    धर्मेंद्र की बेटी 'डॉली' ने अमेरिका में ऐसे रोशन किया पापा का नाम, लाइमलाइट से रहती हैं दूर

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 10:59 AM (IST)

    Dharmendra Daughter: दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र खराब सेहत को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। अपने पापा को देखने के लिए  उनकी बड़ी बेटी डॉली USA से भारत के लिए उड़ान भर चुकी हैं। आइए जानते हैं कि वह कौन हैं और अमेरिका में क्या करती हैं।

    अभिनेता धर्मेंद्र की बेटी कौन (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की तबीयत खराब चल रही है। 89 वर्षीय धर्मेंद्र मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जहां उनका इलाज जारी है। 

    इस बीच हम आपको धर्मेंद्र की बेटी डॉली के बारे में बताने जा रहे हैं, जो अमेरिका में रहती हैं। अपने पिता को देखने के लिए भारत पहुंच रही हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि वह अमेरिका में क्या करती हैं। 

    कौन हैं धर्मेंद्र की बेटी डॉली?

    वेटरन एक्टर के तौर पर धर्मेंद्र का हिंदी सिनेमा में उनका योगदान काफी अहम रहा है। फिल्मी करियर के अलावा अपने परिवार को लेकर भी धर्म पाजी सुर्खियों में बने रहते हैं। धर्मेंद्र ने दो शादियां रचाईं, जिसमें पहली पत्नी का नाम प्रकाश कौर और दूसरी का अभिनेत्री हेमा मालिनी रहीं।

    प्रकाश के चार बच्चे हैं, जिनमें सनी देलोल, अजीता देओल (Ajeet Deol), विजेता देओल और बॉबी देओल के नाम शामिल हैं, जबकि हेमा की दो बेटियां हैं, जिनमें एशा और अहाना देओल मौजूद हैं।

    अजीता देओल धर्मेंद्र और प्रकाश कौर की बड़ी बेटी हैं, जिनका का निकनेम डॉली है। अजीता यूएसए में रहती हैं और वह वहां पर साइकोलॉजी प्रोफेसर हैं।

    एक टीजर के तौर पर वह देओल परिवार का नाम विदेश में रोशन कर रही हैं। पिता और दोनों भाइयों के सुपरस्टार होने के बावजूद अजीता ने हिंदी सिनेमा में करियर नहीं बनाया और लाइमलाइट से दूर रहना पसंद किया। अजीता देओल के पति का नाम किरण चौधरी है, जो खुद अमेरिका में एक डेंटल डॉक्टर हैं। अजीता और किरण की दो बेटियां भी हैं, जिनके नाम निकिता और प्रियंका चौधरी। 

    मुंबई आईं अजीता देओल

    दरअसल पिता धर्मेंद्र की खराब सेहत को मद्देनजर रखते हुए अजीता देओल मुंबई आ गई हैं। धर्मेंद्र के जल्द से जल्द स्वस्थ होने के लिए फैंस सलामती की दुआ कर रहे हैं। इससे पहले अभिनेता के मौत की झूठी खबर भी पर तेजी से फैली, जिसका अफवाह बताते हुए ऐशा देओल और हेमा मालिनी ने सोशल मीडिया पर नाराजगी व्यक्त की। इन दोनों ने धर्म पाजी की हेल्थ का लेटेस्ट अपडेट देते हुए ये भी बताया है कि फिलहाल उनकी हालत स्थिर है।

