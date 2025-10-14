Ikkis Movie: बड़े पर्दे पर धमाल मचाने को तैयार अमिताभ बच्चन के नाती, Agastya Nanda की इक्कीस का फर्स्ट लुक आउट
अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य फिल्म इक्कीस उनकी पहली थिएट्रीकल रिलीज है। फिल्म से उनका फर्स्ट लुक और रिलीज डेट सामने आ गई है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अगस्त्य नंदा को जोया अख्तर की फिल्म द आर्चीज से डिजिटल डेब्यू किए दो साल हो गए हैं। जो कि ओटीटी पर रिलीज हुई थी और अब वे अपने थिएट्रीकल डेब्यू के लिए बिल्कुल तैयार हैं, उनकी पहली थिएट्रीकल फिल्म इक्कीक है जिससे अगस्त्य का फर्स्ट लुक सामने आ गया है। मेकर्स ने श्रीराम राघवन द्वारा निर्देशित इक्कीस का पहला लुक जारी कर दिया है। साथ ही फिल्म कब रिलीज होगी इसकी घोषणा भी कर दी गई है।
कब थिएटर में दस्तक देगी फिल्म
प्रोडक्शन हाउस मैडॉक फिल्म्स ने इंस्टाग्राम पर पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, 'अरुण खेत्रपाल की जयंती पर, इक्कीस-एक ऐसी कहानी जो हमेशा हमारे दिलों में रहेगी पूरी हो गई है। दिनेश विजान और मैडॉक फिल्म्स प्रस्तुत करते हैं इक्कीस, जिसका निर्देशन श्रीराम राघवन ने किया है, परमवीर चक्र विजेता सबसे कम उम्र के अधिकारी की एक सच्ची अनकही कहानी है। दिसंबर 2025 में सिनेमाघरों में'।
अगस्त्य नंदा की एक अन्य पोस्ट में लिखा है, 'वो इक्कीस का था, इक्कीस का ही रहेगा।' दिनेश विजन और मैडॉक फिल्म्स श्रीराम राघवन द्वारा निर्देशित इक्कीस प्रस्तुत करते हैं, जो परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के अधिकारी की एक सच्ची अनकही कहानी है, दिसंबर 2025 में सिनेमाघरों में! हालांकि अनाउंसमेंट में मेकर्स ने डेट का जिक्र नहीं किया है कि दिसंबर में किस तारीख को इक्कीस रिलीज होगी।
अगस्त्य नंदा की भूमिका
अगस्त्य नंदा भारत के सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र विजेता सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की भूमिका निभाएंगे। यह फिल्म इस युवा युद्ध नायक की वीरता को समर्पित है। भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध में देश की सेवा करते हुए अरुण खेत्रपाल का निधन हो गया। उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। अगस्त्य नंदा के साथ इस फिल्म में जयदीप अहलावत, धर्मेंद्र और सिकंदर खेर जैसे दिग्गज कलाकार प्रमुख भूमिकाओं में हैं।
इक्कीस का टीजर
इस साल की शुरुआत में मई में रिलीज हुई इक्कीस का टीजर 1971 में बसंतर की लड़ाई के दौरान अरुण खेत्रपाल के पिता को भेजे गए एक पत्र से शुरू होता है, जिसमें उन्हें बताया गया है कि उनका बेटा 16 दिसंबर को युद्ध में शहीद हो गया था। अगले सीन में युद्ध में लगे काले सिल्हूट दिखाई देते हैं, जिसके बाद युद्ध के मैदान में दुश्मन से बहादुरी से लड़ते हुए अरुण की झलक दिखाई जाती है।
