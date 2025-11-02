Kishore Kumar का ये गाना रोमांटिक सॉन्ग में निकला सबका बाप, 52 साल बाद भी हर किसी का फेवरेट
लीजेंडरी सिंगर किशोर कुमार (Kishore Kumar Songs) के गाने सुनना हर कोई पसंद करता है। आज हम आपको किशोर दा के उस रोमांटिक गीत के बारे में बताने जा रहे हैं, जो 52 साल बाद भी श्रोताओं के दिलों को सुकून पहुंचाता है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Kishore Kumar के शानदार नगमे आज भी हर कोई सुनना पसंद करता है। अपने गोल्डन सिंगिंग करियर के दौरान किशोर दा ने हिंदी सहित अन्य सभी भाषाओं को मिलाकर अनुमानित 3 हजार गाने गाए थे। उनमें से एक गीत के बारे में हम आपको यहां बताने जा रहे हैं, जो रोमांटिक सॉन्ग (Kishore Kumar Song) में सबका बाप है।
इस गाने की रिलीज को 52 साल से ज्यादा का समय बीत गया है, इसके बाद बावजूद ये हर किसी का फेवरेट बना हुआ है। आइए जानते हैं कि यहां कौन से सुपरहिट गाने के बारे में जिक्र किया जा रहा है।
किशोर कुमार का बेस्ट सॉन्ग
हिंदी सिनेमा के ज्यादातर शानदार रोमांटिक गीतों को किशोर कुमार ने अपनी मधुर आवाज में गाया था। ऐसी ही एक दिल का छू जाने वाले गीत के बारे में आज हम जिक्र कर रहे हैं, जो 1973 में आई धर्मेंद्र की फिल्म ब्लैकमेल से था। इस मूवी जिस गाने की चर्चा यहां हो रही है, उसके बोल हैं- पल पल दिल के पास तुम रहती हो... (Pal Pal Dil Ke Paas tum Rehti)।
जी हां, ब्लैकमेल का पल पल दिल के पास सॉन्ग हर किसी का फेवरेट माना जाता है। रिलीज के 5 दशक बाद भी ये गाना अमर है और फैंस की प्लेलिस्ट में आसानी से सुनने को मिल जाता है। जब भी जिक्र किशोर कुमार के शानदार गीतों के बारे में जिक्र किया जाएगा, उसमें इस गाने का नाम जरूर शामिल होता है।
गौर किया जाए पल पल दिल के पास तुम रहती हो कि मेकिंग की तरफ तो इसे किशोर कुमार ने अपनी जादुई आवाज में गाया था। आनंद जी और कल्याण जी की जोड़ी ने मिलकर इस गाने के संगीत को तैयार किया था, जबकि राजेंद्र किशन ने इसके लीरिक्स को लिखा था। कुल मिलाकर कहा जाए धर्मेंद्र और राखी का ये रोमांटिक सॉन्ग अपने आप में बेहद खास है।
किशोर कुमार ने गाए ब्लैकमेल ये गाने
सिर्फ पल पल दिल के पास ही नहीं बल्कि ब्लैकमेल फिल्म के अन्य दो गानों को भी किशोर कुमार ने अपनी आवाज दी थी। जिनमें डूब डूब जाता हूं... और मिले मिले दो बदन... जैसे सॉन्ग के नाम शामिल रहे। हालांकि, सबसे ज्यादा लोकप्रिय पल पल दिल के पास ही बना था।
