्स ने लिया ये बड़ा फैसला
89 साल के धर्मेंद्र पिछले कुछ दिनों से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं, जहां सनी देओल से लेकर उनका पूरा परिवार उनके साथ है और लगातार उनकी हेल्थ अपडेट दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में लाल किला मेट्रो के पास हुए ब्लास्ट ने सभी को काफी डरा दिया है। दो बड़ी घटनाओं के बीच अब दिल्ली क्राइम 3 के मेकर्स ने एक बड़ा फैसला लिया है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 10 नवंबर का दिन पूरे देशभर के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं था। एक तरफ जहां सभी फैंस के दिलों पर राज करने वाले धर्मेंद्र के अस्पताल में एडमिट होने से फैंस की चिंता बढ़ी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में लाल किला मेट्रो के पास हुए ब्लास्ट से हर किसी के मन में डर पैदा हो गया है।
इस बीच ही अब नेटफ्लिक्स रिलीज सीरीज 'दिल्ली क्राइम 3' के मेकर्स और कृति सेनन और धनुष की 'तेरे इश्क में' फिल्म के निर्माताओं ने एक बड़ा फैसला लिया है।
हुमा कुरैशी ने दिल्ली क्राइम 3 को लेकर दी अपडेट
शेफाली शाह स्टारर क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज 'दिल्ली क्राइम' के 2 सफल सीजन आ चुके हैं। अब जल्द ही इस सीरीज का तीसरा सीजन नेटफ्लिक्स (Netflix) पर स्ट्रीम किया जाएगा, जिससे पहले इस सीरीज की मुंबई में स्क्रीनिंग होनी थी। हालांकि, धर्मेंद्र की तबीयत खराब होने और दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए ब्लास्ट की वजह से इसे टाल दिया गया है, जिसकी जानकारी हुमा कुरैशी ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की।
यह भी पढ़ें- Dharmendra Health Update: धर्मेंद्र की हालत में अब सुधार, परिवार को चमत्कार की उम्मीद
दिल्ली क्राइम सीजन 3 में 'बड़ी दीदी' का किरदार निभाने वाली हुमा कुरैशी ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर पोस्ट करते हुए लिखा, "दिल्ली में हुई ट्रैजिक घटना और धर्मेंद्र जी के स्वास्थ्य खराब होने के दुखद समाचार के बीच, हम दिल्ली क्राइम सीजन 3 (Delhi Crime Season 3) की आज की स्क्रीनिंग कैंसिल कर रहे हैं।
हम आपके साथ मिलकर खुशी को सेलिब्रेट करना चाहते थे, लेकिन ये समय सम्मान देने का है। इस शो का प्रीमियर 13 नवंबर को होगा। उम्मीद करते हैं आप इसे देखेंगे और ढेर सारा प्यार देंगे। लव एंड प्रेयर्स हुमा"।
'तेरे इश्क में' की कास्ट ने भी टाल दिया लॉन्च
दिल्ली क्राइम सीजन 3 की स्क्रीनिंग के अलावा, फिल्म 'तेरे इश्क में' का आज ए आर रहमान, धनुष, कृति सेनन और पूरी कास्ट के साथ मिलकर म्यूजिक एल्बम लॉन्च करने वाले थे, लेकिन धर्मेंद्र की हेल्थ को देखते हुए वह भी टाल दिया गया है।
आपको बता दें कि ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती धर्मेंद्र से लगातार सितारे मिलने जा रहे हैं। 89 साल के धर्मेंद्र के मौत की अफवाह उड़ने पर उनकी पत्नी हेमा मालिनी और बेटी एशा देओल ने अपना गुस्सा व्यक्त किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, धर्मेंद्र की हालत अब स्थिर बताई जा रही है।
