बॉलीवुड सुपरस्टार Dharmendra की हालत गंभीर, कई दिनों से अस्पताल में भर्ती हैं ही-मैन

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड सुपरस्टार धर्मेंद्र की पिछले कई दिनों से तबीयत खराब है, सांस लेने में तकलीफ के चलते उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। अब उनकी हालत नाजुक बताई जा रही और उनकी पूरी फैमिली अस्पताल में उनके साथ है, रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएसए से उनकी बेटियों को बुलाया जा रहा है।

ICU में एडमिट हैं ही-मैन बॉलीवुड सुपरस्टार फिल्म इंडस्ट्री के उन कलाकारों में शुमार हैं जो सीनियर और फिट हैं। हालांकि कुछ दिनों से उनका स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है। दरअसल कुछ दिन पहले ही ऐसी खबर आई थी कि 89 साल के धर्मेंद्र को मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सांस लेने में दिक्कत होने की वजह से उन्हें अस्पताल ले जाया गया और फिर उन्हें ICU में एडमिट कराया गया।