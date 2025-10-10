Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'दीदीबाई' ने क्यों रखा था Rekha को अपनी शादी से दूर? बहन बनाकर 'सिलसिला' एक्ट्रेस को करवाया था पराया महसूस

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 04:28 PM (IST)

    रेखा आज अपना 71वां जन्मदिन मना रही हैं। वह अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ निजी जिंदगी को लेकर भी हमेशा चर्चा में रही हैं। प्यार में धोखा खाने वाली रेखा का दिल तब भी बहुत ज्यादा टूटा था, जब उनकी सबसे प्यारी बहन जैसी दोस्त दीदीबाई ने उन्हें अपनी शादी से कोसों दूर रखा था। 

    prefferd source google
    Hero Image

    दीदीबाई ने रेखा को रखा था अपनी शादी से दूर/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रेखा 70 की दशक की वह अभिनेत्री रहीं, जिनकी लव स्टोरी की चर्चा हमेशा लोगों की जुबान पर आती हैं। अमिताभ बच्चन संग उनकी करीबियां और बिग बी का जया बच्चन के साथ शादी के बंधन में बंधने का निर्णय लेना, कहीं न कहीं बॉलीवुड के गलियारों में आज भी इस ट्राएंगल लव स्टोरी के किस्से काफी सुनने को मिलते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ऐसा भी कहा जाता है कि यशराज ने इन तीनों की लव स्टोरी को साल 1981 में रिलीज हुई फिल्म 'सिलसिला' के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया था। अमिताभ बच्चन से पहले रेखा के जया बच्चन के साथ रिश्ता बिल्कुल सग्गी बहनों वाला था। हालांकि, रेखा का दिल तब टूटा था, जब जया बच्चन के इतना करीब होने के बावजूद, सिस्टरहुड बॉन्डिंग के बाद भी 'मिली' एक्ट्रेस ने उन्हें अपनी शादी में नहीं बुलाया था, जिसका जिक्र खुद एवरग्रीन स्टार ने भी खुद एक इंटरव्यू में किया था।

    जया बच्चन की वजह से मिले थे रेखा-अमिताभ

    दरअसल, जिस समय पर जया बच्चन हिंदी सिनेमा का एक बड़ा नाम बन चुकी थी, उस दौर में रेखा करियर को लेकर संघर्ष कर रही थीं। रेखा ने भी उसी बिल्डिंग में घर ले लिया था, जिस बिल्डिंग में जया रहा करती थी। एक ही बिल्डिंग में रहने की वजह से दोनों की बॉन्डिंग काफी स्ट्रांग हुई थी और रेखा प्यार से जया बच्चन को 'दीदीबाई' कहती थीं। जया ही वह शख्स थीं जिन्होंने पहली बार रेखा को अपने उस समय पर अपने ब्वॉयफ्रेंड रहे अमिताभ बच्चन को इंट्रोड्यूज किया था।

    यह भी पढ़ें- Rekha Birthday: 'फिल्मों में गुड़िया की तरह...', जब सांवली सलोनी रेखा का उड़ा था मजाक, ऐसे लिया था बदला

    rekha-jaya bachchan (1)

    ये तो सभी जानते हैं कि अमिताभ बच्चन की 1973 में जब जंजीर रिलीज हुई तो उसके कुछ समय बाद ही अमिताभ बच्चन और जया बच्चन शादी के बंधन में बंध गए थे। महमूद की ऑफिशियल बायोग्राफी लिखने वाले ऑथर यासीर उस्मान ने अपनी बुक में बताया था, "बिग बी और महमूद के भाई अनवर की दोस्ती काफी अच्छी थी, और वह अक्सर साथ में लॉन्ग ड्राइव के लिए जाया करते थे। इस दौरान उनके साथ कार में फ्रंट सीट पर जया होती थीं, जबकि बैक सीट पर रेखा रहती थीं और वह पूरी जर्नी में बातें करते हुए जाते थे।

    जया बच्चन ने नहीं किया था शादी में इनवाइट

    अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की शादी का जिक्र उस बुक में भी है, जो रेखा पर लिखी गई है। इस बुक में ही ये बात भी मेंशन की गई है कि 3 जून 1973 में उनकी शादी हुई, लेकिन रेखा को उसमें इनवाइट नहीं किया गया। रेखा ने खुद भी एक इंटरव्यू में कहा था, "मेरे इतने प्यार गहरी दोस्ती के बावजूद भी, उन्होंने मुझे अपनी शादी में बुलाना जरूरी नहीं समझा था, जबकि हमारा घर भी सेम बिल्डिंग में ही था।

    jaya rekha

    आपको बता दें कि जया बच्चन के इंट्रोड्यूज करवाने के बाद 1976 में फिल्म 'दो अंजाने' के सेट पर अमिताभ-रेखा की मुलाकात हुई थी। वहीं से दोनों की नजदीकियां बढ़ी। दोनों के प्यार के किस्से आज भी बॉलीवुड के गलियारों में गूंजते हैं।

    यह भी पढ़ें- मौसमी चटर्जी से जलती थीं रेखा, कहा- 'उन्हें लगता था मैं विनोद मेहरा की लाइफ...', फिल्म छीनने का लगाया आरोप