Dharmendra Health Update: धर्मेंद्र की हालत में अब सुधार, परिवार को चमत्कार की उम्मीद
दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र (Dharmendra) इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं और उनका लगातार इलाज चल रहा है। ब्रीच कैंडी अस्पताल में धर्मेंद्र हैं और उनका पूरा परिवार उनके साथ है। हेमा मालिनी (Hema Malini) के अलावा उनके बेटे सनी देओल (Sunny Deol) और बॉबी देओल (Bobby Deol) को भी हाल ही में अस्पताल के बाहर देखा गया। अब धर्मेंद्र की हेल्थ पर बड़ा अपडेट आया है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं और उनका लगातार इलाज चल रहा है। डॉक्टर्स की देखरेख में 89 साल के धर्मेंद्र की हालत स्थिर बताई जा रही है। ब्रीच कैंडी अस्पताल में धर्मेंद्र हैं और उनका पूरा परिवार उनके साथ है। हेमा मालिनी के अलावा उनके बेटे सनी देओल और बॉबी देओल को भी हाल ही में अस्पताल के बाहर देखा गया और अब धर्मेंद्र की हेल्थ पर अपडेट आया है।
धर्मेंद्र की हालत में हो रहा सुधार
बताया जा रहा है कि धर्मेंद्र की हालत में अब धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। सनी देओल की टीम ने इस बात की जानकारी दी है। एनडीटीवी में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, सनी देओल की टीम ने धर्मेंद्र की सेहत को लेकर अपडेट दिया है और कहा है कि,
'धर्मेंद्र सर ठीक हो रहे हैं और इलाज का असर हो रहा है, हम सब उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आप सभी से विनती है कि उनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करें।' धर्मेंद्र के हेल्थ अपडेट में कहा गिया है कि वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और परिवार को चमत्कार की उम्मीद है। धीरे-धीरे ही सही लेकिन धर्मेंद्र अब रिस्पॉन्ड कर रहे हैं।
वहीं बीती रात से सितारों का आना-जाना लगा हुआ है। कई सितारे मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल पहुंचे थे। वहीं बताया गया है कि अस्पताल में धर्मेंद्र से मिलने के लिए सलमान खान, शाहरुख खान और गोविंदा पहुंचे थे। लेकिन उस वक्त धर्मेंद्र आईसीयू में थे और इस वजह से ये सभी धर्मेंद्र से नहीं मिल पाए थे।
यह भी पढ़ें- Dharmendra Health Update: हॉस्पिटल के बाहर नजर आईं हेमा मालिनी, चेहरे पर दिखी उदासी
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।