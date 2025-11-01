'एक बुलाऊंगा तो पंजाब से ट्रक भरकर आएगा', जब Dharmendra की दहाड़ से कांप गया था अंडरवर्ल्ड!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। इस बात से कोई अंजान नहीं है कि 80-90 के दशक में बॉलीवुड पर पूरी तरह से अंडरवर्ल्ड की पकड़ थी। जब भी कोई बड़ी फिल्में उस समय पर रिलीज होती थीं, तो मेकर्स और एक्टर्स के पास अंडरवर्ल्ड के फोन पहुंच जाता था। ऐसा ही एक बार बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र के साथ भी हुआ था।

89 साल के धर्मेंद्र वैसे तो अपनी जिंदगी में काफी इमोशनल हैं, लेकिन उन्हें बॉलीवुड में उनके निडर और बेधड़क अंदाज के लिए भी जाना जाता है। वह किसी से नहीं डरते और खुलकर अपनी जिंदगी जीते हैं। हाल ही में एक बातचीत के दौरान एक्टर- निर्देशक सत्यजीत पुरी ने बताया कि ही-मैन के साथ अंडरवर्ल्ड के लोग भी पंगा लेने से घबराते थे। एक बार तो अंडरवर्ल्ड वालों को धर्मेंद्र ने ऐसी बात कह दी थी, जिसके बाद कभी किसी डॉन ने उन्हें फोन करने की हिम्मत नहीं की।

धर्मेंद्र ने उल्टा दे दी थी अंडरवर्ल्ड को धमकी फ्राइडे टॉकीज से बात करते सत्यजीत पुरी ने कहा, "उस समय अंडरवर्ल्ड बहुत मजबूत था। वह ऐसा समय था कि जब अंडरवर्ल्ड से किसी एक्टर को फोन आता था, तो वह डर जाते थे, लेकिन धर्मेंद्र जी और उनका परिवार कभी धमकियों से नहीं डरा। वह उन्हें कहते थे कि अगर तुम लोग आओगे, तो पूरा सानेवाल पंजाब से आ जाएगा। तुम्हारे पास 10 लोग होंगे, लेकिन मेरे पास पूरी की पूरी आर्मी है। एक को बोलूंगा और ट्रक भरकर आएगा पंजाब से लड़ने, तो तू मेरे से पंगा मत ले, उनकी इस बात को सुनने के बाद कभी भी किसी ने उनसे पंगा नहीं लिया"।