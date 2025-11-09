80s के Master Laddu का हुआ था दर्दनाक अंत, धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार्स संग किया था काम

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा में जितना बड़ा रुतबा बडे़ सुपरस्टार्स का माना जाता है, ठीक उसी तरह की लोकप्रियता कई बाल कलाकारों ने हासिल की है। आज एक ऐसे ही चाइल्ड सुपरस्टार के बारे में जिक्र किया जाएगा, जिसने पर्दे पर अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र जैसे दिग्गजों के साथ काम किया है। इस बाल कलाकार का नाम मास्टर लड्डू यानी इंद्रजीत सिंह था।

बचपन में ही शोबिज की दुनिया नायाब सितारा बनने वाले मास्टर लड्डू (Master Laddu) का अंत बेहद दर्दनाक रहा था और इस नन्ही सी जान को गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया गया था। आइए मामले को थोड़ा और विस्तार से जानते हैं-

मास्टर लड्डू का हुआ था मर्डर अपनी मासूमियत और कमाल की एक्टिंग के दम पर मास्टर लड्डू 80 के दशक के लोकप्रिय बाल कलाकारों में शुमार हो गए थे। महानायक अमिताभ बच्चन की ब्लॉकबस्टर फिल्म मिस्टर नटवर लाल में उनके बचपन की भूमिका निभानकर लड्डू ने रातोंरात शोहरत हासिल की थी।

लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 18 साल की उम्र में मकान के किराय के विवाद के चलते जमींदारों ने मास्टर लड्डू की गला घोंटकर हत्या कर दी और इस तरह से बॉलीवुड का फ्यूचर स्टार हमेशा-हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चला गया।