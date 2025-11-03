Language
    Hema Malini ने दी पति Dharmendra की हेल्थ अपडेट, बताया- ICU में एडमिट होने के बाद कैसे हैं एक्टर

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 11:13 AM (IST)

    89 साल के धर्मेंद्र (Dharmendra) की हाल ही में तबीयत इतनी बिगड़ गई थी कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ गया था। अब हेमा मालिनी ने पति की हेल्थ अपडेट दी है। जानिए हेमा ने धर्मेंद्र की हेल्थ को लेकर क्या कहा है। 

    हेमा मालिनी ने बताया- कैसे हैं धर्मेंद्र. फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सिनेमा के 'ही-मैन' धर्मेंद्र (Dharmendra) आज भी बड़े पर्दे पर अपने अभिनय की छाप छोड़ रहे हैं। हाल ही में उनकी फिल्म इक्कीस (Ikkis) का ट्रेलर रिलीज हुआ और अभिनेता की झलक भर ने उनके चाहने वालों को उत्साह से भर दिया। मगर इसी बीच एक परेशान करने वाली खबर आई कि धर्मेंद्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    दो दिन पहले ऐसी खबर आई थी कि 89 साल के धर्मेंद्र को मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सांस लेने में दिक्कत होने की वजह से उन्हें अस्पताल ले जाया गया और वह ICU में हैं। हालांकि, अभी तक उनके डिस्चार्ज की खबर नहीं आई है। मगर उनकी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी (Hema Malini) ने फैंस को राहत की खबर दी है।

    हेमा मालिनी ने दी धर्मेंद्र की हेल्थ अपडेट

    दरअसल, हेमा मालिनी ने पति धर्मेंद्र की हेल्थ अपडेट दी है। वह सोमवार को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं। इस दौरान जब पैपराजी ने 'ड्रीम गर्ल' से पूछा कि धर्मेंद्र कैसे हैं? तब उन्होंने इशारों-इशारों में बताया कि वह बिल्कुल ठीक हैं। हेमा के इस रिएक्शन ने धर्मेंद्र के फैंस को सुकून दिया है। इससे साफ है कि अभिनेता अभी ठीक हो रहे हैं। मगर अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं या नहीं, इसको लेकर अभी कोई अपडेट सामने नहीं आया है।

    क्यों अस्पताल में भर्ती हुए थे धर्मेंद्र?

    विक्की लालवानी के मुताबिक, सांस लेने में दिक्कत होने की वजह से धर्मेंद्र को ICU में भर्ती कराया गया था लेकिन अब वह बिल्कुल ठीक हैं। अभी कोई परेशानी की बात नहीं है। उनका हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर भी बिल्कुल ठीक हैं। 

    धर्मेंद्र की आगामी फिल्म

    धर्मेंद्र जल्द ही दिनेश विजन निर्मित फिल्म इक्कीस में नजर आएंगे। वह इस फिल्म में अगस्त्य नंदा के दादा की भूमिका में दिखाई देंगे। फिल्म दिसंबर में रिलीज होगी। 

