Ikkis Trailer: अरुण खेत्रपाल के रोल में अगस्त्या नंदा हैं सरप्राइज पैकेज, एक भी सीन से नहीं हटा पाएंगे नजर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अगस्त्य नंदा (Agastya Nanda) और धर्मेंद्र की फिल्म 'इक्कीस' का ट्रेलर जारी हो चुका है। फिल्म की कहानी सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के जीवन पर आधारित है और ये एक बायोपिक फिल्म है, जो भारत के सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र विजेता की जिंदगी पर आधारित है। इसे राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्ममेकर श्रीराम राघवन ने डायरेक्ट किया है। फिल्म दिसंबर 2025 में रिलीज होगी।

'इक्कीस'का ट्रेलर खेत्रपाल के सफर की पहली झलक पेश करता है, जिन्होंने 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान असाधारण साहस का परिचय दिया था। उस समय उनकी उम्र मात्र 21 साल थी। अरुण खेत्रपाल को मरणोपरांत देश का सर्वोच्च सैन्य सम्मान मिला था।

अगस्त्या नंदा का बेहतरीन रोल ट्रेलर की शुरुआत अरुण के राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के दिनों से होती है और फॉक्सट्रॉट स्क्वाड्रन के कप्तान के रूप में उनकी लीडरशिप की झलक साफ देखने को मिलती है। यह उनके अनुशासन और दृढ़ संकल्प की भी ओर इशारा करता है। श्रीराम के निर्देशन में अगस्त्य बहुत ही ज्यादा मैच्योर और निखर कर सामने आए हैं। इक्कीस के ट्रेलर के कुछ सीन्स हैं जिन्हें देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे।