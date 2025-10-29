मौत के बाद Satish Shah को पद्मश्री दिलाने की गुजारिश, PM Modi को लिखा गया खत

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 25 अक्टूबर को जब बहु प्रतिभाशाली अभिनेता सतीश शाह के निधन की खबर सामने आई, तो हर कोई शॉक रह गया। उनके सारा भाई वर्सेज सारा भाई के को-स्टार्स के जहां आंसू नहीं रुके, तो वहीं सोशल मीडिया पर फैंस ने भी उन्हें याद किया।

सिनेमा में चार दशक से ज्यादा का समय बिताने वाले सतीश शाह जब भी स्क्रीन पर आए, तो उनकी एफर्टलेस कॉमेडी देखकर लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ गई। अब उनके सिनेमा में इसी योगदान के लिए फिल्म फेडरेशन ने एक्टर के मरणोपरांत उन्हें पद्मश्री अवॉर्ड से सम्मानित करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा है। उन्होंने पीएम मोदी से क्या गुजारिश की है, चलिए बताते हैं:

FWICE ने पीएम मोदी को खत में लिखी ये बात मंगलवार को 'द फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्पलॉइज (Fwice) ने निधन के बाद सतीश शाह को पद्मश्री से सम्मानित करने के लिए पीएम मोदी को एक लेटर भेजा और उसमें लिखा, "फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज जो इंडियन सिनेमा की मूल संस्था है, हम हाथ जोड़कर और तहे दिल से आपसे ये अपील करते हैं कि भारत के सबसे चहेते और मशहूर अभिनेता स्वर्गीय सतीश शाह को मरणोपरांत पद्मश्री देने पर विचार किया जाए"।