Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'मैं वासना से भरी थी,' जब 180 फिल्में करने वालीं एक्ट्रेस ने खोले थे गहरे राज, 80s में बनी थीं लेडी सुपरस्टार

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 05:02 PM (IST)

    80s की एक लेडी सुपरस्टार ने एक बार वासना, शराब और ड्रग्स जैसे मसलों पर खुलकर बात की थी। उसने बताया था कि वह इन सबकी आदि हुआ थी। ऐसे में आइए जानते हैं कि वह अभिनेत्री कौन है और किन फिल्मों के लिए उन्हें जाना जाता है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    हिंदी सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस (फोटो क्रेडिट- स्क्रीन शॉट)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा जगत में कई ऐसी अभिनेत्रियां रही हैं, जिनकी निजी जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रही है। अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर वह खुलेआम चर्चा भी कर चुकी हैं, फिर चाहें मुद्दा लव अफेयर का हो या फिर शराब और ड्रग्स के सेवन का क्यों न रहा हो।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ऐसी ही एक वेटरन एक्ट्रेस बॉलीवुड में मौजूद हैं, जो अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। आइए जानते हैं कि इस लेख में कौन से एक्ट्रेस के बारे में जिक्र किया जा रहा है।

    वासना को लेकर बोली थी ये अभिनेत्री 

    जिस हीरोइन के बारे में इस लेख किया जा रहा है वह दशकों तक फिल्म लाइन में एक्टिव रही हैं। इस दौरान उन्होंने 180 से अधिक मूवीज में काम किया। इतना ही नहीं 80 के दशक में उन्हें लेडी सुपरस्टार के तौर पर भी जाना गया। इसके अलावा हिंदी सिनेमा के एक शादीशुदा दिग्गज अभिनेता के साथ उनके अफेयर के चर्चे काफी चर्चित रहे। 

    REKHA (3)

    अब तो आप समझ ही गए हो कि यहां बात वेटरन एक्ट्रेस रेखा (Rekha) के बारे में की जा रही हैं। जी हां, साल 1984-85 के आस-पास रेखा ने अभिनेत्री सिमी गरेवाल को दिए एक इंटरव्यू में रेखा ने अपनी निजी जिंदगी की कई अनसुने राज खोले थे। उन्होंने बताया था-

    यह भी पढ़ें- 'दीदीबाई' ने क्यों रखा था Rekha को अपनी शादी से दूर? बहन बनाकर 'सिलसिला' एक्ट्रेस को करवाया था पराया महसूस

    REKHA (1)

     हां, मैं वासना से भरी थी, अशुद्ध थी और ड्रग्स भी लिया करती थी। शराब पीने की आदत भी थी मुझे। इस तरह की सभी बुरी आदतें मुझमें हुआ करती थीं। 

    REKHA

    रेखा के इस बयान के बाद हिंदी सिनेमा जगत में सनसनी मच गई थी और फैंस काफी सरप्राइज हुए थे। सिर्फ इतना ही नहीं सिलसिला अभिनेत्री ने अभिनेता अमिताभ बच्चन संग अपने लव अफेयर को लेकर भी इशारों ही इशारों में खुलकर बात की थी। इस तरह से रेखा ने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में हैरान करने वाले खुलासे किए थे। 

    रेखा की लोकप्रिय फिल्में

    बतौर अभिनेत्री साल 1970 में फिल्म सावन भादो से रेखा ने बॉलीवुड में एंट्री मारी थी। लेकिन उनकी हिट मूवीज का सिलसिला 80 के दशक में ज्यादा देखने को मिला। रेखा की चुनिंदा लोकप्रिय फिल्मों के नाम इस प्रकार हैं-

    • मुक्कदर का सिकंदर

    • मिस्टर नटवर लाल

    • सुहाग 

    • मांग भरो सनम

    • फूल बने अंगारे

    • राम बलराम 

    • उमराव जान

    • सिलसिला

    इस तरह की कई मूवीज में रेखा ने अपनी बेहतरीन अदाकारी की छाप छोड़ी है। 

    यह भी पढ़ें- जब एक ही बिल्डिंग में रहने लगी थीं रेखा और जया बच्चन, असरानी ने दोनों के लिए ढूंढा था घर!