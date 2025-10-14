कहां गायब हुआ 80 के दशक का अमिताभ बच्चन का ये कॉम्पटिटर, सेक्सुएलिटी पर उठे थे सवाल, पत्नी ने किया था कंगाल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 70 और 80 के दशक में कई ऐसे एक्टर्स आए हैं, जिनके नाम भले ही फैंस को याद न हो, लेकिन उन्होंने अपने काम और लुक्स से फैंस के दिलों पर राज करते थे। 80 के दशक में एक ऐसा ही एक्टर आया था, जिसे उस जमाने में एक्टिंग से लेकर हाइट और गुड लुक्स की वजह से अमिताभ बच्चन का टफ कॉम्पीटिशन माना जाता था।

हालांकि, पुरानी हवेली और शैतानी लाका जैसी कई फिल्में देने वाले इस एक्टर की जिंदगी में बुरा दौर तब शुरू हुआ, जब उसका एक्सीडेंट हुआ। इतना ही नहीं, जीनत अमान जैसी एक्ट्रेसेस के साथ नाम जुड़ने के बावजूद इस एक्टर को सेक्सुएलिटी पर भी काफी सवाल उठा। कौन था 80 के दशक का ये एक्टर, जो आज फिल्मों से हो चुका है बिल्कुल गुम, चलिए जानते हैं:

बी-ग्रेड फिल्मों में काम करने के लिए हुआ मजबूर मॉडलिंग की दुनिया से निकलकर हिंदी फिल्मों में नाम कमाने वाला ये एक्टर कोई और नहीं, बल्कि दीपक परासर थे। कई बड़ी एक्ट्रेसेस के साथ काम करने के बावजूद क्यों उन्हें बी ग्रेड फिल्मों में काम करना पड़ा। कैसे उनकी सेक्सुएलिटी और एक्सीडेंट की वजह से उनके करियर पर ग्रहण लगा और वह इंडस्ट्री से गायब हो गए, इस पूरे दर्द को उन्होंने जर्नलिस्ट विक्की लालवानी के साथ शेयर किया।

एक्सीडेंट के बाद पत्नी ने कर दिया था कंगाल सिर्फ प्रोफेशनल डाउनफॉल ही नहीं, बल्कि एक्सीडेंट के बाद निजी जीवन में भी दीपक परासर को काफी कुछ झेलना पड़ा था। सालों बाद लाइमलाइट में आए दीपक ने कहा, "तीन-चार साल तक लाइमलाइट से दूर रहने के बाद कमबैक करना बहुत ही मुश्किल था। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मेरी पत्नी आठ महीने प्रेग्नेंट थीं। जब मैं दुबई से इंडिया आया 380 स्टिचेस के साथ, तो मैंने उनके अंदर एक अजीब सा बदलाव देखा। धीरे-धीरे उस रिश्ते में एक खालीपन आ गया था"।

उन्होंने आगे कहा, "एक दिन उन्होंने हिम्मत करके मुझे कह ही दिया कि उन्होंने मुझसे ग्लैमर की वजह से शादी की है। डॉक्टर ने ये कह दिया था कि मेरा एक पैर जा सकता है, तो उन्हें ये अंदाजा हो गया था कि वह अब मशहूर हस्तियों से नहीं मिल पाए। मुझे लगा कि वह सीरियस नहीं हैं और कुछ दिनों में आ जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहां तक कि वह पैसे से लेकर ज्वेलरी तक सबकुछ लेकर चली गईं, उन्होंने मुझे उस समय पर पूरी तरह से कंगाल कर दिया था"।

दीपक की सेक्सुएलिटी पर भी उठा सवाल दीपक ने बताया कि उनके दोस्त बीआर चोपड़ा और सभी के सामने उनकी पत्नी ने कुछ रूमर्स भी फैला दिए थे। हालांकि, वह रूमर्स किस बारे में थे, इसे उन्होंने स्पेशली तौर पर क्लियर नहीं किया। जब उनसे ये पूछा गया कि बिग बॉस सीजन 1 में उनके सेक्सुएलिटी को लेकर दिए गए बयान की वजह से उनका करियर खत्म हुआ है, तो एक्टर ने कहा, "पहली चीज मैंने अपनी सेक्सुएलिटी के बारे में किसी से भी नहीं बताया था, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं लगी। मैं गे नहीं हूं, लेकिन गे होने में कुछ गलत भी नहीं है। हमारी इंडस्ट्री में कई लोग गे हैं, लेकिन इससे उनका करियर नहीं खराब हुआ है। मुझे नहीं लगता मेरा करियर उस स्टेटमेंट की वजह से खराब हुआ है।