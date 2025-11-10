Dharmendra को देखने अस्पताल पहुंचे Salman Khan, भाईजान के चेहरे पर दिखी उदासी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सिनेमा जगत के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र (Dharmendra) मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। सनी देओल के चेहरे पर दिखी उदासी ने उनके चाहने वालों को और परेशान कर दिया था।

अब धर्मेंद्र से मिलने सलमान खान (Salman Khan) भी अस्पताल पहुंच गए हैं। सलमान, देओल परिवार के बहुत करीब हैं। धर्मेंद्र के साथ भाईजान का अटैचमेंट किसी से छुपा नहीं है। अब अस्पताल के बाहर स्पॉट हुए एक्टर के चेहरे पर उदासी देखी गई।