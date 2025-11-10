बॉलीवुड सुपरस्टार Dharmendra की हालत गंभीर, कई दिनों से अस्पताल में भर्ती हैं ही-मैन
Dharmendra Health Update: बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र (Dharmendra) सांस की तकलीफ के चलते कई दिनों से मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। अब खबर आ रही है कि सुपरस्टार की तबीयत काफी नाजुक है और पूरा परिवार अस्पताल में उनके साथ हैं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड सुपरस्टार धर्मेंद्र की पिछले कई दिनों से तबीयत खराब है, सांस लेने में तकलीफ के चलते उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। अब उनकी हालत नाजुक बताई जा रही और उनकी पूरी फैमिली अस्पताल में उनके साथ है, रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएसए से उनकी बेटियों को बुलाया जा रहा है।
ICU में एडमिट हैं ही-मैन
बॉलीवुड सुपरस्टार फिल्म इंडस्ट्री के उन कलाकारों में शुमार हैं जो सीनियर और फिट हैं। हालांकि कुछ दिनों से उनका स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है। दरअसल कुछ दिन पहले ही ऐसी खबर आई थी कि 89 साल के धर्मेंद्र को मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सांस लेने में दिक्कत होने की वजह से उन्हें अस्पताल ले जाया गया और फिर उन्हें ICU में एडमिट कराया गया।
धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हेमा मालिनी (Hema Malini) ने भी उनकी हेल्थ अपडेट को फैंस के साथ साझा किया था और बताया था कि पहले से उनकी हालत में सुधार है। हालांकि अब खबर आई है कि उनकी हालत लगातार नाजुक बनी हुई है। वहीं कहा जा रहा है कि इस वक्त धर्मेंद्र का पूरा परिवार अस्पताल में मौजूद है और साथ ही डॉक्टर्स की देखरेख में धर्मेंद्र का इलाज चल रहा है। इधर फैंस लगातार धर्मेंद्र के स्वस्थ होने की दुआएं कर रहे हैं। 8 दिसंबर को धर्मेंद्र अपना 90वां बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे।
इन फिल्मों में नजर आएंगे धर्मेंद्र
धर्मेंद्र के वर्कफ्रंट की बात करें तो उन्हें पिछली बार शाहिद कपूर और कृति सेनन की 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' में नजर आए थे। उन्हें आलिया भट्ट और रणवीर सिंह की 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' में भी देखा गया था। अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो धर्मेंद्र श्रीराम राघवन की वॉर ड्रामा 'इक्कीस' में नजर आएंगे। इसके अलावा वे 'अपने 2' में भी नजर आएंगे।
