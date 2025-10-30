Language
    कौन हैं Ikkis में अगस्त्या नंदा के अपोजिट नजर आ रही एक्ट्रेस, अक्षय कुमार से है खास कनेक्शन

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 02:12 PM (IST)

    अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने अपनी भांजी सिमर भाटिया के लिए एक इमोशनल नोट लिखा है।  उन्होंने श्रीराम राघवन द्वारा निर्देशित फिल्म इक्कीस से अभिनय की शुरुआत की है। फिल्म में वो अगस्त्या नंदा के अपोजिट नजर आएंगी। अक्षय ने इंस्टा पोस्ट के जरिए उन्हें प्यार भेजा।

    फिल्म इक्कीस से डेब्यू करेंगी एक्ट्रेस (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अमिताभ बच्चन के नाति अगस्त्या नंदा बहुत जल्द बड़े पर्दे पर डेब्यू करने वाले हैं। एक्टर की अपकमिंग मूवी इक्कीस का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है और हर कोई उनकी तारीफ करते नहीं थक रहा। अगस्त्या ने फिल्म में अरुण खेत्रपाल का रोल निभाया है।

    अक्षय कुमार की बहन की बेटी हैं सिमर

    वहीं इस रोल में अगस्त्या के अपोजिट नजर आई अभिनेत्री सिमर भाटिया का भी बॉलीवुड कनेक्शन है। दरअसल सिमर अक्षय कुमार की भांजी हैं। सिमर अक्षय कुमार की बहन अल्का भाटिया की बेटी हैं। टीजर रिलीज के बाद अक्षय कुमार ने ट्रेलर रिलीज के बाद सिमर के लिए एक लंबा चौड़ा नोट लिखकर उनकी तारीफ की।

    अक्षय कुमार ने दी शुभकामनाएं

    इंस्टा पर फिल्म के ट्रेलर से स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए उन्होंने लिखा,"मेरी छोटी सिमी अब इतनी छोटी नहीं रही। तुम्हारे लिविंग रूम परफॉर्मेंस से लेकर #Ikkis में बड़े पर्दे तक,दिल गर्व से फूला नहीं समा रहा! सिमर भाटिया। अगस्त्य, क्या स्क्रीन प्रेजेंस है! पूरी टीम को ढेर सारी सफलता की शुभकामनाएं" इस पर रिएक्ट करते हुए सिमर ने लिखा, "हमेशा के लिए तुम्हारी छोटी सिमी। हर चीज के लिए शुक्रिया। आपसे प्यार करती हूं।"

    सिमर की मां अल्का ने साल 1997 में वैभव कपूर से शादी की थी। इस शादी से उनकी एक बच्ची सिमर है। कुछ समय बाद ही अलका अपने पति से अलग हो गई थीं। इक्कीस की कहानी 1971 में हुए भारत-पाकिस्तान युद्ध के सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की कहानी पर आधारित है।

    किस पर आधारित है फिल्म की कहानी?

    अक्षय कुमार की पत्नी ट्विंकल खन्ना ने भी उनके लिए एक प्यार भरी पोस्ट लिखी। फिल्म में सिमर, अगस्त्य के किरदार अरुण खेत्रपाल की प्रेमिका की भूमिका निभाएंगी। श्रीराम राघवन द्वारा निर्देशित 'इक्कीस' इसी साल दिसंबर में रिलीज होगी। यह अपकमिंग वॉर ड्रामा सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र विजेता अरुण खेत्रपाल के जीवन पर आधारित है। फिल्म में धर्मेंद्र, जयदीप अहलावत और सिकंदर खेर भी हैं। इसका निर्माण दिनेश विजान और मैडॉक फिल्म्स द्वारा किया जा रहा है।

