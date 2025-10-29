मौत के बाद Satish Shah को पद्मश्री दिलाने की गुजारिश, PM Modi को लिखा गया खत
स्क्रीन पर आते ही सबके चेहरों पर मुस्कान लाने वाले अभिनेता सतीश शाह का 25 अक्टूबर को निधन हो गया था। उन्होंने बड़े पर्दे के साथ-साथ छोटे पर्दे पर भी खूब काम किया। चार दशक तक दर्शकों को एंटरटेन करने वाले सतीश शाह की मौत के बाद हाल ही फिल्म फेडरेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 25 अक्टूबर को जब बहु प्रतिभाशाली अभिनेता सतीश शाह के निधन की खबर सामने आई, तो हर कोई शॉक रह गया। उनके सारा भाई वर्सेज सारा भाई के को-स्टार्स के जहां आंसू नहीं रुके, तो वहीं सोशल मीडिया पर फैंस ने भी उन्हें याद किया।
सिनेमा में चार दशक से ज्यादा का समय बिताने वाले सतीश शाह जब भी स्क्रीन पर आए, तो उनकी एफर्टलेस कॉमेडी देखकर लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ गई। अब उनके सिनेमा में इसी योगदान के लिए फिल्म फेडरेशन ने एक्टर के मरणोपरांत उन्हें पद्मश्री अवॉर्ड से सम्मानित करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा है। उन्होंने पीएम मोदी से क्या गुजारिश की है, चलिए बताते हैं:
FWICE ने पीएम मोदी को खत में लिखी ये बात
मंगलवार को 'द फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्पलॉइज (Fwice) ने निधन के बाद सतीश शाह को पद्मश्री से सम्मानित करने के लिए पीएम मोदी को एक लेटर भेजा और उसमें लिखा, "फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज जो इंडियन सिनेमा की मूल संस्था है, हम हाथ जोड़कर और तहे दिल से आपसे ये अपील करते हैं कि भारत के सबसे चहेते और मशहूर अभिनेता स्वर्गीय सतीश शाह को मरणोपरांत पद्मश्री देने पर विचार किया जाए"।
इस लेटर में सतीश शाह को एक ऐसा कलाकार बताया गया है, जिनका काम पूरे देशभर के लोगों के चेहरों पर खुशी लेकर आया।
पद्मश्री से सम्मानित करना सबसे बेहतरीन श्रद्धांजलि होगी
इस खत में उन्होंने सतीश शाह को याद करते हुए आगे लिखा, "पूरी वर्किंग कम्यूनिटी उनका बहुत आदर करती है और उन्होंने बहुत ही उदारता के साथ FWICE के कई अच्छे कार्यों में समर्थन दिया है। उनका जाना हम सबके दिलों में एक खालीपन छोड़ गया है। अगर उन्हें पद्मश्री अवॉर्ड से सम्मानित किया जाता है, तो ये उनके आर्ट, कल्चर और उन्होंने सालों तक लोगों का जो एंटरटेनमेंट किया, उसके लिए एक बेहतरीन श्रद्धांजलि है। यह न केवल एक एक्टर को पहचान देगा, बल्कि उस इंसान को भी पहचान देगा, जिसने चार दशक तक लोगों को हंसाया है और अपने कई लोगों को उनका पैशन फॉलो करने के लिए इंस्पायर किया है।
आपको बता दें कि सतीश शाह ने अपने पूरे फिल्मी करियर में 250 से ज्यादा फीचर फिल्में की हैं। उनकी पहली फिल्म अरविंद देसाई की अजीब दास्तां थी। हालांकि, उन्हें फिल्म जाने भी दो यारो, टीवी शो सारा भाई वर्सेज सारा भाई, मैं हूं ना जैसी फिल्मों के लिए याद किया जाता है।
