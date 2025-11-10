अगले महीने 90 साल के हो जाएंगे धर्मेंद्र, उम्र के इस पड़ाव पर भी कर रहे धुआंधार फिल्में
Dharmendra: बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र की तबीयत इस वक्त बिगड़ी हुई है और वे मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। सुपरस्टार अगले महीने 90 साल के हो जाएंगे लेकिन उम्र के इस पड़ाव में भी वे फिल्मों में एक्टिव हैं। आइए जानते हैं किन प्रोजेक्ट्स में नजर आएंगे शोले एक्टर।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड सुपरस्टार धर्मेंद्र 6 दशकों से ज्यादा वक्त से इंडस्ट्री पर राज कर रहे हैं। अगले महीने ही-मैन 90 साल के होने वाले हैं लेकिन आज भी वे इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों से वे हॉस्पिटल में भर्ती हैं और उनकी हालत थोड़ी नाजुक है। लेकिन उनकी अपकमिंग फिल्में जल्द ही रिलीज होने वाली हैं।
अमिताभ के नाती संग आएंगे नजर
धर्मेंद्र के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो उनकी आने वाली फिल्मों में इक्कीस है जो एक वॉर ड्रामा है और इसे अंधाधुन और मेरी क्रिसमस जैसी थ्रिलर फिल्मों में अपनी महारत के लिए मशहूर फिल्म निर्माता श्रीराम राघवन के निर्देशित किया है। यह फिल्म भारत के सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र विजेता सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की सच्ची कहानी पर आधारित है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा लीड रोल निभा रहे हैं और उनके अलावा फिल्म में जयदीप अहलावत भी अहम भूमिका में हैं।
इक्कीस के अलावा रिपोर्ट्स के मुताबिक धर्मेंद्र मैंने प्यार किया फिर से और अपने के सीक्वल अपने 2 में भी नजर आएंगे। पिछली फिल्मों की बात करें तो 2024 में सुपरस्टार तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया में नजर आए जिसमें शाहिद और कृति ने काम किया था। वहीं 2023 में वे आलिया-रणवीर सिंह स्टारर रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में भी दिखे थे।
6 दशकों से इंडस्ट्री में एक्टिव ही-मैन
धर्मेंद्र ने बॉलीवुड में अपनी शुरुआत फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से की थी जो 1960 में रिलीज हुई थी। इसके बाद उन्होंने आई मिलन की बेला, फूल और पत्थर, आए दिन के बहार के फिल्मों से लोकप्रियता हासिल की। धर्मेंद्र ने भारतीय सिनेमा को कई बेहतरीन फिल्में दी हैं जिनमें आंखें, आया सावन झूम के, जीवन मृत्यु, सीता और गीता, यादों की बारात, दोस्त, शोले, धरम वीर, गुलामी, एलान ए जंग जैसी फिल्में शामिल हैं। अब तक धर्मेंद्र ने लगभग 300 फिल्मों में काम किया है और 6 दशको से ज्यादा काम करने के बावजूद वे आज भी अपने पेशे से उतना ही प्यार करते हैं।
धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब में हुआ था। उन्होंने 1954 में प्रकाश कौर से शादी की, उन्होंने अपनी दूसरी शादी 1980 में हेमामालिनी से की। कहा जाता है कि धर्मेंद्र ने अपनी पहली पत्नि को कभी तलाक नहीं दिया था, चूंकी हिंदू धर्म में दूसरी शादी की इजाजत नहीं है इसीलिए हेमामालिनी से शादी करने के लिए उन्होंने मुस्लिम धर्म अपनाया था।
