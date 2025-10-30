Ikkis का ट्रेलर देख भावुक हुए Amitabh Bachchan, नाती अगस्त्य के लिए कहा- 'जब तुम पैदा हुए थे तो...'
अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा जल्द ही बड़े पर्दे पर डेब्यू करने जा रहे हैं। उनकी आगामी फिल्म इक्कीस (Ikkis Trailer) का ट्रेलर कल रिलीज हुआ। अब अमिताभ ने नाती की मूवी के ट्रेलर को देख अपना रिएक्शन दिया है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बच्चन खानदान की तीसरी पीढ़ी अब बड़े पर्दे पर जादू करने के लिए तैयार है। अभिनय की दुनिया में पहले अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने छाप छोड़ी, फिर उनके बेटे अभिषेक बच्चन और अब उनके नाती व श्वेता बच्चन नंदा के बेटे अगस्त्य नंदा (Agastya Nanda) अपने नाना और मामा की तरह फिल्मी वर्ल्ड में किस्मत आजमाने के लिए एंट्री मार चुके हैं।
यूं तो अगस्त्य नंदा ने साल 2023 में ही जोया अख्तर निर्देशित द आर्चीज से अपना एक्टिंग डेब्यू किया था, लेकिन बड़े पर्दे पर वह अब एंट्री मारने वाले हैं। वह रियल लाइफ बेस्ड मूवी इक्कीस (Ikkis) में अपना दमखम दिखाएंगे।
इक्कीस के ट्रेलर पर अमिताभ का रिएक्शन
29 अक्टूबर को इक्कीस मूवी का ट्रेलर रिलीज किया गया था जिसमें अगस्त्य नंदा की परफॉर्मेंस की तारीफ हो रही है। अब अमिताभ बच्चन ने फिल्म के ट्रेलर को लेकर अपना रिएक्शन दिया है। साथ ही नाती के लिए एक भावुक पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने एक्स हैंडल पर इक्कीस का ट्रेलर शेयर किया है।
इसी के साथ अमिताभ बच्चन ने अपने नाती के लिए भावुक नोट में लिखा, "अगस्त्य! जब तुम पैदा हुए थे, तो मैंने तुम्हें अपने हाथों में लिया था। कुछ महीने बाद मैंने तुम्हें फिर से अपने हाथों में लिया और तुम्हारी नाजुक उंगलियां मेरी दाढ़ी से खेलने लगीं। आज तुम पूरी दुनिया के थिएटरों में परफॉर्म कर रहे हो। तुम स्पेशल हो। मेरी दुआएं और आशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं। तुम हमेशा अपने काम से नाम कमाओ और परिवार के लिए सबसे बड़ा गर्व बनो।"
T 5548(i) -https://t.co/Qz7cU2DSRq— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) October 29, 2025
Agastya ! I held you in my hands as soon as you were born .. few months later, I held you again in my hands and your soft fingers reached out to play with my beard ..
TODAY you play in Theatres all over the World ..
You are SPECIAL .. all my…
कब रिलीज होगी इक्कीस मूवी?
श्रीराम राघवन के निर्देशन में बनी इक्कीस 1971 के युद्ध पर आधारित है जिसमें एक 21 साल के लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की कहानी दिखाई जाएगी। फिल्म में अगस्त्य अरुण का किरदार निभाएंगे। इस फिल्म में अगस्त्य के अलावा धर्मेंद्र, जयदीप अहलावत, आद्यांशी कपूर, श्री बिश्नोई और सिकंदर खेर जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में हैं। फिल्म दिसंबर में रिलीज होगी। अभी तारीख सामने नहीं आई है।
