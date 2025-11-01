Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Dharmendra कैसे बने सिनेमा के 'ही-मैन'? इस फिल्म से रातोंरात स्टार बन गए थे 'एक्शन किंग'

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 03:42 PM (IST)

    60 के दशक में धर्मेंद्र सिनेमा में और एक फिल्म से रातोंरात चमक गए। उन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों में अपना अभिनय दिखाया। उनका करियर जिस तरह शानदार रहा, उसका सफर भी उतना ही सुहाना था। चलिए आपको धर्मेंद्र के ही-मैन बनने की कहानी बताते हैं। 

    prefferd source google
    Hero Image

    कैसे धर्मेंद्र बने बॉलीवुड के ही-मैन। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 'एक एक को चुन चुन के मारूंगा', बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना... बड़े पर्दे पर धर्मेंद्र के बोले डायलॉग्स दशकों बाद भी ऊबाऊ नहीं लगते। चेहरे का एक्सप्रेशन हो, डायलॉग डिलीवरी हो या फिर एक्शन-डांस हो... धर्मेंद्र ने हमेशा अपनी स्क्रीन अपीयरेंस से दर्शकों को लुभाया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    धर्मेंद्र को इंडस्ट्री में 6 दशक से ज्यादा हो गया है। नॉन-फिल्मी बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने वाले अभिनेता आखिर बॉलीवुड में क्यों-कैसे और किस तरह सिनेमा के ही-मैन बन गए? उनकी पर्सनल लाइफ में क्या-क्या हुआ? चलिए आपको उनके सफर के बारे में बताते हैं जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है।

    कहां के रहने वाले हैं धर्मेंद्र?

    लुधियाना के छोटे से गांव में जन्मे धर्मेंद्र जाट हैं। परिवार का नाता फिल्म इंडस्ट्री से दूर-दूर तक नहीं था। बाकी आम लोगों की तरह उन्हें फिल्मों का बहुत ही चस्का था। वह मूवीज देखा करते थे। मगर सुरैया की फिल्म दिल्लगी देखने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वह भी अभिनेता बनना चाहते हैं।

    यह भी पढ़ें- Sholay के 'वीरू' के साथ बड़े पर्दे पर आ रहे 'जय' के नाती, अमिताभ बच्चन के जिगरी यार संग कैसी रहेगी पहली फिल्म?

    Dharmendra

    धर्मेंद्र की डेब्यू फिल्म कौन सी है?

    धर्मेंद्र ने नई प्रतिभा की खोज प्रतियोगिता में भाग लिया और जीत गए। इसके बाद शुरू हुआ उनका फिल्मी करियर। साल 1960 में दिल भी तेरा हम भी तेरे मूवी से उन्होंने अपना डेब्यू किया। इसके बाद उन्हें शोला और शबनम मूवी मिली जिसने उन्हें इंडस्ट्री में लोकप्रियता दिलाई।

    धर्मेंद्र को क्यों कहा जाता है ही-मैन?

    धर्मेंद्र ने बंदिनी (नेशनल अवॉर्ड जीता) और अनपढ़ जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें असली स्टारडम फिल्म फूल और पत्थर से मिला। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर-डुपर हिट रही थी। इसी फिल्म के चलते अभिनेता को सिनेमा का ही-मैन कहा जाने लगा। फिल्म में उनके अभिनय के अलावा पर्सनैलिटी की भी खूब तारीफ हुई थी। यहीं से वह एक्शन हीरो बनकर उभरे।

    Dharmendra debut movie

    धर्मेंद्र की दो-दो शादियां

    प्रोफेशनल लाइफ के अलावा धर्मेंद्र की निजी जिंदगी भी काफी चर्चा में रही। अभिनेता ने दो शादियां कीं और 6 बच्चों के पिता हैं। धर्मेंद्र की पहली शादी फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले ही हो गई थी। उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर हैं जिनसे उन्हें दो बेटे- सनी, बॉबी, अजेता और विजेता हैं। वहीं दूसरी शादी हेमा मालिनी से की जिनसे उन्हें दो बेटियां-एशा और अहाना हैं। हेमा से शादी करने के लिए धर्मेंद्र ने अपना धर्म भी बदल लिया था।

    यह भी पढ़ें- Dharmendra Biopic: इस सुपरस्टार को अपने किरदार में देखना चाहते हैं ही-मैन, 100 से ज्यादा फिल्मों में कर चुका है काम