Ikkis Movie: बड़े पर्दे पर धमाल मचाने को तैयार अमिताभ बच्चन के नाती, Agastya Nanda की इक्कीस का फर्स्ट लुक आउट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अगस्त्य नंदा को जोया अख्तर की फिल्म द आर्चीज से डिजिटल डेब्यू किए दो साल हो गए हैं। जो कि ओटीटी पर रिलीज हुई थी और अब वे अपने थिएट्रीकल डेब्यू के लिए बिल्कुल तैयार हैं, उनकी पहली थिएट्रीकल फिल्म इक्कीक है जिससे अगस्त्य का फर्स्ट लुक सामने आ गया है। मेकर्स ने श्रीराम राघवन द्वारा निर्देशित इक्कीस का पहला लुक जारी कर दिया है। साथ ही फिल्म कब रिलीज होगी इसकी घोषणा भी कर दी गई है।

कब थिएटर में दस्तक देगी फिल्म प्रोडक्शन हाउस मैडॉक फिल्म्स ने इंस्टाग्राम पर पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, 'अरुण खेत्रपाल की जयंती पर, इक्कीस-एक ऐसी कहानी जो हमेशा हमारे दिलों में रहेगी पूरी हो गई है। दिनेश विजान और मैडॉक फिल्म्स प्रस्तुत करते हैं इक्कीस, जिसका निर्देशन श्रीराम राघवन ने किया है, परमवीर चक्र विजेता सबसे कम उम्र के अधिकारी की एक सच्ची अनकही कहानी है। दिसंबर 2025 में सिनेमाघरों में'।