    'तुम लोग बस...'Farah Khan का पैप्स पर फूटा गुस्सा, सतीश शाह के अंतिम संस्कार में पहुंची थीं कोरियोग्राफर

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 07:40 PM (IST)

    फिल्म निर्माता फराह खान रविवार, 26 अक्टूबर को मुंबई में दिग्गज अभिनेता सतीश शाह के अंतिम संस्कार में शामिल हुईं। 25 सितंबर को 74 साल की उम्र में किडनी फेल होने के कारण उनका निधन हो गया। विले पार्ले के एस.वी. रोड स्थित पवन हंस श्मशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया।

    Hero Image

    अशोक पंडित के साथ फराह खान (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्म निर्माता फराह खान उन बॉलीवुड सेलेब्स में थीं जो दिग्गज अभिनेता सतीश शाह के अंतिम संस्कार में पहुंचीं। सतीश शाह का 25 अक्टूबर को 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। फराह के अलावा साराभाई वर्सेस साराभाई की पूरी कास्ट, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन और अन्य सेलेब्स मौजूद रहे। अब वहां से फराह खान का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो अशोक पंडित से बात करते हुए नजर आ रही हैं।

    कोरियोग्राफर ने निकाला गुस्सा

    कोरियोग्राफर पैपराजी के बार-बार घुसकर तस्वीरें या वीडियो लेने से नाराज हो रही थीं। वीडियो में, फराह खान दिवंगत अभिनेता को अंतिम श्रद्धांजलि देने के बाद, सतीश शाह के करीबी दोस्त अशोक पंडित से बात करते हुए बाहर आती दिख रही हैं। जैसे ही वह बाहर निकलने की कोशिश कर रही थीं वो देखती हैं कि पैपराजी उन्हें रिकॉर्ड कर रहे हैं। फराह ने उनके व्यवहार पर निराशा व्यक्त की और गुस्सा होकर कहा, "बस यही करो तुमलोग... पूरा समय यही करो," और फिर वहां से चली गईं।

    अंतिम संस्कार से पहले, उनके पार्थिव शरीर को सुबह 10 बजे से 11 बजे तक उनके बांद्रा स्थित आवास पर रखा गया, ताकि करीबी मित्र और परिवार के लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे सकें।

     
     
     
    साल 2004 में किया था डायरेक्ट

    फराह ने साल 2004 में शाह रुख खान और सुष्मिता सेन अभिनीत अपनी हिट फिल्म 'मैं हूं ना' में सतीश को निर्देशित किया था। उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्होंने एक भावुक नोट लिखा,"प्रिय सतीश, आपकी आत्मा को शांति मिले। आपको जानना और आपके साथ काम करना बहुत अच्छा था। मुझे आपकी याद आएगी जो आप मुझे रोज मीम्स और चुटकुले भेजा करते थे।"

    चार दशक से इंडस्ट्री में कर रहे थे काम

    चालीस से ज़्यादा सालों के करियर में, सतीश शाह अपनी यादगार भूमिकाओं के जरिए भारतीय सिनेमा और टेलीविजन जगत में एक जाना-माना नाम बन गए। 1983 में आई फ़िल्म 'जाने भी दो यारो' में अपने शानदार अभिनय से उन्होंने एक खास पहचान बनाई। उन्होंने "शक्ति", "हम साथ साथ हैं", "मैं हूं ना", "कल हो ना हो", "फ़ना", "ओम शांति ओम" जैसी कई फिल्मों में भी अभिनय किया।

