Akshay Kumar की भांजी का Ikkis मूवी से बॉलीवुड में डेब्यू, सिमर की एंट्री से गदगद हुए मामा 'खिलाड़ी कुमार'
इक्कीस मूवी का ट्रेलर रिलीज हो गया है और हर कोई अगस्त्य नंदा की तारीफ कर रहा है। इस बीच फिल्म में चंद सेकंड्स के लिए दिखीं एक एक्ट्रेस की खूब तारीफ हो रही है। यह एक्ट्रेस बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की भांजी हैं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अक्षय कुमार (Akshay Kumar) दशकों से सिनेमा पर राज कर रहे हैं। भले ही उनके बच्चों ने फिल्मी दुनिया में कदम न रखा हो, लेकिन उनकी भांजी सिमर भाटिया (Simar Bhatia) अपने मामा की विरासत को आगे बढ़ाएंगी। वह जल्द ही बड़े पर्दे पर डेब्यू करने वाली हैं।
दिनेश विजन निर्मित इक्कीस मूवी से अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं। हाल ही में, फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ, जिसमें सिमर की हल्की सी झलक ने फैंस का दिल जीत लिया। अब अक्षय ने भांजी के डेब्यू पर अपनी खुशी जाहिर की है।
भांजी के डेब्यू पर अक्षय कुमार का रिएक्शन
अक्षय कुमार ने सिमर भाटिया की डेब्यू फिल्म के ट्रेलर रिलीज पर अपना रिएक्शन दिया है और अपनी भांजी के लिए एक प्यारा सा नोट लिखा है। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर सिमर की मूवी इक्कीस का ट्रेलर शेयर किया है। इसी के साथ उन्होंने लिखा, "मेरी नन्ही सी सिमी अब बच्ची नहीं रही। लिविंग रूम में आपके परफॉर्मेंस से इक्कीस में बिग स्क्रीन तक, दिल गर्व से भर गया है सिमर भाटिया। और अगस्त्य, क्या शानदार स्क्रीन प्रेजेंस है। बड़ी सफलता के लिए पूरी टीम को शुभकामनाएं।"
क्या है इक्कीस मूवी की कहानी?
इक्कीस मूवी में सिमर भाटिया, अगस्त्य नंदा की प्रेमिका की भूमिका निभाती हुई नजर आएंगी। अगस्त फिल्म में लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की भूमिका में दिखेंगे जो 1971 के युद्ध में मात्र 21 साल की उम्र में शहीद हो गए थे। फिल्म का ट्रेलर कल रिलीज हुआ और अगस्त्य की परफॉर्मेंस की तारीफ हुई।
कब रिलीज होगी इक्कीस मूवी?
यूं तो अगस्त्य नंदा ने द आर्चीज से डेब्यू किया था, लेकिन बड़े पर्दे पर वह पहली बार नजर आ रहे हैं। फिल्म का निर्देशन दिग्गज निर्देशक श्रीराम राघवन ने किया है। यह मूवी इसी साल दिसंबर में सिनेमाघरों में दस्तक देगी। फिलहाल, तारीख का इंतजार है।
