कौन हैं Ikkis में अगस्त्या नंदा के अपोजिट नजर आ रही एक्ट्रेस, अक्षय कुमार से है खास कनेक्शन

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अमिताभ बच्चन के नाति अगस्त्या नंदा बहुत जल्द बड़े पर्दे पर डेब्यू करने वाले हैं। एक्टर की अपकमिंग मूवी इक्कीस का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है और हर कोई उनकी तारीफ करते नहीं थक रहा। अगस्त्या ने फिल्म में अरुण खेत्रपाल का रोल निभाया है।

अक्षय कुमार की बहन की बेटी हैं सिमर वहीं इस रोल में अगस्त्या के अपोजिट नजर आई अभिनेत्री सिमर भाटिया का भी बॉलीवुड कनेक्शन है। दरअसल सिमर अक्षय कुमार की भांजी हैं। सिमर अक्षय कुमार की बहन अल्का भाटिया की बेटी हैं। टीजर रिलीज के बाद अक्षय कुमार ने ट्रेलर रिलीज के बाद सिमर के लिए एक लंबा चौड़ा नोट लिखकर उनकी तारीफ की।

सिमर की मां अल्का ने साल 1997 में वैभव कपूर से शादी की थी। इस शादी से उनकी एक बच्ची सिमर है। कुछ समय बाद ही अलका अपने पति से अलग हो गई थीं। इक्कीस की कहानी 1971 में हुए भारत-पाकिस्तान युद्ध के सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की कहानी पर आधारित है।