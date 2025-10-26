'तुम लोग बस...'Farah Khan का पैप्स पर फूटा गुस्सा, सतीश शाह के अंतिम संस्कार में पहुंची थीं कोरियोग्राफर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्म निर्माता फराह खान उन बॉलीवुड सेलेब्स में थीं जो दिग्गज अभिनेता सतीश शाह के अंतिम संस्कार में पहुंचीं। सतीश शाह का 25 अक्टूबर को 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। फराह के अलावा साराभाई वर्सेस साराभाई की पूरी कास्ट, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन और अन्य सेलेब्स मौजूद रहे। अब वहां से फराह खान का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो अशोक पंडित से बात करते हुए नजर आ रही हैं।

