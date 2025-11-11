Dharmendra Health Update: हॉस्पिटल के बाहर नजर आईं हेमा मालिनी, चेहरे पर दिखी उदासी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हेमा मालिनी उस समय बेहद दुखी दिखीं जब उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल के बाहर देखा गया, जहां दिग्गज अभिनेता और उनके पति धर्मेंद्र इस समय भर्ती हैं। सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरों और वीडियो में, अभिनेत्री से राजनेता बनीं हेमा अपनी बेटी ईशा देओल के साथ कार में बैठी नजर आईं।

धर्मेंद्र के निधन की अफवाह पर खफा हुईं हेमा मालिनी धर्मेंद्र के निधन की खबर को खारिज करने के कुछ घंटों बाद ही मां-बेटी अस्पताल पहुंची। हेमामालिनी ने मंगलवार सुबह एक्स पर लिखा, 'जो हो रहा है वह माफी के लायक नहीं है! जिम्मेदार चैनल एक ऐसे व्यक्ति के बारे में झूठी खबर कैसे फैला सकते हैं जो इलाज का असर दिखा रहा है और ठीक हो रहा है? यह बेहद अपमानजनक और गैर जिम्मेदराना है। कृपया परिवार और उनकी निजता की जरूरत का पूरा सम्मान करें'।