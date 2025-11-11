Dharmendra Health Update: हॉस्पिटल के बाहर नजर आईं हेमा मालिनी, चेहरे पर दिखी उदासी
Dharmendra Health Update: बॉलीवुड सुपरस्टार धर्मेंद्र के निधन की अफवाह उड़ने के बाद उनकी पत्नी हेमा मालिनी पहली बार हॉस्पिटल के बाहर दिखीं। अफवाहों से खफा हेमा मालिनी ने ट्विटर पर इसे निराशाजनक बताया था।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हेमा मालिनी उस समय बेहद दुखी दिखीं जब उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल के बाहर देखा गया, जहां दिग्गज अभिनेता और उनके पति धर्मेंद्र इस समय भर्ती हैं। सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरों और वीडियो में, अभिनेत्री से राजनेता बनीं हेमा अपनी बेटी ईशा देओल के साथ कार में बैठी नजर आईं।
धर्मेंद्र के निधन की अफवाह पर खफा हुईं हेमा मालिनी
धर्मेंद्र के निधन की खबर को खारिज करने के कुछ घंटों बाद ही मां-बेटी अस्पताल पहुंची। हेमामालिनी ने मंगलवार सुबह एक्स पर लिखा, 'जो हो रहा है वह माफी के लायक नहीं है! जिम्मेदार चैनल एक ऐसे व्यक्ति के बारे में झूठी खबर कैसे फैला सकते हैं जो इलाज का असर दिखा रहा है और ठीक हो रहा है? यह बेहद अपमानजनक और गैर जिम्मेदराना है। कृपया परिवार और उनकी निजता की जरूरत का पूरा सम्मान करें'।
ईशा देओल ने दी पापा की हेल्थ अपडेट
उनसे पहले ईशा देओल ने भी अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक बयान जारी किया, जिसमें स्पष्ट किया गया कि धर्मेंद्र "स्थिर और ठीक हो रहे हैं"। उन्होंने लिखा, "मीडिया ओवरड्राइव में है और झूठी खबरें फैला रही है। मेरे पिता स्थिर हैं और ठीक हो रहे हैं। हम सभी से अनुरोध करते हैं कि हमारे परिवार को प्राइवेसी दें। पापा के जल्दी ठी होने की प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद।"
पिछले कुछ दिनों से धर्मेंद्र के स्वास्थ्य को लेकर खबरें और अफवाहें सुर्खियां बटोर रही हैं। अभिनेता को 1 नवंबर को सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इससे पहले, जब यह खबर आई थी कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, तो खबरों में दावा किया गया था कि डॉक्टरों ने उन्हें आईसीयू में ट्रांसफर कर दिया है और कथित तौर पर उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है। पर रखा गया है।
वहीं कल से यह भी अफवाह उड़ी कि उनका निधन हो गया है, हालांकि परिवार की तरफ से कहा गया कि वे अभी ठीक हैं और रिकवर कर रहे हैं।
