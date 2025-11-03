Hema Malini ने दी पति Dharmendra की हेल्थ अपडेट, बताया- ICU में एडमिट होने के बाद कैसे हैं एक्टर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सिनेमा के 'ही-मैन' धर्मेंद्र (Dharmendra) आज भी बड़े पर्दे पर अपने अभिनय की छाप छोड़ रहे हैं। हाल ही में उनकी फिल्म इक्कीस (Ikkis) का ट्रेलर रिलीज हुआ और अभिनेता की झलक भर ने उनके चाहने वालों को उत्साह से भर दिया। मगर इसी बीच एक परेशान करने वाली खबर आई कि धर्मेंद्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

दो दिन पहले ऐसी खबर आई थी कि 89 साल के धर्मेंद्र को मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सांस लेने में दिक्कत होने की वजह से उन्हें अस्पताल ले जाया गया और वह ICU में हैं। हालांकि, अभी तक उनके डिस्चार्ज की खबर नहीं आई है। मगर उनकी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी (Hema Malini) ने फैंस को राहत की खबर दी है।