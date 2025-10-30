Sholay के 'वीरू' के साथ बड़े पर्दे पर आ रहे 'जय' के नाती, अमिताभ बच्चन के जिगरी यार संग कैसी रहेगी पहली फिल्म?
अगस्त्य नंदा (Agastya Nanda) की फिल्म इक्कीस (Ikkis Trailer) का ट्रेलर रिलीज हो गया है जिसमें उनकी परफॉर्मेंस को सराहा जा रहा है। इस फिल्म में अगस्त्य के साथ उनके नाना अमिताभ बच्चन के जिगरी यार भी अहम भूमिका में दिखाई दे रहे हैं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्मी गलियारों में इस वक्त इक्का मूवी (Ikka Movie) को लेकर चर्चा हो रही है। इस फिल्म में शोले में जय की भूमिका निभाने वाले अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) के नाती अगस्त्य नंदा (Agastya Nanda) मुख्य भूमिका निभा रहे हैं।
इक्कीस मूवी का ट्रेलर बीते दिन यानी 29 अक्टूबर को रिलीज किया गया और चंद घंटों में ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। द आर्चीज के लिए जहां अगस्त्य को आलोचना सहनी पड़ी थी, वहीं इक्कीस के ट्रेलर में अगस्त्य की परफॉर्मेंस को सराहा जा रहा है।
अमिताभ के यार संग काम करने वाले हैं अगस्त्य
फिल्म के ट्रेलर में जहां सभी की निगाहें इक्कीस पर टिक गईं, वहीं एक कलाकार को देख पुरानी यादें ताजा हो गईं। इस फिल्म में धर्मेंद्र (Dharmendra) मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। वह फिल्म में अगस्त्य के दादा बने हैं। आज अगस्त्य जिसके ऑन-स्क्रीन पोते बनने वाले हैं, वो किसी जमाने में उनके नाना अमिताभ बच्चन के ऑन-स्क्रीन यार रह चुके हैं।
जी हां, धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की जोड़ी बड़े पर्दे पर हमेशा ही हिट रही है। सिर्फ रियल लाइफ ही नहीं, बल्कि रील लाइफ भी दोनों की दोस्ती लोगों को काफी पसंद आई है, खासकर शोले में। दोनों फिल्म में बेस्ट फ्रेंड जय-वीरू बने थे और आज भी उन्हें इस किरदार के लिए जाना जाता है।
रियल लाइफ हीरो का किरदार निभाएंगे अगस्त्य
यूं तो बड़े पर्दे पर धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की जोड़ी ब्लॉकबस्टर रही है, लेकिन अब धर्मेंद्र के साथ बिग-बी के नाती की जोड़ी बड़े पर्दे पर कमाल दिखा पाएगी या नहीं, यह फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। फिल्म इसी साल दिसंबर में सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। सच्ची कहानी पर आधारित मूवी में अगस्त्य लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल (Arun Khetrapal) का किरदार निभा रहा है। श्रीराम राघवन निर्देशित फिल्म में अगस्त्य और धर्मेंद्र के अलावा सिमर भाटिया, जयदीप अहलावत और सिकंदर खेर जैसे कलाकार मुख्य भूमिकाओं में हैं।
