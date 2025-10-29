Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Ikkis Trailer: अरुण खेत्रपाल के रोल में अगस्त्या नंदा हैं सरप्राइज पैकेज, एक भी सीन से नहीं हटा पाएंगे नजर

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 06:58 PM (IST)

    सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के पोते अगस्त्य नंदा अपनी दूसरी फिल्म 'इक्कीस' (Ikiis Trailer) में लेकर बहुत जल्द आप सबके सामने आने वाले हैं। यह उनकी बड़े पर्दे पर पहली है। इससे पहले वो जोया अख्तर की वेब सीरीज द आर्चीज में नजर आए थे जोकि ओटीटी पर रिलीज हुई थी। यह फिल्म सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की अनकही सच्ची कहानी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    अरुण खेत्रपाल के रोल में अगस्त्य नंदा (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अगस्त्य नंदा (Agastya Nanda) और धर्मेंद्र की फिल्म 'इक्कीस' का ट्रेलर जारी हो चुका है। फिल्म की कहानी सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के जीवन पर आधारित है और ये एक बायोपिक फिल्म है, जो भारत के सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र विजेता की जिंदगी पर आधारित है। इसे राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्ममेकर श्रीराम राघवन ने डायरेक्ट किया है। फिल्म दिसंबर 2025 में रिलीज होगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'इक्कीस'का ट्रेलर खेत्रपाल के सफर की पहली झलक पेश करता है, जिन्होंने 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान असाधारण साहस का परिचय दिया था। उस समय उनकी उम्र मात्र 21 साल थी। अरुण खेत्रपाल को मरणोपरांत देश का सर्वोच्च सैन्य सम्मान मिला था।

    अगस्त्या नंदा का बेहतरीन रोल

    ट्रेलर की शुरुआत अरुण के राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के दिनों से होती है और फॉक्सट्रॉट स्क्वाड्रन के कप्तान के रूप में उनकी लीडरशिप की झलक साफ देखने को मिलती है। यह उनके अनुशासन और दृढ़ संकल्प की भी ओर इशारा करता है। श्रीराम के निर्देशन में अगस्त्य बहुत ही ज्यादा मैच्योर और निखर कर सामने आए हैं। इक्कीस के ट्रेलर के कुछ सीन्स हैं जिन्हें देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे।

    maddockfilms_1760424400_3743033625219461541_4436680603

    यह भी पढ़ें- Ikkis Release Date: टीजर के साथ अगस्त्य नंदा की इक्कीस की रिलीज डेट का एलान, अक्षय कुमार की भांजी संग आएंगे नजर

    पहले ही आ गया था पोस्टर

    इससे पहले,फिल्म की घोषणा करते हुए, निर्माताओं ने इसका एक पोस्टर रिलीज किया था और लिखा था, "अरुण खेत्रपाल की जयंती पर, इक्कीस एक ऐसी कहानी जो हमेशा हमारे दिलों में रहेगी। इसकी शूटिंग पूरी हो गई है। दिनेश विजान और मैडॉक फिल्म्स प्रस्तुत करते हैं #इक्कीस, जिसका निर्देशन श्रीराम राघवन ने किया है, परमवीर चक्र विजेता सबसे कम उम्र के अधिकारी की एक सच्ची अनकही कहानी है। सिनेमाघरों में दिसंबर 2025 में!"

    अन्य कौन से कलाकार आएंगे नजर

    इक्कीस में धर्मेंद्र, जयदीप अहलावत,सिमर भाटिया, दीपक डोबरियाल, विवान शाह, सिकंदर खेर और राहुल देव मुख्य भूमिकाओं में हैं। दिनेश विजान और मैडॉक फिल्म्स द्वारा प्रस्तुत इस फिल्म का निर्देशन श्रीराम राघवन ने किया है। यह फिल्म परमवीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की कहानी पर आधारित है, जो यह सम्मान पाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय अधिकारी थे। इक्कीस 1971 के युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है।

    यह भी पढ़ें- Amitabh Bachchan के नाती पर आया शाह रुख की बेटी का दिल! अपकमिंग फिल्म के पोस्टर पर लुटाया प्यार