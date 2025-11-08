जब Kishor Kumar ने गाया था पुरुथ और महिला की आवाज में गाना, हक्के बक्के रह गए थे सभी लोग

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। बॉलीवुड में इस समय भले ही पॉप, रिमिक्स का जमाना है लेकिन पुराने संगीत और उनके लिरिक्स में जो जादू था वो आजकल के ये गाने बिल्कुल पैदा नहीं कर सकते। 80 के दशक में जो रूहानी संगीत था उसे आजकल के सिंगर्स छू नहीं सकते। उनमें वो सुकून था, वो बात थी जिनसे हर कोई जुड़ा महसूस करता था।

हमेशा लोगों की जुबान पर रहते हैं उनके गीत अब हम आपको उस दौर में तो नहीं पहुंचा सकते क्योंकि जाहिर सी बात है कि हमारे पास कोई टाइम मशीन नहीं है लेकिन आज हम आपको एक ऐसे गाने और कलाकार के बारे में बताएंगे जिसकी क्रिएटिविटी की आज के दौर में कल्पना भी मुश्किल है। ये मशहूर हिंदी गाने जब रेडियो, टीवी पर बजे तो लाखों के दिलों में वो तार छेड़ दिए जिसका टेस्ट आज भी कई लोगों की जुबान पर है।

कई भाषाओं में गाए गाने किशोर कुमार कई विधाओं में माहिर थे। एक बेहतरीन अभिनेता होने के साथ-साथ वो एक बहुत अच्छे निर्देशक भी थे, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा या उनके संगीत के लिए किया जाता है। किशोर कुमार ने हिंदी के अलावा मराठी, गुजराती, असमिया, मलयालम, उड़िया और कन्नड़ सहित कई भारतीय भाषाओं के गाने गाए हैं। उन्होंने लता मंगेशकर के साथ 327 डूएट गाने गाए हैं।