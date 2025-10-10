'दीदीबाई' ने क्यों रखा था Rekha को अपनी शादी से दूर? बहन बनाकर 'सिलसिला' एक्ट्रेस को करवाया था पराया महसूस

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रेखा 70 की दशक की वह अभिनेत्री रहीं, जिनकी लव स्टोरी की चर्चा हमेशा लोगों की जुबान पर आती हैं। अमिताभ बच्चन संग उनकी करीबियां और बिग बी का जया बच्चन के साथ शादी के बंधन में बंधने का निर्णय लेना, कहीं न कहीं बॉलीवुड के गलियारों में आज भी इस ट्राएंगल लव स्टोरी के किस्से काफी सुनने को मिलते हैं।

ऐसा भी कहा जाता है कि यशराज ने इन तीनों की लव स्टोरी को साल 1981 में रिलीज हुई फिल्म 'सिलसिला' के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया था। अमिताभ बच्चन से पहले रेखा के जया बच्चन के साथ रिश्ता बिल्कुल सग्गी बहनों वाला था। हालांकि, रेखा का दिल तब टूटा था, जब जया बच्चन के इतना करीब होने के बावजूद, सिस्टरहुड बॉन्डिंग के बाद भी 'मिली' एक्ट्रेस ने उन्हें अपनी शादी में नहीं बुलाया था, जिसका जिक्र खुद एवरग्रीन स्टार ने भी खुद एक इंटरव्यू में किया था।

जया बच्चन की वजह से मिले थे रेखा-अमिताभ दरअसल, जिस समय पर जया बच्चन हिंदी सिनेमा का एक बड़ा नाम बन चुकी थी, उस दौर में रेखा करियर को लेकर संघर्ष कर रही थीं। रेखा ने भी उसी बिल्डिंग में घर ले लिया था, जिस बिल्डिंग में जया रहा करती थी। एक ही बिल्डिंग में रहने की वजह से दोनों की बॉन्डिंग काफी स्ट्रांग हुई थी और रेखा प्यार से जया बच्चन को 'दीदीबाई' कहती थीं। जया ही वह शख्स थीं जिन्होंने पहली बार रेखा को अपने उस समय पर अपने ब्वॉयफ्रेंड रहे अमिताभ बच्चन को इंट्रोड्यूज किया था।

जया बच्चन ने नहीं किया था शादी में इनवाइट अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की शादी का जिक्र उस बुक में भी है, जो रेखा पर लिखी गई है। इस बुक में ही ये बात भी मेंशन की गई है कि 3 जून 1973 में उनकी शादी हुई, लेकिन रेखा को उसमें इनवाइट नहीं किया गया। रेखा ने खुद भी एक इंटरव्यू में कहा था, "मेरे इतने प्यार गहरी दोस्ती के बावजूद भी, उन्होंने मुझे अपनी शादी में बुलाना जरूरी नहीं समझा था, जबकि हमारा घर भी सेम बिल्डिंग में ही था।