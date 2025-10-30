Sholay के 'वीरू' के साथ बड़े पर्दे पर आ रहे 'जय' के नाती, अमिताभ बच्चन के जिगरी यार संग कैसी रहेगी पहली फिल्म?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्मी गलियारों में इस वक्त इक्का मूवी (Ikka Movie) को लेकर चर्चा हो रही है। इस फिल्म में शोले में जय की भूमिका निभाने वाले अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) के नाती अगस्त्य नंदा (Agastya Nanda) मुख्य भूमिका निभा रहे हैं।

इक्कीस मूवी का ट्रेलर बीते दिन यानी 29 अक्टूबर को रिलीज किया गया और चंद घंटों में ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। द आर्चीज के लिए जहां अगस्त्य को आलोचना सहनी पड़ी थी, वहीं इक्कीस के ट्रेलर में अगस्त्य की परफॉर्मेंस को सराहा जा रहा है।

अमिताभ के यार संग काम करने वाले हैं अगस्त्य फिल्म के ट्रेलर में जहां सभी की निगाहें इक्कीस पर टिक गईं, वहीं एक कलाकार को देख पुरानी यादें ताजा हो गईं। इस फिल्म में धर्मेंद्र (Dharmendra) मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। वह फिल्म में अगस्त्य के दादा बने हैं। आज अगस्त्य जिसके ऑन-स्क्रीन पोते बनने वाले हैं, वो किसी जमाने में उनके नाना अमिताभ बच्चन के ऑन-स्क्रीन यार रह चुके हैं।