Dharmendra Health Updates:अब कैसी है पापा धर्मेंद्र की तबीयत? बेटे Sunny Deol के पोस्ट से फैंस को मिलेगी राहत
Dharmendra Latest Health Updates: वेटरन एक्टर धर्मेंद्र की हालत गंभीर है, जिस वजह से वह मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उनकी हेल्थ को लेकर अब बड़े बेटे और सुपरस्टार सनी देओल (Sunny Deol) की तरफ से लेटेस्ट अपडेट सामने आया है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा के ही-मैन यानी धर्मेंद्र (Dharmendra) का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। वह मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। बेटे सनी और बॉबी देओल के अलावा पूरी फैमिली अस्पताल में धर्मेंद्र को देखने पहुंची हैं। इतना ही नहीं एक जगह उनके निधन की झूठी खबरें भी चलाई गईं, जिनको लेकर अब सुपरस्टार सनी देओल का रिएक्शन सामने आया है।
इसके साथ ही सनी देओल ने पिता की हेल्थ का लेटेस्ट अपडेट भी दिया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि धर्मेंद्र के बारे में उनके बड़े बेटे ने क्या-क्या बताया है।
कैसी है धर्मेंद्र की हालत?
7 महीने पहले धर्मेंद्र की आंखों की ग्राफ्ट सर्जरी कराई गई थी। इसके बाद से कई बार चेकअप के लिए हॉस्पिटल में उनका आना-जाना लगा रहा। लेकिन बीते दिनों धर्मेंद्र की हालत ज्यादा खराब हुई और उन्हें तत्काल प्रभाव से ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां अभिनेता की सेहत गंभीर बताई जा रही है। खबर तो ये भी आई थीं कि बॉलीवुड के ही-मैन को वेंटिलेटर पर रखा गया है। लेकिन अब सनी देओल ने इस खबरों को महज अफवाह करार दिया है और इंस्टाग्राम हैंडल पर स्टोरी शेयर कर पिता की हेल्थ पर लेटेस्ट अपडेट दिया है।
सनी देओल की टीम ने लिखा है- " मिस्टर धर्मेंद्र की हालत स्थिर है और वह डॉक्टर की निगरानी में हैं। जैसी ही कोई जानकारी मिलेगी, आप सब से साझा की जाएगी। हमारा अनुरोध है कि किसी भी तरह की झूठी अफवाह उनकी हेल्थ को लेकर फैलाएं। कृपया आप सब उनके जल्द से जल्द से ठीक होने की प्रार्थना करें और परिवार को थोड़ा प्राइवेसी प्रदान करें।
इस तरह से सनी देओल की टीम की तरफ से धर्मेंद्र के स्वास्थ्य को लेकर ताजा जानकारी दी गई है। बता दें कि ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट हुए धर्मेंद्र को जल्द ही 24 घंटे होने वाले हैं।
सलमान-शाह रुख भी पहुंचे हॉस्पिटल
अभिनेता धर्मेंद्र हर किसी की फेवरेट माने जाते हैं। उनकी खराब सेहत की खबर सुनते ही देर रात सुपरस्टार सलमान खान और फिर बाद में शाह रुख खान मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में पहुंचे। जहां दोनों ने धर्म पाजी की हालत का जायजा लिया।
