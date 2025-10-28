Language
    Satish Shah: सामने आई सतीश शाह की मौत की असली वजह, साराभाई को-एक्टर ने किया खुलासा

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 07:47 PM (IST)

    Satish Shah Death Reason: एक्टर-कॉमेडियन सतीश शाह ने 25 अक्टूबर को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन का कारण किडनी फेल होना बताया जा रहा था लेकिन अब साराभाई वर्सेज साराभाई को-एक्टर ने उनके निधन के असली कारण का खुलासा किया है।

    ये है सतीश शाह के निधन की असली वजह

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कॉमेडियन-एक्टर सतीश शाह का 25 अक्टूबर को मुंबई में निधन हो गया। उनके निधन पर फैंस और को-एक्टर सदमे में हैं। शुरुआती रिपोर्टों में दावा किया गया था कि दिग्गज अभिनेता की मृत्यु किडनी फेल होने के कारण हुई, लेकिन 'साराभाई वर्सेस साराभाई' के उनके को-एक्टर राजेश कुमार ने हाल ही में खुलासा किया है कि निधन का असली कारण अचानक दिल का दौरा पड़ना था।

    सतीश शाह के निधन की खबर की पुष्टि सबसे पहले फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने की जिन्होंने सोशल मीडिया पर यह दिल दहला देने वाली खबर साझा की। उन्होंने लिखा, 'आपको यह बताते हुए दुख और सदमा हो रहा है कि हमारे प्रिय मित्र और एक बेहतरीन अभिनेता, सतीश शाह का कुछ घंटे पहले किडनी फेल होने के कारण निधन हो गया। उन्हें हिंदुजा अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। हमारी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी क्षति। ओम शांति'।

    इस वजह से सतीश शाह का हुआ निधन

    पंडित का पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया और कई लोगों ने मान लिया कि शाह किडनी संबंधी जटिलताओं के कारण चल बसे। हालांकि अब राजेश कुमार आगे आए हैं और इस बात पर सफाई दी है कि आखिर इस प्रिय अभिनेता के निधन का असली कारण क्या था। बॉलीवुड हंगामा को दिए एक इंटरव्यू में 'साराभाई वर्सेस साराभाई' में सतीश शाह के ऑन-स्क्रीन बेटे रोसेश साराभाई का किरदार निभाने वाले राजेश कुमार ने खुलासा किया कि इस दिग्गज अभिनेता का निधन किडनी फेल होने से नहीं हुआ।

    satish (1)


    उन्होंने कहा, 'मैं आपको बता नहीं सकता कि पिछले 24-25 घंटे कितने भावुक रहे हैं। इसे बयां करना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं सतीशजी के निधन के बारे में कुछ बातें स्पष्ट करना चाहता हूं। हाँ, उन्हें किडनी की समस्या थी, लेकिन असल में उनका निधन दिल का दौरा पड़ने से हुआ'।

    लंच के बाद आया हार्ट अटैक

    राजेश ने दुखद घटना के बारे में आगे कहा, 'वे घर पर थे दोपहर का भोजन कर रहे थे और फिर उनका निधन हो गया। मैं यह स्पष्ट करना चाहता था क्योंकि कुछ रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि यह किडनी की समस्या के कारण हुआ। किडनी की समस्या का पहले ही इलाज हो चुका था, यह कंट्रोल में थी। दुर्भाग्य से अचानक हुए हार्ट अटैक ने उनकी जान ले ली'।

    मीडिया से बात करते हुए राजेश कुमार ने सतीश शाह के साथ अपने लंबे और भावनात्मक रिश्ते पर बात की और बताया कि उनका रिश्ता सिर्फ एक को-एक्टर होने से ज्यादा था। उन्होंने कहा, 'उनका काम उनके असली रूप को दर्शाता था। उनके द्वारा निभाए गए हर किरदार में असली सतीश शाह की झलक थी, जो भावनाओं, कॉमेडी और ताकत से भरपूर था। यह एक ऐसा व्यक्तिगत नुकसान है जो मैंने अपने करियर में पहले कभी महसूस नहीं किया। मैं 25 से ज्यादा सालों से इस इंडस्ट्री का हिस्सा रहा हूं और उनमें से 21 सालों तक, सतीशजी मेरे साथ रहे'।

    अपने आखिरी प्रोजेक्ट को याद करते हुए राजेश ने बताया कि कैसे सतीश शाह अपनी गिरती सेहत के बावजूद काम के प्रति जुनूनी रहे। उन्होंने बताया, 'आखिरी बार एक विज्ञापन की शूटिंग के दौरान, जहां रत्ना जी और वह दोनों मौजूद थे। मुझे लगा कि उनकी सेहत गिर रही है, लेकिन वह फिर भी एनर्जी से भरे हुए थे, उन्होंने एक बार भी बीमारी का बहाना नहीं बनाया'।

    प्रार्थना सभी में पहुंची मशहूर हस्तियां

    सतीश शाह के अंतिम संस्कार के बाद परिवार ने दिवंगत अभिनेता को श्रद्धांजलि देने के लिए मुंबई में एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया। यह समारोह जुहू के जलाराम हॉल में आयोजित किया गया और बड़ी संख्या में हस्तियां उनकी स्मृति में एकत्रित हुईं। इसमें निर्देशक डेविड धवन, अभिनेता और राजनेता शत्रुघ्न सिन्हा, जॉनी लीवर और उनका परिवार, परेश गणात्रा, देवेन भोजानी, सुमीत राघवन और उनका परिवार, राजेश कुमार, दिव्या दत्ता, नितीश भारद्वाज, सुप्रिया पिलगांवकर और पूनम ढिल्लों सहित कई अन्य लोग शामिल हुए।

