Ikkis का ट्रेलर देख भावुक हुए Amitabh Bachchan, नाती अगस्त्य के लिए कहा- 'जब तुम पैदा हुए थे तो...'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बच्चन खानदान की तीसरी पीढ़ी अब बड़े पर्दे पर जादू करने के लिए तैयार है। अभिनय की दुनिया में पहले अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने छाप छोड़ी, फिर उनके बेटे अभिषेक बच्चन और अब उनके नाती व श्वेता बच्चन नंदा के बेटे अगस्त्य नंदा (Agastya Nanda) अपने नाना और मामा की तरह फिल्मी वर्ल्ड में किस्मत आजमाने के लिए एंट्री मार चुके हैं।

यूं तो अगस्त्य नंदा ने साल 2023 में ही जोया अख्तर निर्देशित द आर्चीज से अपना एक्टिंग डेब्यू किया था, लेकिन बड़े पर्दे पर वह अब एंट्री मारने वाले हैं। वह रियल लाइफ बेस्ड मूवी इक्कीस (Ikkis) में अपना दमखम दिखाएंगे।

इक्कीस के ट्रेलर पर अमिताभ का रिएक्शन 29 अक्टूबर को इक्कीस मूवी का ट्रेलर रिलीज किया गया था जिसमें अगस्त्य नंदा की परफॉर्मेंस की तारीफ हो रही है। अब अमिताभ बच्चन ने फिल्म के ट्रेलर को लेकर अपना रिएक्शन दिया है। साथ ही नाती के लिए एक भावुक पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने एक्स हैंडल पर इक्कीस का ट्रेलर शेयर किया है।