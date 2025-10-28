Satish Shah: सामने आई सतीश शाह की मौत की असली वजह, साराभाई को-एक्टर ने किया खुलासा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कॉमेडियन-एक्टर सतीश शाह का 25 अक्टूबर को मुंबई में निधन हो गया। उनके निधन पर फैंस और को-एक्टर सदमे में हैं। शुरुआती रिपोर्टों में दावा किया गया था कि दिग्गज अभिनेता की मृत्यु किडनी फेल होने के कारण हुई, लेकिन 'साराभाई वर्सेस साराभाई' के उनके को-एक्टर राजेश कुमार ने हाल ही में खुलासा किया है कि निधन का असली कारण अचानक दिल का दौरा पड़ना था।

सतीश शाह के निधन की खबर की पुष्टि सबसे पहले फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने की जिन्होंने सोशल मीडिया पर यह दिल दहला देने वाली खबर साझा की। उन्होंने लिखा, 'आपको यह बताते हुए दुख और सदमा हो रहा है कि हमारे प्रिय मित्र और एक बेहतरीन अभिनेता, सतीश शाह का कुछ घंटे पहले किडनी फेल होने के कारण निधन हो गया। उन्हें हिंदुजा अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। हमारी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी क्षति। ओम शांति'।



उन्होंने कहा, 'मैं आपको बता नहीं सकता कि पिछले 24-25 घंटे कितने भावुक रहे हैं। इसे बयां करना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं सतीशजी के निधन के बारे में कुछ बातें स्पष्ट करना चाहता हूं। हाँ, उन्हें किडनी की समस्या थी, लेकिन असल में उनका निधन दिल का दौरा पड़ने से हुआ'।

लंच के बाद आया हार्ट अटैक राजेश ने दुखद घटना के बारे में आगे कहा, 'वे घर पर थे दोपहर का भोजन कर रहे थे और फिर उनका निधन हो गया। मैं यह स्पष्ट करना चाहता था क्योंकि कुछ रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि यह किडनी की समस्या के कारण हुआ। किडनी की समस्या का पहले ही इलाज हो चुका था, यह कंट्रोल में थी। दुर्भाग्य से अचानक हुए हार्ट अटैक ने उनकी जान ले ली'।

मीडिया से बात करते हुए राजेश कुमार ने सतीश शाह के साथ अपने लंबे और भावनात्मक रिश्ते पर बात की और बताया कि उनका रिश्ता सिर्फ एक को-एक्टर होने से ज्यादा था। उन्होंने कहा, 'उनका काम उनके असली रूप को दर्शाता था। उनके द्वारा निभाए गए हर किरदार में असली सतीश शाह की झलक थी, जो भावनाओं, कॉमेडी और ताकत से भरपूर था। यह एक ऐसा व्यक्तिगत नुकसान है जो मैंने अपने करियर में पहले कभी महसूस नहीं किया। मैं 25 से ज्यादा सालों से इस इंडस्ट्री का हिस्सा रहा हूं और उनमें से 21 सालों तक, सतीशजी मेरे साथ रहे'।

अपने आखिरी प्रोजेक्ट को याद करते हुए राजेश ने बताया कि कैसे सतीश शाह अपनी गिरती सेहत के बावजूद काम के प्रति जुनूनी रहे। उन्होंने बताया, 'आखिरी बार एक विज्ञापन की शूटिंग के दौरान, जहां रत्ना जी और वह दोनों मौजूद थे। मुझे लगा कि उनकी सेहत गिर रही है, लेकिन वह फिर भी एनर्जी से भरे हुए थे, उन्होंने एक बार भी बीमारी का बहाना नहीं बनाया'।