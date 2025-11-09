80s के Master Laddu का हुआ था दर्दनाक अंत, धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार्स संग किया था काम
80 के दशक में कई ऐसे बाल कलाकार मौजूद रहे, जिन्होंने पर्दे पर अपने कमाल के अभिनय और मासूमियत से हर किसी का दिल जीता। ऐसे ही एक पॉपुलर चाइल्ड आर्टिस्ट मास्टर लड्डू (Master Laddu) थे, जिनकी गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा में जितना बड़ा रुतबा बडे़ सुपरस्टार्स का माना जाता है, ठीक उसी तरह की लोकप्रियता कई बाल कलाकारों ने हासिल की है। आज एक ऐसे ही चाइल्ड सुपरस्टार के बारे में जिक्र किया जाएगा, जिसने पर्दे पर अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र जैसे दिग्गजों के साथ काम किया है। इस बाल कलाकार का नाम मास्टर लड्डू यानी इंद्रजीत सिंह था।
बचपन में ही शोबिज की दुनिया नायाब सितारा बनने वाले मास्टर लड्डू (Master Laddu) का अंत बेहद दर्दनाक रहा था और इस नन्ही सी जान को गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया गया था। आइए मामले को थोड़ा और विस्तार से जानते हैं-
मास्टर लड्डू का हुआ था मर्डर
अपनी मासूमियत और कमाल की एक्टिंग के दम पर मास्टर लड्डू 80 के दशक के लोकप्रिय बाल कलाकारों में शुमार हो गए थे। महानायक अमिताभ बच्चन की ब्लॉकबस्टर फिल्म मिस्टर नटवर लाल में उनके बचपन की भूमिका निभानकर लड्डू ने रातोंरात शोहरत हासिल की थी।
यह भी पढ़ें- दिल पर सीधे चोट करता है Kishore Kumar का ये गाना, एक बार सुनने के बाद दिमाग में अटक जाएंगे लिरिक्स
इस मूवी से मिली सफलता के बाद मास्टर लड्डू का करियर चल पड़ा और इसके बाद उन्होंने धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की फिल्म ड्रीम गर्ल सहित कई शानदार मूवीज में काम किया। जैसे-जैसे समय बीत रहा था, वैसे-वैसे मास्टर लड्डू भी बड़े हो रहे थे और अब सिर्फ बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट ही नहीं बल्कि सिनेमा जगत का लीड सुपरस्टार बनने का उनका सपना भी बड़ा होने लगा।
लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 18 साल की उम्र में मकान के किराय के विवाद के चलते जमींदारों ने मास्टर लड्डू की गला घोंटकर हत्या कर दी और इस तरह से बॉलीवुड का फ्यूचर स्टार हमेशा-हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चला गया।
मास्टर लड्डू की पॉपुलर मूवीज
यूं तो मास्टर लड्डू का एक्टिंग करियर ज्यादा लंबा नहीं चला। लेकिन जितने सालों तक वह मनोरंजन जगत में एक्टिव रहे, उतने समय में उन्होंने कई फेमस मूवीज में काम किया, जिनके नाम इस प्रकार हैं-
दो अनजाने
ड्रीम गर्ल
मिस्टर नटवर लाल
मुकाबला
एक ही रास्ता
चुनौती
थानेदार
बता दें कि मास्टर लड्डू की मौत के बाद भी उनकी कुछ मूवीज को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था।
यह भी पढ़ें- काला जादू ने बर्बाद कर दिया था Jeetendra की इस एक्ट्रेस का करियर, मौत के डर से छोड़ दिया था देश
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।