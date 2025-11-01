Language
    'एक बुलाऊंगा तो पंजाब से ट्रक भरकर आएगा', जब Dharmendra की दहाड़ से कांप गया था अंडरवर्ल्ड!

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 04:59 PM (IST)

    80-90 का दशक ऐसा था, जब अंडरवर्ल्ड का नाम सुनते ही बॉलीवुड स्टार्स कांप उठते थे। जब भी अंडरवर्ल्ड से कोई फिरौती मांगता तो अधिकतर सितारे बिना ना नुकुर के उन्हें दे देते थे। हालांकि, अंडरवर्ल्ड भी धर्मेंद्र के डर से कांपने लगता था। एक बार धर्मेंद्र ने उन्हें ऐसा कुछ कहा, जिसके बाद दोबारा ही-मैन को फोन मिलाने की किसी डॉन की हिम्मत नहीं हुई। 

    जब धर्मेंद्र ने दे दी थी अंडरवर्ल्ड को ही धमकी/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। इस बात से कोई अंजान नहीं है कि 80-90 के दशक में बॉलीवुड पर पूरी तरह से अंडरवर्ल्ड की पकड़ थी। जब भी कोई बड़ी फिल्में उस समय पर रिलीज होती थीं, तो मेकर्स और एक्टर्स के पास अंडरवर्ल्ड के फोन पहुंच जाता था। ऐसा ही एक बार बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र के साथ भी हुआ था। 

    

    89 साल के धर्मेंद्र वैसे तो अपनी जिंदगी में काफी इमोशनल हैं, लेकिन उन्हें बॉलीवुड में उनके निडर और बेधड़क अंदाज के लिए भी जाना जाता है। वह किसी से नहीं डरते और खुलकर अपनी जिंदगी जीते हैं। हाल ही में एक बातचीत के दौरान एक्टर- निर्देशक सत्यजीत पुरी ने बताया कि ही-मैन के साथ अंडरवर्ल्ड के लोग भी पंगा लेने से घबराते थे। एक बार तो अंडरवर्ल्ड वालों को धर्मेंद्र ने ऐसी बात कह दी थी, जिसके बाद कभी किसी डॉन ने उन्हें फोन करने की हिम्मत नहीं की। 

    धर्मेंद्र ने उल्टा दे दी थी अंडरवर्ल्ड को धमकी 

    फ्राइडे टॉकीज से बात करते सत्यजीत पुरी ने कहा, "उस समय अंडरवर्ल्ड बहुत मजबूत था। वह ऐसा समय था कि जब अंडरवर्ल्ड से किसी एक्टर को फोन आता था, तो वह डर जाते थे, लेकिन धर्मेंद्र जी और उनका परिवार कभी धमकियों से नहीं डरा। वह उन्हें कहते थे कि अगर तुम लोग आओगे, तो पूरा सानेवाल पंजाब से आ जाएगा। तुम्हारे पास 10 लोग होंगे, लेकिन मेरे पास पूरी की पूरी आर्मी है। एक को बोलूंगा और ट्रक भरकर आएगा पंजाब से लड़ने, तो तू मेरे से पंगा मत ले, उनकी इस बात को सुनने के बाद कभी भी किसी ने उनसे पंगा नहीं लिया"। 

    dharmendra underworld

    फैन ने किया था धर्मेंद्र पर चाकू से हमला 

    एक्टर सत्यजीत पुरी ने ऐसा ही एक और किस्सा शेयर किया, जहां शोले के 'वीरू' पर चाकू से हमला किया गया था।  उन्होंने कहा, "एक बार एक फैन ने धर्मेंद्र पर चाकू से हमला कर दिया था, लेकिन उन्होंने मिनट में ही उस सिचुएशन को हैंडल कर लिया। आज के समय के एक्टर्स हाथ में बंदूक लिए छह-छह बॉडीगार्ड्स के साथ घूमते हैं, लेकिन उस समय पर धर्मेंद्र और विनोद खन्ना जैसे सितारे अकेले ही घूमने निकल जाते थे"। 

    dharmendra satyajeet

    आपको बता दें कि धर्मेंद्र ने 2 शादियां की थी, जिनसे उनके छह बच्चे हैं। पहली पत्नी प्रकाश कौर से उनके अजेता-विजेता, सनी और बॉबी हैं, वहीं दूसरी पत्नी हेमा मालिनी से उनके एशा देओल और आहना देओल हैं। 89 साल की उम्र में भी धर्मेंद्र अपने बच्चों और पोतों-नाती को लेकर बहुत ही प्रोटेक्टिव हैं। जब भी सोशल मीडिया पर कोई उन्हें ट्रोल करने की कोशिश करता है, तो धर्मेंद्र शील्ड की तरह उनके सामने खड़े होते हैं। 

     

